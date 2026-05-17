La dictadura de Cuba adquirió más de 300 drones militares de Rusia e Irán en medio de las tensiones con EEUU

Un dron kamikaze Shahed-136 (Geran-2) de fabricación iraní, diseñado para ataques de largo alcance y utilizado en distintos conflictos armados (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

El régimen de Cuba obtuvo más de 300 drones militares de Rusia e Irán y comenzó a discutir posibles planes para utilizarlos contra la base estadounidense de Guantánamo, embarcaciones militares de Estados Unidos e incluso áreas cercanas a Florida, según información de inteligencia revelada por Axios.

De acuerdo con el citado medio, funcionarios estadounidenses sostienen que el programa de drones cubano se expandió desde 2023 mediante compras de aparatos de “distintas capacidades” a Moscú y Teherán. Las autoridades norteamericanas aseguran además que parte de ese equipamiento fue distribuido en puntos estratégicos del territorio cubano.

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Un alto funcionario estadounidense citado por Axios afirmó que la cercanía geográfica de Cuba agrava las preocupaciones de seguridad.

“Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca y en una variedad de actores peligrosos, desde grupos terroristas hasta carteles de droga, iraníes o rusos, es preocupante”, declaró. “Es una amenaza creciente”, agregó.

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Estados Unidos reforzó la vigilancia marítima y aérea sobre Cuba

El reporte también indica que funcionarios de inteligencia cubanos intentaron obtener más drones y equipamiento militar ruso durante el último mes. Según la información compartida con Axios, interceptaciones de inteligencia detectaron además un interés de La Habana en conocer cómo Irán logró resistir la presión militar y económica de Estados Unidos.

La revelación coincidió con la visita a Cuba del director de la CIA, John Ratcliffe, quien viajó a La Habana y transmitió una advertencia al régimen. Un funcionario de la agencia citado, aseguró que Ratcliffe dejó claro que “Cuba ya no puede servir como plataforma para que adversarios impulsen agendas hostiles en nuestro hemisferio”.

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Según esa misma fuente, el funcionario estadounidense también reclamó al régimen cubano abandonar su modelo político autoritario como condición para avanzar hacia el levantamiento de sanciones.

“El hemisferio occidental no puede ser el patio de juegos de nuestros adversarios”, señaló el representante de la CIA según reportó Axios.

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Las autoridades estadounidenses consideran especialmente sensible la presencia de asesores militares iraníes en la isla y el funcionamiento de instalaciones tecnológicas vinculadas a Rusia y China para operaciones de inteligencia electrónica.

El director de la CIA, John Ratcliffe, durante una reunión con funcionarios del régimen cubano en La Habana (REUTERS/Archivo)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, expresó ante el Congreso que Washington mantiene desde hace tiempo preocupación por la actividad de potencias rivales tan cerca del territorio estadounidense.

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“No estamos hablando de aviones de combate cubanos. Ni siquiera está claro que tengan uno operativo”, afirmó un funcionario estadounidense citado por Axios. Sin embargo, remarcó que la distancia entre Cuba y Florida sigue siendo un factor central: “Vale la pena recordar lo cerca que están, apenas 90 millas”.

Funcionarios norteamericanos aseguran que reportes de inteligencia muestran conversaciones dentro de estructuras militares cubanas sobre escenarios de guerra con drones en caso de un deterioro mayor de la relación bilateral.

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La respuesta del viceministro de Relaciones Exteriores cubano

El régimen cubano reaccionó rápidamente a las revelaciones y negó que exista una amenaza contra Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, acusó a Washington de intentar construir un argumento para justificar futuras acciones militares contra la isla.

“Quienes procuran desde EEUU la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos”, afirmó el funcionario cubano.

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Carlos R. Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, aseguró que la isla tiene derecho a la “legítima defensa” frente a posibles amenazas externas

La Habana evitó negar la posesión de drones militares y defendió su derecho a prepararse para un eventual conflicto.

“Como cualquier país, Cuba tiene derecho a defenderse de agresiones externas. Se llama autodefensa y está protegida por el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas”, señaló el texto.

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Las tensiones entre ambos gobiernos aumentaron durante los últimos meses tras nuevas sanciones impulsadas por la administración Trump, incluida la profundización del bloqueo energético que agravó la crisis de abastecimiento y los apagones en la isla.

La “guía” para enfrentar una posible agresión

En paralelo al incremento de la tensión, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil cubano publicó una guía dirigida a las familias para prepararse ante una eventual intervención militar estadounidense.

El documento, titulado “Proteger, resistir, sobrevivir y vencer”, incluye instrucciones para enfrentar bombardeos, cortes de servicios y emergencias. Entre las recomendaciones aparece la preparación de mochilas con agua potable, alimentos, medicamentos, radios, linternas y elementos de primeros auxilios.

El régimen cubano difunde una guía para protegerse ante una "agresión militar"

La guía también explica cómo actuar ante alarmas aéreas y ofrece instrucciones básicas para atender fracturas, heridas y hemorragias. La dictadura cubana difundió el material mientras continúan deteriorándose las relaciones con Washington y aumenta la preocupación estadounidense por los vínculos militares del régimen con Rusia, China e Irán.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)