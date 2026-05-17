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El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Gianinna Maradona en su cumpleaños: “¡Verte sonreír es mi felicidad!"

La empresaria compartió un carrusel de fotos inéditas y le dedicó palabras llenas de amor y gratitud a su hija menor

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Dos mujeres sonrientes con gafas de sol posan en primer plano, con cabello claro a la izquierda y oscuro a la derecha, frente a la estructura del Coliseo de Roma
La organizadora de eventos homenajeó a su hija con una selección de imágenes familiares y una carta que conmovió a todos en redes (Instagram)

El cumpleaños de Gianinna Maradona fue mucho más que una simple fecha en el calendario: se transformó en una celebración llena de recuerdos, afectos y emociones en las redes sociales. La hija menor de Diego Maradona y Claudia Villafañe recibió muestras de cariño de todos los rincones, pero hubo un saludo que destacó por encima del resto. Claudia, su mamá, eligió homenajearla con una serie de fotos entrañables y un mensaje cargado de amor, dejando en claro que el vínculo entre ambas sigue siendo inquebrantable y lleno de gratitud.

A través de un carrusel de siete imágenes, la organizadora de eventos abrió el álbum familiar y compartió momentos clave de la vida de Gianinna. “¡Feliz vida negra de mi corazón! Orgullosa de vos por tu nobleza, tu carisma, tu carácter, tu valentía, ¡por ser la mejor mamá que mi nieto pueda tener y por seguir enseñándome a ser mamá!”, escribió Claudia al pie de las postales, logrando que la emoción se trasladara a miles de seguidores.

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No faltó la mención por haber estado presente en el nacimiento de Benjamín, el hijo que Gianinna tuvo junto a Sergio Kun Agüero: “Gracias por dejarme disfrutar de Benja desde el día que nació, lo digo porque estuve ahí viéndolo nacer”. El mensaje cerró con una declaración tan simple como profunda: “¡Verte sonreír es mi felicidad! Te amo con toda mi alma”.

Una niña pequeña con cabello oscuro y rizado, sin camisa, usando pantalones de mezclilla holgados y descalza, sosteniendo tirantes rojos
Claudia Villafañe compartió esta tierna imagen de Gianinna Maradona de niña como parte de un conmovedor mensaje por su cumpleaños
Fotografía en blanco y negro de Gianinna Maradona de perfil, mostrando su vientre de embarazada, con el pelo largo y oscuro, luciendo lencería de encaje
Claudia Villafañe compartió esta conmovedora imagen de su hija Gianinna Maradona embarazada para celebrar su cumpleaños, rememorando un momento especial de maternidad

Las fotos elegidas por Claudia son mucho más que recuerdos: son postales que narran una historia de amor madre e hija, con todas sus etapas y matices. La primera imagen muestra a Gianinna de muy pequeña, con el cabello oscuro recogido en lo alto y una mirada entre curiosa y seria, vestida con un pantalón de jean ancho y descalza, sostenida por una luz suave que resalta la calidez de la escena.

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En la segunda foto, la cumpleañera aparece embarazada, en una toma en blanco y negro de perfil, con el vientre prominente y un gesto relajado, capturando ese instante único de la espera por Benjamín. La tercera imagen es un primer plano de Gianinna con su hijo aún pequeño, ambos mirando a cámara con expresiones frescas y espontáneas, resaltadas por un fondo rojo vibrante. En otra postal, se retrata a madre e hija abrazadas y sonrientes, en un ambiente íntimo y moderno donde la complicidad se percibe en sus gestos. Para la quinta imagen, la familia se amplía: aparecen Dalma, Gianinna, Benjamín y Claudia junto a un personaje de Minnie Mouse, todos sonrientes en un viaje que destila alegría y unión.

Primer plano de Gianinna Maradona con cabello oscuro y flequillo, sonriendo levemente, junto a su hijo Benjamín Agüero, un niño de pelo oscuro con boca entreabierta
Gianinna Maradona posa junto a su hijo Benjamín Agüero, la imagen central en el emotivo mensaje de cumpleaños que su madre, Claudia Villafañe, le dedicó en redes sociales
Claudia Villafañe, de cabello rubio, abraza a su hija Gianinna Maradona, de cabello oscuro y rizado, ambas sonriendo a cámara frente a un mural colorido
Claudia Villafañe abraza a su hija Gianinna Maradona en una imagen compartida para celebrar su cumpleaños

Las dos fotos finales muestran aventuras compartidas lejos de casa: una frente a un estadio, con Gianinna y Benjamín abrazados bajo el cielo celeste y otra frente al Coliseo Romano, donde Claudia y su hija posan sonrientes con gafas de sol, listas para sumar un nuevo recuerdo a la colección familiar.

La publicación de Claudia fue rápidamente celebrada por amigos, colegas y seguidores, que inundaron la sección de comentarios con mensajes de admiración y buenos deseos. Figuras como Nancy Dupláa, Jimena Monteverde, Evelyn Von Brocke y Débora D’Amato se sumaron a la ola de saludos, mientras que otros usuarios destacaron la relación madre e hija con frases como: “Feliz cumpleaños. Que seas muy feliz y con esa mamá genial que te tocó”; “Felicidades. Los mejores deseos siempre. Hermosa mamá elegiste. Por más felicidad”; y “¡Más linda!”.

Claudia Villafañe, Gianinna Maradona y un niño sonríen y posan abrazados con el personaje de Minnie Mouse en un interior con poca luz
Claudia Villafañe, Gianinna Maradona y su hijo posan sonrientes junto a Minnie Mouse en una celebración familiar de cumpleaños
Una mujer y un joven sonríen a la cámara, de pie en una acera. Detrás de ellos, un gran edificio moderno y curvo de fachada metálica bajo un cielo azul despejado
Gianinna Maradona posa feliz con su hijo Benjamín Agüero, celebrando su cumpleaños y el emotivo posteo que le dedicó su madre, Claudia Villafañe (Instagram)

El homenaje de la Tata, pensado hasta en el más mínimo detalle, dejó en claro que cada etapa de la vida de Gianinna fue acompañada por el apoyo y la ternura de su mamá. Desde la infancia, pasando por la maternidad y los viajes familiares, cada imagen representa un capítulo en la historia de una relación construida sobre el amor, la complicidad y la gratitud.

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