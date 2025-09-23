Desde los 20 hasta los 70: recomendaciones para mantener un corazón en cada etapa de la vida

Los cardiólogos recomiendan cuidados específicos para el corazón en cada etapa de la vida, desde la juventud hasta la vejez (Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón acompaña cada instante de la vida, pero sus necesidades evolucionan con el paso de los años. Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de muerte en el mundo, aunque la mayoría de los factores de riesgo pueden evitarse mediante hábitos saludables y revisiones médicas periódicas.

Con el objetivo de ofrecer una guía práctica para cada etapa vital, TIME reunió las recomendaciones de destacados cardiólogos, quienes delinearon los cuidados esenciales para preservar la salud cardiovascular desde la juventud hasta la vejez.

A los 20 años

Hábitos saludables en la juventud son clave para un corazón sano en el futuro

La importancia de la prevención de enfermedades del corazón se refleja en la posibilidad de reducir riesgos a cualquier edad. Según el doctor Romit Bhattacharya, cardiólogo preventivo del Massachusetts General Hospital, los hábitos que se adoptan en la juventud sientan las bases para un corazón sano en el futuro.

Mantener una rutina de actividad física diaria, evitar el tabaco y el vapeo, priorizar una alimentación basada en plantas y dormir entre siete y nueve horas cada noche son pilares fundamentales. “Estos aspectos básicos impulsan la salud a largo plazo del corazón y el cerebro”, afirmó Bhattacharya en diálogo con TIME.

Aunque el corazón alcanza su tamaño y capacidad adulta a principios de los 20 años, investigaciones citadas por el especialista demuestran que incluso a esa edad pueden formarse placas de colesterol en las arterias, sobre todo en personas con antecedentes familiares, mala alimentación o consumo de tabaco.

En este contexto, Deepak Talreja, jefe clínico de cardiología en Sentara Cardiology Specialists, subrayó la importancia de iniciar los controles médicos desde temprano. La medición de la presión arterial debe comenzar a los 18 años, con revisiones cada tres a cinco años si los valores son normales, o anualmente si se detectan cifras elevadas.

El control del colesterol debe iniciarse a los 20 años en presencia de factores de riesgo, y la detección temprana de alteraciones en la glucosa también resulta clave para la prevención.

A los 30 años

El ejercicio regular y el sueño reparador son claves para la salud cardiovascular en adultos jóvenes

Al llegar a los 30 años, la vida suele estar marcada por el desarrollo profesional, la crianza y el estrés financiero. Aunque el corazón mantiene su fortaleza, en esta década pueden aparecer cambios sutiles. Bhattacharya advirtió que el estrés crónico, la ansiedad, la depresión y la falta de sueño elevan la presión arterial y la inflamación, lo que incrementa el riesgo de infarto.

“El estrés laboral por sí solo se asocia a un riesgo de enfermedad coronaria aproximadamente un 30% mayor”, explicó el especialista a TIME. El Dr. Lars Sondergaard, director médico de la división de cardiología estructural de Abbott, recomendó incorporar ejercicio regular, incluso caminatas rápidas de veinte minutos diarios, para mejorar la salud general.

Sondergaard también destacó la importancia de un sueño profundo y reparador, que contribuye a reducir la inflamación y a regular las emociones, facilitando la gestión del estrés cotidiano. Además, mantener vínculos sociales sólidos puede proteger el corazón, ya que las redes de apoyo se relacionan con menor estrés y mayor longevidad.

Durante esta etapa, los chequeos médicos siguen siendo fundamentales. Talreja señaló que el estrés puede fomentar hábitos poco saludables, como el sedentarismo, la alimentación inadecuada o el consumo excesivo de alcohol, por lo que las revisiones periódicas de presión arterial, colesterol y marcadores metabólicos permiten detectar y corregir a tiempo cualquier desviación.

A los 40 años

Expertos recomiendan medir presión arterial, colesterol y glucosa para prevenir enfermedades cardíacas

En la década de los 40, los riesgos cardiovasculares suelen manifestarse de manera silenciosa. Bhattacharya enfatizó que este es el momento de ir más allá de la sensación de bienestar y comenzar a medir los parámetros clave: presión arterial, colesterol y glucosa.

Para quienes presentan antecedentes familiares, recomendó considerar estudios avanzados como la tomografía de calcio coronario o la angiografía coronaria por tomografía computarizada, que pueden detectar placas antes de que aparezcan síntomas.

El doctor Jeffrey Berger, director del Centro de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de NYU Langone Heart, subrayó la importancia de controlar el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”, y el colesterol no HDL, ya que niveles elevados aumentan el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular, incluso si el colesterol HDL es alto.

