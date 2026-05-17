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Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

Con orgullo, la conductora compartió los avances que llevó adelante en sus planes con sus hijas. En paralelo, su expareja, Darío Cvitanich, festejó su cumpleaños con una exclusiva fiesta que le organizó Ivana Figueiras

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Retrato de Chechu Bonelli de frente, con cabello largo castaño claro, un gorro de punto color crema y maquillaje marcado. Toca su cabello con ambas manos
Luego de un 2025 desafiante, la conductora se reinventa y deja atrás el pasado celebrando su independencia y sus pequeños grandes logros (Instagram)

Con una mezcla de entusiasmo y determinación, Chechu Bonelli se embarca en una de las etapas más significativas de su vida personal. Después de meses marcados por desafíos y nuevos comienzos, la conductora decidió dar un paso más hacia su independencia y bienestar, apostando por un proyecto que venía soñando hace tiempo: mudarse a la casa propia. En medio de una temporada de cambios profundos, Chechu decidió dejar registro, a través de sus redes sociales, de cada avance y de los pequeños logros que la llenan de orgullo: la inminente mudanza a su propia casa.

A través de sus historias de Instagram, Chechu compartió imágenes y mensajes sobre su inminente mudanza. “¿Qué planes para el finde Chechu? Embalar. #Cambiospositivos”, escribió, acompañando el texto con una selfie en el auto, el pulgar en alto y varias cajas de cartón desarmadas listas para poner en marcha el traslado de sus pertenencias y las de sus hijas. La postal, descontracturada y optimista, refleja el espíritu con el que encara esta etapa: lejos del drama, la modelo apuesta a mirar hacia adelante y celebrar lo bueno que llega después de tiempos complejos.

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Pero la mudanza no fue el único capítulo de estos días intensos. Bonelli también se mostró activa y entusiasmada en su costado deportivo, una faceta que la acompaña desde hace años. “Hockey time” (hora de hockey), escribió en otra historia, donde aparece con el uniforme del Club San Andrés, lista para salir a la cancha. El deporte fue motivo de alegría extra: no solo celebró un nuevo éxito de su equipo, sino que además marcó un gol tras mucho tiempo sin convertir. “¡Otro triunfo en casa! ¡Vamos azul!”, publicó junto a una foto grupal con sus compañeras deportivas, y luego se animó a una imagen sola, con los brazos levantados y la frase: “Y un día… Volví al gol”. El regreso a la red tuvo sabor a revancha y fue celebrado con entusiasmo, como un logro simbólico en medio de su propio proceso de reinvención.

Chechu Bonelli sonríe a cámara con pulgar arriba desde el interior de un coche, luciendo gorro y gafas, mientras se ven cajas de cartón detrás de ella
Chechu Bonelli posa en su coche con cajas, confirmando su "rotundo cambio de vida" y un futuro de "cambios positivos" al mostrar un pulgar arriba

Mientras Chechu reorganizaba su vida, Darío Cvitanich, su expareja y padre de sus tres hijas, celebraba su cumpleaños con su actual novia Ivana Figueiras. El festejo, organizado por la modelo y compartido con una amiga, mostró al exfutbolista rodeado de afectos y en un clima distendido, mientras Bonelli seguía enfocada en la mudanza y en disfrutar de sus pequeñas victorias personales.

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El sueño de la casa propia es, para Chechu, el resultado de meses de esfuerzo y perseverancia. El proyecto comenzó a gestarse tiempo atrás, pero fue en enero cuando compartió la noticia definitiva: a través de sus historias de Instagram, mostró el momento exacto en que se convirtió en propietaria en enero pasado. Primero, una imagen en un restaurante, sonriente y relajada, levantando las llaves como si se tratara de un trofeo personal. “Las buenas noticias se celebran”. Poco después, la foto desde el interior de la propiedad, con luz natural y una escalera metálica de fondo, y el mensaje contundente: “¡Soy dueña!”. La reacción de sus seguidores no tardó en llegar, con mensajes de aliento y celebración por este nuevo paso en su vida.

Chechu Bonelli, en un primer plano dentro de un coche, sonríe ligeramente con un jersey de hockey azul, blanco y morado con el logo de "Club San Andrés"
Chechu Bonelli se muestra lista para jugar hockey, dejando en claro su pasión por el deporte
Un grupo de catorce mujeres y dos niños pequeños posan sonrientes en una cancha de césped sintético iluminada por la noche, vestidas con ropa deportiva y chaquetas
Bonelli sonríe junto a sus compañeras del equipo de hockey El Cardo, celebrando una victoria en su cancha local durante la noche

Este logro cobra aún más relevancia en el contexto de meses marcados por cambios profundos. Tras la separación de Cvitanich, con quien compartió gran parte de su vida y formó una familia, Chechu debió reconfigurar su día a día. La vivienda que fue hogar de la pareja quedó en manos del exfutbolista y, según trascendió, fue puesta en venta. Para Bonelli, adquirir su propia casa y mudarse allí junto a sus hijas es mucho más que una cuestión patrimonial: es un acto de independencia, autoestima y un verdadero punto de inflexión luego de un año atravesado por movimientos personales, familiares y laborales.

Chechu Bonelli, sonriente, de pie en una cancha de hockey de césped artificial por la noche, con los brazos levantados y vestida con un uniforme deportivo azul y blanco
Con una sonrisa radiante y los brazos en alto, la conductora celebra su esperado regreso a la cancha de hockey, marcando un nuevo logro en su vida deportiva
En enero pasado, Chechu anunció que se había convertido en propietaria de su propia casa (Instagram)
En enero pasado, Chechu anunció que se había convertido en propietaria de su propia casa (Instagram)

En cada historia, en cada paso, Chechu deja ver que los cambios, por más desafiantes que sean, también pueden ser una oportunidad para redescubrirse, celebrar logros propios y apostar por el bienestar personal. Así, entre cajas, goles y nuevas rutinas, la conductora demuestra que es posible construir nuevos comienzos y que, incluso después de los momentos más difíciles, hay lugar para crecer, reinventarse y disfrutar de una vida a medida.

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