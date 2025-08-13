Ciencia

Cómo la neuroplasticidad es clave para reconfigurar el cerebro y aprender más rápido, según especialistas

Expertos destacaron en el podcast “Huberman Lab”, que la combinación de dispositivos, intervenciones farmacológicas y experiencias reales favorecen la adaptación cerebral. También advirtieron sobre la importancia de la personalización y los riesgos con la sobreestimulación sensorial

Por Osvaldo Ortiz

Guardar
La neuroplasticidad permite que el
La neuroplasticidad permite que el cerebro adulto aprenda y se adapte más de lo que se creía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La neuroplasticidad revolucionó la comprensión sobre el cerebro adulto, desafiando la antigua creencia de que la capacidad de aprender y cambiar se pierde tras la infancia. Actualmente, la evidencia científica demuestra que el cerebro mantiene un potencial de transformación mucho mayor de lo que se pensaba, siempre que se den las condiciones adecuadas.

En un reciente capítulo del pódcast Huberman Lab, los neurocientíficos Andrew Huberman y Michael Kilgard analizaron este fenómeno y explicaron cómo redefine el aprendizaje a lo largo de la vida y abre nuevas posibilidades para la rehabilitación neurológica, gracias a la integración de tecnología, terapia y farmacología.

En una charla para el
En una charla para el podcast "Huberman Lab", el presentador y el especialista Michael Kilgard explicaron que la integración de tecnología, terapia y farmacología es clave en la rehabilitación neurológica (Huberman Lab)

Neuroplasticidad: el cerebro adulto y su capacidad de cambio

El concepto de neuroplasticidad se refiere a la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse y formar nuevas conexiones. Durante décadas, se consideró que el cerebro infantil era especialmente flexible, mientras que el cerebro adulto se percibía como rígido y poco adaptable. Sin embargo, investigaciones recientes demostraron que los adultos también pueden modificar de manera significativa sus circuitos neuronales, siempre que se activen ciertos mecanismos biológicos.

El profesor Michael Kilgard, de la Universidad de Texas en Dallas, tuvo un papel fundamental en este cambio de paradigma. Según el experto, el cerebro establece nuevas conexiones diariamente al aprender algo nuevo.

Esta perspectiva, sustentada por experimentos que muestran la formación de sinapsis en tiempo real, contradice la idea de un cerebro adulto “cableado” de manera definitiva. Hoy se sabe que millones de conexiones pueden cambiar en segundos, tanto durante la vigilia como al dormir.

Uno de los hallazgos más destacados es el rol de los neuromoduladores: sustancias químicas como la acetilcolina, la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Estas moléculas, al liberarse en momentos precisos, permiten que el cerebro adulto reorganice sus circuitos y adquiera nuevas habilidades.

La clave no está solo en la presencia de dichas sustancias, sino en el instante de su liberación. La acetilcolina favorece la atención y la memoria; la dopamina, la motivación y la recompensa. Sumado a que la coordinación entre la actividad neuronal y la liberación de estos compuestos resulta decisiva para que una experiencia se consolide como aprendizaje duradero.

La personalización y el momento
La personalización y el momento de las intervenciones son claves para el éxito en la plasticidad cerebral (Freepik)

Estimulación del nervio vago y aplicaciones clínicas innovadoras

Los estudios de estos mecanismos impulsó avances clínicos relevantes. La estimulación del nervio vago, mediante dispositivos implantados, permite enviar impulsos eléctricos a este nervio, que conecta el cerebro con el cuerpo. Si se activa en momentos concretos de la rehabilitación, induce la liberación de neuromoduladores y potencia la plasticidad cerebral.

Esta técnica dio resultados prometedores en pacientes con secuelas tras un ictus, permitiéndoles recuperar funciones motoras consideradas antes como irrecuperables. En ensayos recientes, personas con este tipo de lesiones lograron mejoras notables en la movilidad de sus extremidades tras combinar la estimulación vagal con ejercicios físicos intensivos.

Asimismo, el tratamiento del tinnitus, percepción persistente de zumbidos o pitidos, es otro ejemplo de cómo la neuroplasticidad puede emplearse con fines terapéuticos. Cuando las células sensoriales del oído sufren daños, el cerebro se reorganiza de manera desadaptativa y amplifica ciertas frecuencias.

La combinación de estimulación vagal y exposición a sonidos controlados permitió a los investigadores reentrenar el cerebro, reduciendo la percepción del tinnitus y mejorando la calidad de vida de quienes lo padecen.

La estimulación del nervio vago
La estimulación del nervio vago y los neuromoduladores potencian la recuperación tras un ictus y el tratamiento del tinnitus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los avances van más allá de la estimulación eléctrica y el futuro de la neuroplasticidad clínica parece orientarse hacia la integración de dispositivos tecnológicos, terapia conductual y tratamientos farmacológicos.

Por su parte, el uso conjunto de aparatos que estimulan la liberación de neuromoduladores, junto con ejercicios a medida y, en ocasiones, medicamentos específicos, permite abordar trastornos complejos como el trastorno de estrés postraumático, la depresión resistente o la recuperación tras lesiones en la médula espinal.

