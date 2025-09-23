Salud

Consumir semillas de calabaza antes de dormir: el hábito que podría mejorar el descanso

La incorporación de este snack en la dieta nocturna ofrece una alternativa saludable para quienes buscan optimizar sus hábitos de sueño y bienestar general, según mencionaron expertos consultados por Verywell Health

Por Martina Cortés Moschetti

Consumir semillas de calabaza antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño gracias a su aporte de magnesio y triptófano (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las semillas de calabaza se han consolidado como una opción saludable para quienes desean mejorar la calidad del sueño de forma natural. Su popularidad responde, en gran parte, a la presencia de magnesio y triptófano, dos nutrientes esenciales relacionados con procesos que favorecen el descanso nocturno y el bienestar general.

Según expertos consultados por Verywell Health, consumir semillas de calabaza antes de acostarse representa una alternativa accesible y sencilla de incorporar a la alimentación diaria para quienes buscan optimizar sus hábitos de sueño.

Magnesio y triptófano: nutrientes que favorecen el descanso

El aporte de estos nutrientes explica el interés en las semillas de calabaza como ayuda para dormir. Los expertos de Verywell Health señalan: “Las semillas de calabaza pueden ayudar a conciliar el sueño porque contienen magnesio y triptófano”.

Una porción estándar de 28 gramos proporciona cerca de 74 mg de magnesio y 0,092 gramos de triptófano, lo que convierte a este snack en una fuente significativa de ambos compuestos.

Un estudio en pacientes con Alzheimer demostró que el consumo regular de semillas de calabaza mejora significativamente el descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio interviene en más de 300 procesos bioquímicos del cuerpo, incluyendo la regulación de la presión arterial, la contracción muscular, la producción de proteínas y la función nerviosa. Tiene un impacto positivo en la conciliación y calidad del descanso, motivo por el que suele recomendarse como suplemento para quienes presentan dificultades a la hora de dormir.

Por su parte, el triptófano es un aminoácido esencial involucrado en la síntesis de neurotransmisores clave: la melatonina, que regula el ciclo sueño-vigilia, y la serotonina, que influye tanto en el estado de ánimo como en la conciliación del sueño.

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda incluir alimentos ricos en magnesio y triptófano, como las semillas de calabaza, para apoyar el sueño y la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae).

Un ejemplo reciente es el estudio publicado en el International Journal of Nursing and Medical Research, en el que pacientes con Alzheimer que consumieron productos elaborados con semillas de calabaza dos veces al día durante tres meses experimentaron una mejora significativa en la calidad del sueño comparado con el grupo de control.

La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que un patrón alimentario equilibrado, en el que se incluyan alimentos ricos en magnesio y triptófano, puede apoyar múltiples funciones corporales, incluyendo el sueño, la recuperación muscular y el manejo del estrés. Sin embargo, advierte que estos beneficios suelen ser más visibles cuando se integran dentro de un estilo de vida saludable, que contemple ejercicio regular y una adecuada higiene del sueño.

Cómo consumir semillas de calabaza para el sueño

Para aquellas personas que desean incluir semillas de calabaza en su rutina nocturna, los especialistas del medio recomiendan elegir versiones sin sal ni azúcar añadida, especialmente para quienes controlan el consumo de sodio o calorías.

Las semillas de calabaza ofrecen antioxidantes y nutrientes que fortalecen el bienestar general, más allá de su impacto en el sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una porción de veintiocho gramos contiene aproximadamente 160 calorías y cinco gramos de grasa, por lo que conviene ajustar la cantidad a los objetivos nutricionales individuales. Se pueden consumir solas, añadidas a yogures, ensaladas o como parte de una cena ligera, facilitando así la ingesta de estos nutrientes antes de dormir.

Perfil nutricional y beneficios más allá del sueño

El atractivo de las semillas de calabaza no se limita a su aporte para el descanso. Son una fuente destacada de proteínas, fibra, ácidos grasos insaturados, vitaminas como la E y del grupo B, y minerales relevantes (hierro, zinc, potasio y fósforo).

El consumo de semillas de calabaza contribuye a una dieta equilibrada y puede integrarse en diferentes comidas del día (Imagen Ilustrativa Infobae).

Estas características las convierten en un alimento versátil e ideal para quienes buscan fortalecer su alimentación y su bienestar general.

Harvard destaca que, independientemente de su impacto potencial sobre el sueño, las semillas de calabaza pueden integrarse de forma positiva en cualquier dieta, aportando nutrientes valiosos y antioxidantes. Esta combinación las transforma en una opción nutritiva y práctica, adecuada tanto como refrigerio antes de dormir como complemento en cualquier comida del día.

