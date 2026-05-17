La Premier League alcanza el mínimo histórico de entrenadores ingleses en su historia

El crecimiento de la globalización, la llegada de propietarios extranjeros y la competencia internacional explican la escasez de técnicos ingleses en el torneo (Reuters/Lee Smith)

La escasez de entrenadores ingleses en la Premier League evidencia un momento sin precedentes para el fútbol británico, con el menor número de técnicos nacionales en la élite y más de tres décadas sin títulos locales, según un análisis de The Athletic. Esta tendencia genera incertidumbre entre referentes del fútbol y cuestiona el lugar de los profesionales formados en Inglaterra dentro de su propio campeonato.

En la actualidad, la escasa presencia de entrenadores ingleses en la Premier League se debe a un conjunto de factores, como la globalización del torneo, el aumento de propietarios extranjeros, la competencia internacional y una menor vocación entre exfutbolistas locales por la dirección técnica.

PUBLICIDAD

Desde 1992, ningún entrenador inglés ha ganado la liga y, en la última temporada, solo dos ingleses dirigieron equipos en la máxima categoría: Eddie Howe (Newcastle United) y Rob Edwards (Wolverhampton Wanderers).

La disminución de directores técnicos nacionales está respaldada por cifras y testimonios destacados recogidos por The Athletic. Desde que Howard Wilkinson conquistó el título con Leeds United en la temporada 1991-92, ningún otro entrenador inglés ha logrado repetir la hazaña.

PUBLICIDAD

“Es una decepción y, desde mi punto de vista, me entristece”, señaló Wilkinson a The Athletic. Han pasado 34 años desde el último campeonato de un técnico local, mientras la cuota de entrenadores ingleses alcanza mínimos históricos.

El testimonio de Howard Wilkinson subraya la decepción y tristeza ante el prolongado predominio extranjero en la dirección técnica de la Premier League (Reuters/Lee Smith)

Este fenómeno ha consolidado la percepción de una progresiva pérdida de identidad en el fútbol inglés. Según The Athletic, solo 9 de los 54 entrenadores de la Premier en los últimos dos años —lo que representa un 16,7%— han sido ingleses, una proporción nunca vista desde la fundación del torneo.

PUBLICIDAD

Por qué hay tan pocos entrenadores ingleses en la Premier League

El análisis de The Athletic identifica diversas causas que explican la escasez de entrenadores ingleses en la élite. Entre ellas, destaca el cambio de propiedad de los clubes, actualmente en gran parte en manos de inversores internacionales, que suelen preferir técnicos experimentados y con reconocimiento global.

Frank Lampard, quien recientemente llevó al Coventry City a la Premier, afirmó a The Athletic: “No diría que los están pasando por alto. Ahora hay una mayor cantidad de directores técnicos, distintos propietarios y directores deportivos de muchas nacionalidades. Las oportunidades existen, pero la competencia se ha globalizado; los puestos disponibles generan listas de candidatos de todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Dave Challinor, técnico del Stockport County, sustenta esta visión y señala que la Premier League se ha convertido en una “industria multicultural” donde el mérito es el criterio principal: “No digo que los ingleses deban ser elegidos solo por serlo. Debe designarse a la persona más capacitada para el puesto”.

Frank Lampard destaca que la competencia global por puestos de entrenador en Inglaterra ha crecido con la llegada de inversores extranjeros (REUTERS/Hannah Mckay)

Las estadísticas oficiales reflejan esta realidad. En la última temporada, apenas 5 de los 28 técnicos que trabajaron en la Premier (sin contar interinos) eran ingleses, y en la anterior la cifra se redujo a 4 de 26. Así, la presencia doméstica ronda el 17% y marca un récord negativo para los técnicos locales.

PUBLICIDAD

Un ejecutivo de la Premier League, citado por The Athletic bajo anonimato, enfatiza otro factor relevante: “Muchos futbolistas ingleses han ganado tanto dinero durante sus carreras que no ven la necesidad de afrontar los desafíos del trabajo de entrenador”. Esto ha disminuido el interés de los exjugadores británicos por formarse en la dirección técnica, acentuando así la escasez de relevos nacionales.

