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“Recojan esa lona”: filtraron una bandera con un insulto en los festejos por el título del Bayern Múnich

Los jugadores campeones, desde un balcón, vieron de forma clara la pancarta con el agravio a cargo de sus rivales del 1860 Múnich

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Insulto de los hinchas del 1860 Múnich a los jugadores del Bayern Múnich

La celebración del 35º título de liga del FC Bayern Múnich en Marienplatz quedó marcada por una inesperada irrupción: en medio de un mar de banderas y seguidores, una gigantesca pancarta con apariencia de logotipo oficial del club fue desplegada este domingo sobre la multitud, con un insulto hacia los jugadores campeones de la Bundesliga.

La bandera enorme tuvo la forma del escudo del FC Bayern Múnich y llevó inscrito en grandes letras el insultante mensaje “FC Bauern Hurensohne”, “Granjeros Hijos de Puta”, y delatando en una esquina, con el número “1860” en uno de los rombos, la autoría directa de los aficionados del 1860 Múnich.

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Mientras miles festejaban en el balcón del ayuntamiento, la acción, ejecutada el domingo por la tarde, desvió el foco del evento y sumó un nuevo episodio al legendario antagonismo futbolístico entre los dos principales clubes de la capital bávara, según relató el medio Bild.

Los hinchas del Bayern Múnich no se percataron de la bandera con el insulto (REUTERS/Angelika Warmuth)
Los hinchas del Bayern Múnich no se percataron de la bandera con el insulto (REUTERS/Angelika Warmuth)

La pancarta atravesó la plaza durante varios minutos, de tal modo que resultó claramente visible a los videos y fotos en medio de la celebración. De hecho, ningún miembro del equipo ni de la organización advirtió el engaño hasta que el locutor del estadio, Stephan Lehmann, alertado por el arquero Manuel Neuer, intervino públicamente para solicitar: “¿Podría recoger rápidamente la lona? No se ve nada debajo. Por favor, recójala un momento”, de acuerdo a lo informado por el mencionado portal alemán.

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La logística que permitió introducir y desplegar la lona en medio de unos 20.000 asistentes permanece sin esclarecerse; lo que sí queda patente es que la firma del “1860” deja constancia de la autoría y la intencionalidad de la provocación.

El cruce de acciones entre las aficiones del FC Bayern Múnich y el 1860 Múnich cuenta con una sólida tradición de provocaciones públicas. Bild detalla que, antes del derbi de copa en 2008, simpatizantes del Bayern irrumpieron en el Estadio Grünwalder—casa histórica del 1860—y pintaron con los colores rojo y blanco la tribuna de los seguidores rivales, que se identifican por el azul y blanco. Este acto se repitió en 2018, durante un partido de la liga regional, donde el 1860 debió usar la tribuna este en calidad de visitante.

El año 2025 también estuvo marcado por episodios singulares. En mayo, fanáticos del Bayern treparon a un tejado vecino al estadio durante un juego del 1860 contra Erzgebirge Aue y desplegaron una manta gigante que proclamaba “Múnich es rojo”, acompañada de fuegos artificiales. Una ráfaga de viento interrumpió rápidamente la maniobra.

En respuesta, los llamados “Leones” realizaron sus propias intervenciones: en noviembre de ese año, pintaron con grafitis blancos y azules—los colores del 1860—las inmediaciones del campo de entrenamiento del Bayern Múnich en la calle Sabener Straße, con inscripciones como “¡1860! Estamos en casa en Múnich-Giasing. La ciudad es azul. Siempre lo será”. Más tarde, en marzo de 2026, los hinchas del 1860 cubrieron carteles electorales por toda la ciudad con el emblema de un león y el lema: “Decimos SÍ a embellecer el paisaje urbano: un verdadero habitante de Múnich siempre es hincha del 1860”.

Cabe recordar que este sábado, en el cierre de la temporada de la Bundesliga, el Bayern Múnich se despidió con una goleada 5-1 de local ante el Colonia.

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