La vigilancia anual de la presión arterial, los análisis de lípidos y el control de la glucosa permiten identificar problemas en etapas tempranas y aplicar cambios en el estilo de vida o intervenciones antes de que la enfermedad avance.

En estos años pueden surgir señales de alerta como fatiga, dificultad para respirar al realizar actividad física, dolor en las pantorrillas al caminar o intolerancia al ejercicio. Srihari S. Naidu, director de los laboratorios de cateterismo cardíaco y del programa de miocardiopatía hipertrófica en Westchester Medical Center, advirtió que muchas personas creen estar asintomáticas porque no experimentan dolor torácico, pero en realidad han reducido inconscientemente su nivel de esfuerzo.

“Observar cómo responde el cuerpo durante la actividad física es fundamental”, puntualizó Naidu en declaraciones recogidas por TIME.

A los 50 años

Mantener hábitos saludables, dieta y ejercicio es clave para el equilibrio hormonal y la salud cardiovascular

A partir de los 50 años, los cambios hormonales modifican el perfil de riesgo cardiovascular. En las mujeres, la menopausia suele provocar un aumento del colesterol LDL, de la presión arterial y una redistribución de la grasa hacia el abdomen. Los hombres experimentan una disminución gradual de la testosterona, lo que puede favorecer el síndrome metabólico y la diabetes.

Talreja explicó que, aunque tradicionalmente se pensaba que la pérdida de estrógenos eliminaba la protección sobre los lípidos, los estudios sobre terapia hormonal han demostrado que la situación es más compleja. Por ello, la terapia de reemplazo hormonal no se recomienda para prevenir enfermedades cardiovasculares y solo debe considerarse ante síntomas vasomotores graves.

En el caso de los hombres, la terapia con testosterona tampoco se aconseja como prevención primaria debido a los posibles riesgos. Berger recomendó mantener hábitos saludables, con énfasis en la dieta y el ejercicio, tanto aeróbico como de fuerza, para favorecer el equilibrio hormonal y la salud del corazón, junto con controles médicos regulares para detectar enfermedades en fases iniciales.

A los 60 años

La vacunación ayuda a prevenir infecciones que pueden afectar la salud del corazón en adultos mayores

En la sexta década de vida, el corazón muestra los efectos acumulados de los años. El músculo cardíaco puede engrosarse y las arterias perder flexibilidad, lo que eleva la presión arterial. Tras la menopausia, las mujeres pierden la protección hormonal, incrementando su riesgo cardiovascular. En este grupo etario, muchas personas ya presentan diagnósticos como hipertensión, colesterol alto o diabetes tipo 2.

Berger señaló que, en estos casos, la prioridad pasa de la prevención exclusiva al manejo cuidadoso de las enfermedades existentes. “Incluso en personas con factores de riesgo o antecedentes familiares, la gestión proactiva es clave para evitar la aparición de la enfermedad”, afirmó el especialista.

La adherencia a la medicación, la rehabilitación cardíaca tras infartos o accidentes cerebrovasculares y la vacunación para prevenir infecciones que puedan afectar al corazón resultan esenciales.

Naidu advirtió que los problemas en las válvulas cardíacas suelen comenzar de forma silenciosa, por lo que recomendó estar atentos a cualquier cambio y consultar con el médico sobre la conveniencia de realizar un ecocardiograma.

A los 70 años

El bienestar emocional influye directamente en la salud del corazón en personas mayores de 70 años

Al llegar a los 70 años y más, el corazón ha superado los 2.500 millones de latidos. Aunque se hayan mantenido hábitos saludables, los cambios propios de la edad se hacen más evidentes: disminuye la eficiencia del bombeo, las arterias pierden flexibilidad, las válvulas muestran desgaste y las arritmias se vuelven más frecuentes.

En esta etapa, la salud cardiovascular se centra tanto en la calidad de vida como en la prevención. Bhattacharya explicó a TIME que el envejecimiento en los 70 ya no es una experiencia uniforme: quienes han cuidado su salud pueden parecerse a personas de 50 o 60 años, mientras que otros deben priorizar la simplificación de la medicación, establecer metas seguras de presión arterial y glucosa, y evitar caídas o interacciones medicamentosas.

Berger insistió en la importancia de mantenerse activo, alimentarse bien y seguir las indicaciones médicas, así como de asegurar una coordinación eficaz de la atención. El bienestar emocional también juega un papel relevante, ya que influye directamente en la salud del corazón.

La toma de decisiones compartida con familiares y equipos de salud ayuda a que la atención médica se adapte a los objetivos personales, especialmente cuando se acumulan condiciones complejas. En este período, el objetivo es mantener la independencia y la calidad de vida, utilizando las intervenciones más efectivas y mínimas necesarias para conservar la fortaleza y la conexión con las actividades que aportan sentido.