Falta de consensos mantiene estancada elección de autoridades electorales en Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, enfatiza la urgencia de reformas electorales para blindar y transparentar los procesos democráticos en Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que mientras no se impulsen reformas electorales que garanticen mayor blindaje y transparencia en los procesos democráticos, será difícil avanzar en la elección de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El titular del Legislativo sostuvo que la comisión especial encargada del proceso continúa trabajando en la evaluación de aspirantes y recordó que el plazo para presentar la nómina oficial vence el próximo 25 de mayo.

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Zambrano indicó que el actual escenario político evidencia la necesidad de introducir cambios al sistema electoral, especialmente tras las controversias y crisis registradas en procesos anteriores.

De acuerdo con sus declaraciones, una de las reformas que podrían discutirse es permitir que las concejales restantes y sus suplentes puedan continuar el proceso electoral si hay bloqueos internos o situaciones que paralicen las funciones del ente electoral.

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“El CNE está paralizado y se necesitan reformas que permitan garantizar el funcionamiento institucional y proteger los procesos democráticos”, manifestó el congresista.

Las declaraciones del presidente del Congreso se producen en medio de crecientes dificultades para alcanzar acuerdos políticos dentro del Legislativo sobre la integración de los órganos electorales.

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Sin consensos políticos

Por su parte, el diputado y miembro de la Comisión Especial Evaluadora, Eder Mejía, reconoció públicamente que todavía no existen consensos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional para elegir a los nuevos magistrados y consejeros del CNE y el TJE.

Criterios como experiencia en derecho electoral, gestión pública y dominio de la normativa constitucional forman parte de la evaluación de candidatos.

El parlamentario admitió que las diferencias entre bancadas continúan retrasando el proceso, aunque ya se avanzó en varias etapas del concurso público impulsado por la comisión multipartidaria.

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“Tenemos que reconocer ante el pueblo hondureño que todavía no existen esos consensos entre las diferentes fuerzas políticas que conformamos el Congreso Nacional”, señaló Mejía.

El diputado explicó que más de un centenar de ciudadanos participaron inicialmente en el proceso de postulación; sin embargo, solamente 53 profesionales avanzaron a la etapa de comparecencias presenciales, las cuales contaron con observación social y académica.

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Al persistir la falta de acuerdos definitivos, la comisión solicitó formalmente una prórroga para ampliar el tiempo de deliberación y construir una nómina consensuada que permita reunir los 86 votos requeridos en el pleno legislativo.

Mejía advirtió que, de no alcanzarse pactos entre las distintas bancadas políticas, la renovación de las autoridades electorales podría seguir estancada, lo que generaría incertidumbre de cara a futuros procesos democráticos y aumentaría la desconfianza ciudadana sobre la independencia de los organismos electorales.

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Llamado a pensar en Honduras

En medio de este ambiente político marcado por tensiones y negociaciones, la Iglesia Católica también lanzó un mensaje orientado a fortalecer la unidad nacional y combatir los problemas estructurales que afectan al país.

La Iglesia Católica llama a la unidad mientras persiste el impasse legislativo sobre órganos electoralesEFE/Gustavo Amador

Durante la homilía dominical, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez exhortó a los sectores políticos, funcionarios públicos y ciudadanía en general a trabajar por la construcción de una Honduras más humana, justa y solidaria.

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El líder religioso abogó por la promoción de valores como la fe, la esperanza, el trabajo y el bienestar colectivo, en un contexto donde persisten preocupaciones por la violencia, la corrupción y el avance del crimen organizado.

Rodríguez precisó que cada acción orientada a mejorar las condiciones de vida de la población representa un aporte relevante para transformar el país y recuperar la confianza social.

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“Cada vez que uno de los servidores públicos, los políticos, los gobernantes, los educadores, los empresarios y los ciudadanos luchamos por la promoción humana y cristiana, damos esperanza a las personas”, dijo el cardenal.

El mensaje de la Iglesia surge mientras Honduras atraviesa un complejo escenario político relacionado a la elección de las nuevas autoridades electorales, una falta de consensos que según expertos políticos mantiene en suspenso designar a quienes conformarán de manera definitiva del CNE y el TJE.