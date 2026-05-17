Guatemala

“La ley es pareja o no es ley”: Gabriel García Luna asumió como Fiscal General de Guatemala

El titular del Ministerio Público de Guatemala se pronunció en favor de erradicar privilegios y discriminación. Su intervención apunta a la transparencia institucional y a fortalecer la confianza colectiva del país

Guardar
Google icon
Gabriel Estuardo García Luna asume como Fiscal General de Guatemala, prometiendo una nueva etapa para la justicia penal del país. (EFE/ Gobierno de Guatemala)
Gabriel Estuardo García Luna asume como Fiscal General de Guatemala, prometiendo una nueva etapa para la justicia penal del país. (EFE/ Gobierno de Guatemala)

En su primer mensaje como Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público de Guatemala, Gabriel Estuardo García Luna asumió el cargo, marcando el inicio de una nueva etapa para la justicia penal del país. El funcionario dirigió un discurso a la nación en el que afirmó que su gestión representará una oportunidad para devolver la dignidad a la institución y recuperar la confianza ciudadana a través de hechos concretos y una dirección basada en la honestidad y la objetividad.

Fue categórico al rechazar el uso político de la institución. “La ley es pareja o no es ley. No puede ser utilizando el Ministerio Público dentro de un régimen democrático y republicano como un arma al servicio de ningún grupo, por lo que debe de cesar cualquier persecución selectiva”. Enfatizó que tampoco debe obedecer órdenes de ninguna clase. “Bajo esa convicción vamos a trabajar”.

PUBLICIDAD

La honestidad como punto de partida

El funcionario señaló que no inicia una administración más, sino una oportunidad para devolver la dignidad a la justicia penal guatemalteca. Explicó que durante años, muchos guatemaltecos perdieron la confianza en la institución, no porque dejaran de creer en la justicia, sino porque “la justicia dejó de creerles a ellos”.

Reconoció que recibe un Ministerio Público con “heridas profundas”. “Las reconozco. No las voy a ignorar ni a disfrazar”, afirmó. Sostuvo que el primer momento para sanar una institución es tener la honestidad de ver exactamente en qué estado se encuentra. El segundo paso, agregó, es trabajar “sin pausa, sin excusas”.

PUBLICIDAD

Discurso del fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna. (Vídeo: MP de Guatemala)

Resaltó que cada puesto en el Ministerio Público debe ganarse con capacidad y ética. Los ascensos, puntualizó, solo se concederán si la respuesta a “¿lo merece?” es afirmativa. “Si no, no hay negociación posible”.

Objetividad, víctimas y resultados en la justicia penal

García Luna sostuvo que el mandato constitucional del Ministerio Público es investigar delitos, perseguir a quienes los cometen y velar por el cumplimiento de la ley. “Ese mandato no es negociable, no se dobla ante presiones, no se acomoda a conveniencias y no puede tener distinciones”, subrayó.

Afirmó que la objetividad será la ruta de trabajo. “Una acusación sin fundamento no es justicia, es un abuso. Un caso archivado sin razón no es prudencia, es impunidad”. Entre esos extremos, afirmó, existe un camino recto: “Por ese camino vamos a transitar cada día”.

El nuevo jefe del Ministerio Público aseguró que la institución devolverá el centro de la justicia a las víctimas. “Quien llega a esta institución buscando justicia merece encontrarla. Merece ser escuchado, informado y acompañado. Merece que su caso importe, porque detrás de cada expediente hay una persona y esa persona es la razón de ser de esta institución”.

Detalló que se brindará protección especial a quienes más lo necesiten: niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, adultos mayores y toda la población históricamente desatendida. “Para ustedes también es este Ministerio Público, para ustedes también es esta justicia”.

El Ministerio Público de Guatemala se compromete a recuperar la confianza ciudadana y devolver la dignidad institucional con honestidad y objetividad. (Cortesía: Redes sociales)
El Ministerio Público de Guatemala se compromete a recuperar la confianza ciudadana y devolver la dignidad institucional con honestidad y objetividad. (Cortesía: Redes sociales)

El Fiscal General anunció que su administración enfrentará con seriedad delitos como extorsiones, crímenes contra la vida, corrupción, narcotráfico, trata de personas y maras, mediante investigación sólida, coordinación institucional y cooperación internacional. “El crimen organizado no respeta fronteras y nuestra respuesta no puede quedarse corta”.

