Deportes

Una luchadora de UFC ganó con un movimiento nunca antes visto y le dieron un bono de 50 mil dólares: “Hice historia”

La rumana Alice Ardelean venció a la brasileña Polyana Viana con una sumisión inédita mediante una llave de cápsula

Guardar
Google icon
Ardelean se impuso a Polyana Viana con una sumisión nunca antes vista

La luchadora rumana Alice Ardelean protagonizó un momento histórico en UFC al imponerse a la veterana brasileña Polyana Viana con una sumisión inédita mediante una llave de cápsula, en el evento UFC Vegas 117 celebrado en el Meta Apex de Las Vegas. La técnica, nunca antes vista en la organización, selló la tercera victoria consecutiva de Ardelean, le otorgó un bono de 50 mil dólares y la posicionó como firme candidata al reconocimiento de Sumisión del Año.

El combate preliminar entre Ardelean y Viana generó expectación por los estilos diferentes de ambas peleadoras. Desde el inicio, la favorita rumana impuso un ritmo elevado y conectó combinaciones que mermaron la resistencia de su rival. Durante el primer asalto, Ardelean mantuvo la iniciativa y consiguió que Viana descendiera de rodillas tras un golpe directo. Este dominio inicial, centrado en el striking, le permitió marcar diferencias y condicionar el desarrollo posterior del enfrentamiento.

PUBLICIDAD

Ya en el segundo asalto, la pelea transitó al terreno de la lucha en el suelo. Viana logró cerrar un triángulo corporal desde su espalda, una posición que en otras ocasiones le había permitido revertir peleas. Sin embargo, Ardelean aprovechó la circunstancia para ejecutar una maniobra poco convencional: comprimió la pierna de Viana entre ambos cuerpos y aplicó presión hasta forzar la rendición verbal de la brasileña. La técnica, identificada como Capsule Lock, nunca había sido empleada con éxito en los más de treinta años de historia de la UFC.

Dos luchadoras de MMA, Alice Ardelean en top negro y Polyana Viana en top blanco, en el suelo de un ring UFC con logo Monster Energy. Ardelean somete a Viana
Ardelean ganó 50 mil dólares por el bono de la noche

El resultado oficial del combate, publicado por la organización, indicó que Alice Ardelean derrotó a Polyana Viana por sumisión verbal (Capsule Lock) a los 4 minutos y 36 segundos del segundo asalto. La victoria extendió la racha positiva de Ardelean en la división de peso paja y agravó el momento negativo de Viana, quien acumula ahora cuatro derrotas consecutivas. De acuerdo con los registros, la brasileña había llegado al combate con un 100% de victorias por finalización, pero su desempeño reciente había generado dudas sobre su continuidad en la élite.

PUBLICIDAD

Cabe destacar que durante la entrevista posterior, la luchadora afirmó que había visto ese movimiento a través de las redes sociales: “Sí, lo vi en Instagram y lo estaba haciendo en el gimnasio, pero nunca esperé necesariamente hacerlo con una luchadora de MMA”. Al mismo tiempo, se mostró sorprendida cuando le anunciaron que nunca habían visto un movimiento similar en la compañía: “¡Oh! Hice historia".

La actuación de Alice Ardelean fue reconocida por la organización con un bono especial de 50.000 dólares por la Performance de la Noche, un incentivo reservado para los protagonistas de actuaciones sobresalientes. El evento UFC Vegas 117 ofreció una cartelera con otros momentos destacados, como la batalla entre Dooho Choi y Daniel Santos, premiada como Pelea de la Noche, y el debut victorioso de Juan Díaz.

La UFC, fundada en 1993, ha sido escenario de innumerables innovaciones técnicas, pero hasta este momento no se había registrado una finalización con la llamada Capsule Lock. El desenlace del combate entre Alice Ardelean y Polyana Viana quedará documentado como un precedente en la historia de las artes marciales mixtas y refuerza la posición de Ardelean como una de las figuras emergentes de la división de peso paja.

Temas Relacionados

deportes-internacionalUFCMMAAlice ArdeleanPolyana Vianasumisióndeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

El Bicho recibirá al Pirata cordobés en La Paternal a partir de las 17 con televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El vencedor chocará con el Millonario el 24 de mayo

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

“Recojan esa lona”: filtraron una bandera con un insulto en los festejos por el título del Bayern Múnich

Los jugadores campeones, desde un balcón, vieron de forma clara la pancarta con el agravio a cargo de sus rivales del 1860 Múnich

“Recojan esa lona”: filtraron una bandera con un insulto en los festejos por el título del Bayern Múnich

Preocupación en la selección argentina y en River Plate: se confirmó la gravedad de las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi

En la victoria sobre Rosario Central que selló la clasificación a la final del Torneo Apertura, el Millonario sufrió tres bajas de peso

Preocupación en la selección argentina y en River Plate: se confirmó la gravedad de las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi

Argentina finalizó en el 3° puesto el Campeonato Sudamericano Sub 14 de tenis en Rosario

Los equipos argentinos se subieron al tercer lugar del podio en ambas ramas. Brasil se coronó campeón y Colombia fue 2°

Argentina finalizó en el 3° puesto el Campeonato Sudamericano Sub 14 de tenis en Rosario

El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River Plate contra Ángel Di María: “Manada de almas pobres”

Luego de la victoria del Millonario por 1-0, la esposa de Fideo realizó un fuerte posteo en sus redes sociales para apoyar al capitán del Canalla

El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River Plate contra Ángel Di María: “Manada de almas pobres”

DEPORTES

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Argentinos Juniors y Belgrano definirán el rival de River Plate en la final del Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

“Recojan esa lona”: filtraron una bandera con un insulto en los festejos por el título del Bayern Múnich

Preocupación en la selección argentina y en River Plate: se confirmó la gravedad de las lesiones de Montiel, Moreno y Driussi

Argentina finalizó en el 3° puesto el Campeonato Sudamericano Sub 14 de tenis en Rosario

El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River Plate contra Ángel Di María: “Manada de almas pobres”

TELESHOW

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

El blooper de Cami Mayan en el gimnasio: la fuerte caída que se volvió viral

Chechu Bonelli celebró el cambio radical que dio en su vida a partir de este fin de semana: “¡Otro triunfo en casa!"

Jimena Barón con Matías Palleiro y su bebé en Suiza: puentes ecológicos, destrezas al libre y momentos de risas

El emotivo mensaje de Claudia Villafañe para Gianinna Maradona en su cumpleaños: “¡Verte sonreír es mi felicidad!"

Fiesta sorpresa, brindis y mensajes de amor: así fue el cumpleaños de Darío Cvitanich junto a Ivana Figueiras y amigos

INFOBAE AMÉRICA

La dictadura de Cuba adquirió más de 300 drones militares de Rusia e Irán en medio de las tensiones con EEUU

La dictadura de Cuba adquirió más de 300 drones militares de Rusia e Irán en medio de las tensiones con EEUU

Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo: “Más les vale moverse rápido”

“La ley es pareja o no es ley”: Gabriel García Luna asumió como Fiscal General de Guatemala

Un buque con 20.000 toneladas de gas arribó a la India tras cruzar el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán entregó una nueva propuesta a Pakistán para reanudar la negociación con EEUU