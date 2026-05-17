Una luchadora de UFC ganó con un movimiento nunca antes visto y le dieron un bono de 50 mil dólares: “Hice historia”

Ardelean se impuso a Polyana Viana con una sumisión nunca antes vista

La luchadora rumana Alice Ardelean protagonizó un momento histórico en UFC al imponerse a la veterana brasileña Polyana Viana con una sumisión inédita mediante una llave de cápsula, en el evento UFC Vegas 117 celebrado en el Meta Apex de Las Vegas. La técnica, nunca antes vista en la organización, selló la tercera victoria consecutiva de Ardelean, le otorgó un bono de 50 mil dólares y la posicionó como firme candidata al reconocimiento de Sumisión del Año.

El combate preliminar entre Ardelean y Viana generó expectación por los estilos diferentes de ambas peleadoras. Desde el inicio, la favorita rumana impuso un ritmo elevado y conectó combinaciones que mermaron la resistencia de su rival. Durante el primer asalto, Ardelean mantuvo la iniciativa y consiguió que Viana descendiera de rodillas tras un golpe directo. Este dominio inicial, centrado en el striking, le permitió marcar diferencias y condicionar el desarrollo posterior del enfrentamiento.

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Ya en el segundo asalto, la pelea transitó al terreno de la lucha en el suelo. Viana logró cerrar un triángulo corporal desde su espalda, una posición que en otras ocasiones le había permitido revertir peleas. Sin embargo, Ardelean aprovechó la circunstancia para ejecutar una maniobra poco convencional: comprimió la pierna de Viana entre ambos cuerpos y aplicó presión hasta forzar la rendición verbal de la brasileña. La técnica, identificada como Capsule Lock, nunca había sido empleada con éxito en los más de treinta años de historia de la UFC.

Ardelean ganó 50 mil dólares por el bono de la noche

El resultado oficial del combate, publicado por la organización, indicó que Alice Ardelean derrotó a Polyana Viana por sumisión verbal (Capsule Lock) a los 4 minutos y 36 segundos del segundo asalto. La victoria extendió la racha positiva de Ardelean en la división de peso paja y agravó el momento negativo de Viana, quien acumula ahora cuatro derrotas consecutivas. De acuerdo con los registros, la brasileña había llegado al combate con un 100% de victorias por finalización, pero su desempeño reciente había generado dudas sobre su continuidad en la élite.

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Cabe destacar que durante la entrevista posterior, la luchadora afirmó que había visto ese movimiento a través de las redes sociales: “Sí, lo vi en Instagram y lo estaba haciendo en el gimnasio, pero nunca esperé necesariamente hacerlo con una luchadora de MMA”. Al mismo tiempo, se mostró sorprendida cuando le anunciaron que nunca habían visto un movimiento similar en la compañía: “¡Oh! Hice historia".

La actuación de Alice Ardelean fue reconocida por la organización con un bono especial de 50.000 dólares por la Performance de la Noche, un incentivo reservado para los protagonistas de actuaciones sobresalientes. El evento UFC Vegas 117 ofreció una cartelera con otros momentos destacados, como la batalla entre Dooho Choi y Daniel Santos, premiada como Pelea de la Noche, y el debut victorioso de Juan Díaz.

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La UFC, fundada en 1993, ha sido escenario de innumerables innovaciones técnicas, pero hasta este momento no se había registrado una finalización con la llamada Capsule Lock. El desenlace del combate entre Alice Ardelean y Polyana Viana quedará documentado como un precedente en la historia de las artes marciales mixtas y refuerza la posición de Ardelean como una de las figuras emergentes de la división de peso paja.