Reconoció el esfuerzo de fiscales y empleados que han mantenido su integridad. “Esta gestión los respalda, los valora y va a estar a la altura de su esfuerzo”.

Recalcó que los resultados no se anunciarán, sino que se construirán “caso por caso, decisión por decisión, día a día”. Guatemala, afirmó, no necesita promesas, sino una institución que funcione y demuestre con hechos que el cambio es real.

Temas Relacionados

Ministerio Público GuatemalaGuatemalaJusticia PenalCrimen Organizado

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

Los datos gubernamentales evidenciaron que la cantidad diaria de sal ingerida por habitante supera ampliamente el límite aconsejado por organismos internacionales, lo que incrementa el riesgo de complicaciones en la salud pública

Consumo de sal en Costa Rica duplica el límite recomendado, según autoridades

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

El último día del mandato de Consuelo Porras como Fiscal General desató una celebración frente al Ministerio Público en Guatemala

En imágenes: Jornada festiva en Guatemala por el fin de la gestión de Consuelo Porras

El 26 de mayo Panamá revelará a sus elegidos para el Mundial en un lugar clave de su soberanía

La selección enfrentará a Brasil, Bosnia y República Dominicana antes de viajar a Canadá para el Mundial.

El 26 de mayo Panamá revelará a sus elegidos para el Mundial en un lugar clave de su soberanía

Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

La víctima logró evitar un femicidio, pero no corrió con suerte ante los embates que con arma blanca le propinó el homicida

Sujeto pasará 30 años tras las rejas por matar al padre de su expareja, quien la protegió para que no la asesinara

República Dominicana eleva la alerta verde por lluvias en 15 provincias y el Distrito Nacional

El Centro de Operaciones de Emergencias anunció la ampliación de la vigilancia ante la previsión de fuertes precipitaciones, que podrían ocasionar aumento de caudal en ríos, desbordamientos y deslizamientos en varias regiones

República Dominicana eleva la alerta verde por lluvias en 15 provincias y el Distrito Nacional

TECNO

Ingenieros crean un implante elástico que baja la presión arterial y se fija sin suturas

Ingenieros crean un implante elástico que baja la presión arterial y se fija sin suturas

Teletransportación cuántica y fibra óptica: el avance tecnológico que podría revolucionar la velocidad en internet

Papeleras secretas de WhatsApp, Google Fotos y Chrome que te ayudarán a liberar almacenamiento

Una IA se clona a si misma para lanzar ciberataques en tus dispositivos

Así funciona el innovador implante 3D que regula la presión arterial con impulsos eléctricos

ENTRETENIMIENTO

La razón detrás del despido de Gina Carano de “The Mandalorian”

La razón detrás del despido de Gina Carano de “The Mandalorian”

El creador de “Peaky Blinders” aseguró que puede reinventar a James Bond sin restricciones

Mike Tyson sobre su infancia: “Me crié entre criminales y prostitutas, era la casa del delito”

Bad Bunny apareció de sorpresa en mall de Puerto Rico y desató la euforia entre sus seguidores

Colman Domingo reflexionó sobre las décadas que pasó lejos del protagonismo en Hollywood y aseguró: “No cambiaría nada”

MUNDO

Trump dijo que “no quedará nada” de Irán si el régimen no llega a un acuerdo con EEUU

Trump dijo que “no quedará nada” de Irán si el régimen no llega a un acuerdo con EEUU

El grupo terrorista Hezbollah lanzó cerca de 200 proyectiles contra Israel durante el fin de semana

Un buque con 20.000 toneladas de gas arribó a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para reanudar la negociación con EEUU

Taiwán aseguró que las ventas de armas de EEUU son cruciales para la paz y estabilidad regional frente a la amenaza china