Diferencias con Italia, España y otros campeonatos europeos

En las principales ligas europeas, la situación es distinta. En la Serie A de Italia, 15 de los 20 entrenadores son italianos. En LaLiga española, 12 de 20 equipos cuentan con técnico local, mientras que la Bundesliga de Alemania y la Ligue 1 de Francia suman 13 entrenadores nacionales cada una.

PUBLICIDAD

En contraste, la Premier League emplea actualmente a más técnicos españoles y portugueses que ingleses entre sus titulares. La preferencia por entrenadores extranjeros ha tenido impacto en la selección nacional; Inglaterra ha optado por técnicos como Thomas Tuchel, su actual seleccionador, así como Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello en el pasado, algo inusual en potencias futbolísticas como Alemania, Brasil o Italia, que históricamente designan entrenadores originarios del país.

La selección de Inglaterra ha recurrido a entrenadores foráneos como Thomas Tuchel, Sven-Göran Eriksson y Fabio Capello (REUTERS/Paul Childs)

Esta evolución ha generado debates sobre la “pérdida de identidad” en el fútbol inglés. Según The Athletic, décadas atrás la contratación de extranjeros en cargos clave era vista como traición al modelo nacional; hoy es una práctica normalizada en todos los niveles del fútbol británico.

PUBLICIDAD

Las oportunidades perdidas y la visión de los protagonistas

El acceso de técnicos ingleses a la Premier League depende cada vez más de trayectorias sobresalientes en divisiones inferiores y de ascensos logrados con sus propios clubes. Dave Challinor, con tres promociones en cinco años con el Stockport, resume: “Nunca me han ofrecido un puesto en la Football League por mis éxitos; siempre he creído que la mejor manera de entrenar en una categoría superior es ascender con mi club. Para un técnico inglés, la única vía para llegar a la Premier es esa: llevar al equipo a la máxima categoría”.

Ashley Cole, exlateral inglés, confesó haberse sentido “desanimado” por la falta de oportunidades antes de aceptar una oferta en el Cesena de la Serie B italiana. Por su parte, Jermain Defoe inició su carrera como entrenador en el Woking de la National League, la quinta división.

PUBLICIDAD

Incluso éxitos aislados han sido insuficientes para romper la tendencia: Steve McClaren ganó la liga de Países Bajos con el Twente en 2010 y ese mismo año Roy Hodgson llevó al Fulham a la final de la Europa League, logros que ningún compatriota ha podido igualar desde entonces.

Challinor elogió la labor de Lampard en el Coventry y subrayó el valor de estos casos para los entrenadores ingleses: “Creo que debería ser el entrenador del año; éxitos así benefician a nuestros técnicos. Michael Carrick, hasta que recibió la oportunidad en el Manchester United, no era visto como candidato para la élite, y hoy es un ejemplo”.

Dave Challinor destaca que la promoción con el mismo equipo es la ruta principal para que entrenadores ingleses lleguen a la máxima categoría (Reuters/Matthew Childs)

La percepción de discriminación persiste, reflejada en la ironía de Sam Allardyce, quien afirmó que habría recibido mejores propuestas si su apellido fuera “Sam Allardici”. Las diferencias con técnicos extranjeros son notables: los entrenadores italianos han acumulado más de 1.000 partidos de Champions League, mientras los ingleses apenas suman 75.

¿Hay futuro para los entrenadores ingleses en la Premier League?

El fútbol inglés es hoy más competitivo y dinámico que nunca, con procesos de selección orientados a encontrar perfiles globales, conocimiento táctico y adaptabilidad, más allá de la nacionalidad. Howard Wilkinson resumió en The Athletic: “Puedes ser el mejor entrenador del mundo, pero si nadie lo cree, no tendrás lugar”.

Challinor coincidió en que es imprescindible valorar las oportunidades actuales y que, aunque los aficionados hayan asumido la apertura internacional como parte del espectáculo, para los entrenadores ingleses el mérito demostrado con resultados sigue siendo la única vía para acceder a nuevas oportunidades: “El único camino es demostrar con resultados que también debemos ser tenidos en cuenta”.

El avance de la Premier League hacia un panorama cada vez más internacional y diverso plantea dudas sobre el futuro de los entrenadores locales. Mientras el número de técnicos ingleses continúa descendiendo, la incógnita es si quedará espacio para ellos en el que hasta ahora ha sido su campeonato.