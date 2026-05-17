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Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al libre y momentos de risas

La cantante compartió las experiencias de sus vacaciones en familia entre anécdotas divertidas y detalles culturales

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Recién llegada a Suiza junto a su familia, Jimena Barón compartió los primeros momentos recorriendo el país y disfrutando del tiempo con sus seres queridos (Instagram)

Hay viajes que se convierten en mucho más que una suma de postales turísticas. Para Jimena Barón, cada destino trae la oportunidad de detenerse, mirar alrededor y celebrar los pequeños grandes instantes en familia. Lejos de la rutina y del ruido de los escenarios, la artista volvió a elegir el placer de descubrir, reír y compartir, esta vez de la mano de Matías Palleiro y su hijo menor, Arturo, en un recorrido por Suiza que, desde el primer día, se llenó de anécdotas, curiosidades y momentos de ternura.

Apenas pisó suelo suizo, la cantante empezó a documentar la experiencia a través de sus historias de Instagram. Uno de los primeros contenidos fue una coreografía improvisada de Michael Jackson, con su pareja tarareando el clásico “Smooth Criminal” a modo de banda sonora. “Nadie cuando llega a Suiza”, escribió Jimena con ironía, acompañando el video y dejando en claro que el viaje sería una mezcla de diversión y espontaneidad.

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El recorrido continuó con imágenes que parecen postales de cuento: puentes cubiertos de vegetación, aguas cristalinas y cielos diáfanos. En uno de los tramos del viaje, la artista se sorprendió al ver un puente ecológico sobre la ruta, diseñado especialmente para que los animales puedan cruzar de un bosque a otro. “Estas son las cosas que uno ve en las redes sociales y decís: ‘¿Será verdad que hay un puente para que cruce la fauna de bosque a bosque?’. Y sí, es verdad, en Suiza”, relató, maravillada ante el cuidado del entorno natural.

Hombre sonriente con gafas de sol, chaqueta negra y pañuelo, parado en un puente con un río y edificios históricos de una ciudad suiza de fondo
Matías Palleiro, pareja de la cantante Jimena Barón, sonríe mientras posa junto a un río en Suiza durante sus vacaciones familiares

Jimena también mostró el emblemático río Aare, en la ciudad de Berna, donde la tradición local indica que en verano, los trabajadores terminan la jornada y se lanzan al agua para dejarse llevar por la corriente hasta sus casas. “De hecho, esto es conocido porque en verano terminan de laburar y se tiran al agua y van con la corriente hasta sus casas. Estamos hablando de julio y agosto, ahora hace un frío”, comentó, aclarando que en ese momento la temperatura apenas superaba los 7°C.

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El álbum de viaje se completó con paseos por senderos junto al río, caminatas en familia y encuentros con la fauna local. Desde patos nadando en aguas transparentes hasta la aparición de un oso en plena naturaleza, todo fue motivo de sorpresa y diversión. Uno de los videos muestra a Matías Palleiro caminando con el cochecito de Arturo junto al río, con el epígrafe “el papucho” y un emoji de corazón, mientras el paisaje se despliega de fondo bajo un cielo azul y nubes dispersas.

Vista aérea de un mástil con una bandera multicolor sobre un río en Basilea, Suiza, con edificios, árboles, personas y una grúa bajo un cielo nublado
Jimena compartió una imagen de la pintoresca Basilea, Suiza, como parte de sus vacaciones familiares, mostrando el río Rin y la arquitectura local bajo un cielo nublado
Vista aérea de una mesa con una olla de fondue de queso humeante, rodeada de platos con patatas cocidas, pan en cubos, y embutidos con encurtidos
Durante sus vacaciones familiares en Suiza, la artista se deleitó con una tradicional fondue de queso, acompañada de patatas, embutidos y pan, una experiencia culinaria típica del país

La gastronomía suiza también tuvo su espacio en el recorrido. Jimena compartió una imagen de una mesa servida con fondue de queso, papas, pan cortado en cubos y fiambres, acompañada de la frase “Por supuesto”, dejando en claro que la experiencia culinaria era parte indispensable de la aventura.

Como es habitual en sus redes, la artista no dejó de lado el humor. En una de las instantáneas, posa junto a una escultura masculina de grandes dimensiones y bromea con la frase: “Al parecer, el único p3ne que veré en el viaje”. En otra, muestra un detalle de su vestimenta: un pañuelo estampado y un prendedor vintage en forma de oso dorado, adquirido en Basilea, antes de saber que el emblema de Berna es justamente un oso. “Muy loco”, agregó, sumando un dato curioso a la anécdota.

La espontaneidad también estuvo presente a la hora de interactuar con los lugareños. En una de las fotos, Jimena y Matías posan abrazados frente al paisaje urbano de Berna. “Esta la sacó un señor muy amable que seguramente tiene Facebook”, y aclara con su característico desparpajo: “No estoy embarazada, no sé porque me toca la panza Q”.

Jimena Barón, sonriente, sentada junto a una estatua de bronce de un hombre en un parque. Al fondo, un río, árboles y un puente bajo un cielo azul
La cantante Jimena Barón posó sonriente junto a una estatua masculina de bronce en Suiza, disfrutando de sus vacaciones familiares y un momento de humor
Mujer y hombre sonrientes abrazados sobre un puente metálico. Detrás, un río, edificios antiguos con tejados y abundante vegetación, bajo cielo azul claro
Jimena Barón disfruta de un día soleado en Suiza junto a su pareja, con un río y edificios históricos de Berna como telón de fondo de su escapada familiar. (Instagram)

El viaje incluyó paseos por los bosques, atardeceres a orillas del río y recorridos por paisajes urbanos y naturales que Jimena retrató con un ojo atento a los detalles y una energía siempre positiva. Cada publicación fue acompañada de comentarios espontáneos y datos sobre la cultura local, como la presencia de puentes ecológicos y la costumbre de disfrutar del río en los meses cálidos.

En definitiva, Barón volvió a demostrar que sabe cómo transformar un simple viaje en una experiencia compartida, llena de humor, ternura y guiños para sus seguidores. A través de imágenes y relatos, dejó ver no solo la belleza de Suiza sino también la importancia de disfrutar de los pequeños momentos en compañía de quienes más quiere. Así, entre paisajes de postal, platos típicos y anécdotas, la artista convirtió unas vacaciones familiares en una auténtica aventura cotidiana, llena de risas, curiosidades y recuerdos para atesorar.

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