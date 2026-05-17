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Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

Una organización secreta, afectos de toda la vida y la complicidad de la empresaria hicieron de la celebración un evento inolvidable. Las imágenes

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Darío Cvitanich celebró su cumpleaños rodeado del amor de sus afectos más cercanos y de su pareja Ivana Figueiras, en una celebración compartida con una amiga y organizada por la modelo (Video: Instagram)

La noche del cumpleaños de Darío Cvitanich fue mucho más que una simple celebración. Todo comenzó con una movida afectuosa que organizó Ivana Figueiras, pareja del exfutbolista, junto a amigos y familiares para sorprenderlo. Nadie esperaba que la fiesta tomara el tono inolvidable que terminó conquistando las redes. Entre risas, baile y abrazos, el festejo dejó postales que, más allá de las imágenes, transmiten una calidez difícil de fingir.

El plan arrancó en secreto y, cuando Darío llegó al lugar, la sorpresa fue total. Lo esperaban sus amigos de siempre y su familia, todos listos para una noche larga. Desde el primer momento, el ambiente se llenó de carcajadas, música y complicidad. No faltó la típica ronda de fotos: el homenajeado posó junto a Ivana, quien no paró de sonreír, y hasta compartió el protagonismo con una amiga que también cumplía años ese día. Así, entre brindis y anécdotas, la fiesta no perdió ritmo ni alegría.

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El tierno mensaje de agradecimiento de Darío Cvitanich por su cumpleaños soñado junto a Ivana Figueiras y amigos (Instagram)
El tierno mensaje de agradecimiento de Darío Cvitanich por su cumpleaños soñado junto a Ivana Figueiras y amigos (Instagram)

En redes sociales, Cvitanich subió un carrete de imágenes que resumieron la noche: velas encendidas en una gran torta, abrazos con amigos, y una selfie junto a Ivana frente al espejo, donde él la rodea por la cintura y le da un beso en el cuello. El espejo, decorado para la ocasión, tenía un mensaje escrito con labial rojo: “Feliz cumple Dary”. La secuencia de fotos muestra cómo la familia y el grupo de amigos se turnaron para acercarse, reír y bailar junto al exfutbolista. Las imágenes dejan ver no solo la celebración, sino también una complicidad genuina entre todos los presentes.

Rodeado de sus afectos y en especial con Ivana Figueiras, Darío Cvitanich celebró el comienzo de su cumpleaños (Instagram)
Rodeado de sus afectos y en especial con Ivana Figueiras, Darío Cvitanich celebró el comienzo de su cumpleaños (Instagram)

Las palabras de Darío acompañaron el aluvión de fotos en Instagram. “Terminando un cumpleaños súper feliz… Gracias a todos por estar, por tomarse un segundo para saludar, a mis amigos de siempre y a mi familia incondicional desde el día uno. Y sobre todo a vos, @figueirasivana, por esta fiesta sorpresa increíble… por hacerme vivir una noche inolvidable, pero principalmente por alegrarme cada uno de mis días. TE AMO!!! ”, escribió el cumpleañero junto a un emoji de un corazón rojo, dejando claro que la noche no solo fue especial por la organización, sino por lo que la modelo representa en su vida.

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A los pocos minutos, Ivana respondió con un mensaje cargado de emoción: “Increíble todo. Verte disfrutar con tu familia. Te amo!!!”. Darío no tardó en replicar: “Gracias a vos, te amo”. El ida y vuelta virtual sumó más voces: Sebastián Cvitanich, familiar del exdelantero, también agradeció a Ivana por la organización, a lo que ella contestó con entusiasmo: “¡Lo logramos!”. El ambiente, tanto en la fiesta como en las redes, se mantuvo relajado y sincero.

El estilo de la noche también tuvo su propio capítulo. Ivana Figueiras eligió un vestido corto con detalles de puntillas y escote a juego, un tapado de piel corto en color marrón y botas negras altas que llegaban justo por debajo de la rodilla. Darío prefirió la comodidad, con jeans y remera negra básica. La pareja se dejó ver bailando en un gran salón ambientado especialmente para la ocasión, rodeados de todos sus seres queridos. El cierre de la noche los encontró abrazados, sonrientes y en un clima que parecía conjugar celebración y tranquilidad.

Junto a sus amigos de toda la vida, Darío Cvitanich disfrutó de su fiesta de cumpleaños organizada de sorpresa por Ivana Figueiras (Instagram)
Junto a sus amigos de toda la vida, Darío Cvitanich disfrutó de su fiesta de cumpleaños organizada de sorpresa por Ivana Figueiras (Instagram)

La fiesta en Baradero, ciudad natal de Darío, no solo fue un reencuentro con su gente, sino también una muestra de la química entre él e Ivana, que se consolidó a lo largo del último año. Lejos de cualquier tormenta mediática, la pareja se muestra hoy sólida. En redes, Ivana compartió su propio mensaje romántico: “Un día cuando ya no creía en nada empecé a escribir en un cuaderno todo lo que quería encontrar en mi vida”, confesó. “De repente, un día apareciste. El más bueno. Generoso. Buen padre y tantas cosas más. Te admiro tanto. Gracias por todo, te amo. Feliz cumpleaños”.

El posteo no tardó en sumar más de 2.400 me gusta y más de 100 comentarios, entre ellos el propio Darío: “Sos increíble, mereces todo lo lindo que te pasa, me haces muy feliz. TE AMO”.

Las imágenes publicadas por la pareja muestran desde paseos en avión y mates al aire libre, hasta cenas íntimas y besos en la calle. Cada foto parece confirmar que, después de atravesar rumores y un inicio de relación con escándalo, Ivana Figueiras y Darío Cvitanich encontraron su lugar juntos, con una familia ensamblada y un presente donde el amor y la celebración se viven sin reservas.

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