De esta manera, los expertos insisten en que la especificidad y el momento de la intervención son cruciales; no basta con incrementar los neuromoduladores globalmente, es necesario actuar en los circuitos y momentos adecuados para evitar efectos adversos o aprendizajes no deseados.

Límites, riesgos y experiencia en la plasticidad cerebral

Pese a estos avances, existen desafíos y límites. No todas las personas responden igual, y la complejidad de los circuitos cerebrales impide formular una solución universal para los trastornos neurológicos.

A través de una sobreestimulación sensorial, el uso indiscriminado de tecnología o medicamentos, y la ausencia de experiencias auténticas y diversas pueden reducir la capacidad del cerebro para adaptarse de forma saludable. Los especialistas resaltan el valor de la vivencia directa, la interacción social y la reflexión como factores clave para lograr un aprendizaje significativo.

La neurociencia avanza hacia un
La neurociencia avanza hacia un enfoque multidimensional para maximizar el potencial de cambio cerebral, según el neurocientífico (Huberman Lab)

El debate sobre el uso de dispositivos no invasivos, aplicaciones comerciales y fármacos para potenciar la plasticidad cerebral continúa abierto. Aunque existen herramientas novedosas, la cantidad y calidad de información sensorial, la personalización de las intervenciones y la vinculación con la experiencia real siguen siendo determinantes para el éxito terapéutico.

La neurociencia avanza hacia una visión multidimensional, donde se fusionan la tecnología, la biología y la experiencia humana para potenciar el cambio cerebral.

Al cierre de la entrevista, Kilgard explicó que “la capacidad del cerebro para transformarse representa no solo un fenómeno biológico, sino una oportunidad vital”. Comprender y fomentar la neuroplasticidad puede modificar la forma en que aprendemos, nos recuperamos y nos adaptamos al entorno.

Temas Relacionados

NeuroplasticidadCerebro adultoEstimulación del nervio vagoRehabilitación neurológicaCerebroSalud mentalNervio vagoHuberman LabEntrevistas PodcastMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

El fenómeno indica la transición entre el invierno y la primavera. El calendario climático señala que habría días propicios para fuertes chaparrones y actividad eléctrica. Cuál es la explicación del Servicio Meteorológico Nacional

Cuándo será la tormenta de

Los misterios del Mar Muerto: cómo se forman sus impresionantes estructuras de sal

Un reciente estudio reveló cómo ese espejo de agua único en el mundo, con sus peculiares depósitos salinos, permite a los científicos observar en vivo un fenómeno geológico que ya no ocurre en otros lugares del planeta y proporciona lecciones valiosas ante el cambio climático

Los misterios del Mar Muerto:

Brote de listeriosis: cinco respuestas a las dudas más frecuentes sobre la enfermedad y cómo se contagia

El Ministerio de Salud emitió un alerta por infecciones vinculadas al consumo de un queso criollo contaminado. Dónde se encuentra la bacteria que causa la patología y cómo detectarla a tiempo

Brote de listeriosis: cinco respuestas

Descubren que los gatos pueden desarrollar demencia en una forma similar a los humanos

Científicos descubrieron que a felinos mayores con deterioro cognitivo presentan cambios cerebrales comparables a los observados en personas con Alzheimer. Aseguran que el hallazgo abre nuevas oportunidades para la medicina veterinaria y la investigación neurológica

Descubren que los gatos pueden

El beneficio menos pensado del chocolate: por qué es el nuevo aliado de la longevidad

Investigaciones recientes revelaron que consumir cacao puro incrementa la cantidad de células madre en sangre, favoreciendo la reparación de tejidos y aportando beneficios en la prevención de enfermedades crónicas y cardiovasculares

El beneficio menos pensado del
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gustavo Grobocopatel: “A Milei hay

Gustavo Grobocopatel: “A Milei hay que apoyarlo, pero luego tenemos que elegir otra persona que nos guste más”

La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 36,6% en el último año

El Gobierno quiere aplacar la ofensiva de las provincias y presentó una propuesta para repartir fondos

Nuevo miércoles de marcha: los jubilados se concentran en el Congreso, bajo un fuerte operativo policial

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: el certificado que demuestra que el camarógrafo y el joven que apareció muerto en Coghlan fueron compañeros de colegio

INFOBAE AMÉRICA
Brasil lanzó un plan de

Brasil lanzó un plan de ayuda para mitigar el impacto de los aranceles de Donald Trump

Sospechan que el mayor incendio en décadas en Francia fue provocado

Mediterráneo bajo alerta: científicos advierten que la región enfrentará sequías y lluvias extremas en las próximas décadas

Cuáles son los 8 hábitos cotidianos que limitan el desarrollo cognitivo, según especialistas

Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, se declara culpable de fraude por el colapso de criptomonedas que causó pérdidas de 40 mil millones de dólares

TELESHOW
La historia de Julieta Prandi

La historia de Julieta Prandi y Claudio Contardi: de un casamiento de ensueño a un calvario que terminó en prisión

Mica Tinelli confirmó su separación de Licha López: “Nos venía pesando”

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas