Guatemala: Corte de Constitucionalidad denuncia amenazas contra magistrados

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala denunció amenazas recientes contra la Magistrada Presidente y otros magistrados del máximo tribunal. (Cortesía: Plaza Pública)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC) alertó a la opinión pública sobre una serie de amenazas y agresiones dirigidas recientemente contra la Magistrada Presidente, Anabella Morfín, y otros magistrados del máximo tribunal constitucional del país centroamericano. La institución manifestó su profunda preocupación por estos hechos, que ponen en riesgo la independencia y el libre ejercicio de la función jurisdiccional, según consta en el comunicado emitido este miércoles 6 de mayo.

El mensaje oficial de la CC detalla que, conforme a los artículos 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala y 149 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el tribunal actúa como órgano permanente, independiente de los demás poderes del Estado. Su función principal es la defensa del orden constitucional y la garantía de que sus integrantes puedan ejercer sus cargos sin presiones externas.

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Durante los últimos días, la Magistrada Presidente de la CC y otros integrantes del tribunal han sido objeto de diversas intimidaciones y actos hostiles. La Corte expresó que estas acciones generan inquietud y rechazó de forma categórica cualquier intento de coartar la labor jurisdiccional.

“Se rechazan enérgicamente todas las acciones que pretendan atentar contra los principios que aseguran el ejercicio libre e independiente de la función jurisdiccional”, señala el comunicado oficial.

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El tribunal enfatizó que cualquier amenaza o intimidación constituye una violación grave a las instituciones y procesos democráticos. (Cortesía: Corte de Constitucionalidad)

De igual manera, la institución también hizo un llamado explícito a la ciudadanía, así como a los funcionarios públicos y actores privados, para que resguarden el respeto, la legalidad y el diálogo democrático, repudiando cualquier manifestación de violencia o intimidación. El texto emitido por la máxima Corte resalta la importancia de que los procesos y discusiones se desarrollen dentro del marco legal y democrático establecido en Guatemala.

Al mismo tiempo, la Corte de Constitucionalidad enfatizó su compromiso de proteger el orden constitucional y ejercer sus funciones de acuerdo con la ley. Reiteró que continuará cumpliendo con su mandato, guiándose por los principios fundamentales que rigen su labor, y ajustándose estrictamente a las disposiciones legales vigentes.

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La independencia judicial, clave para la protección del Estado de Derecho en Guatemala

La CC enfatizó que la defensa de su independencia constituye un pilar esencial para el mantenimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales en Guatemala.

La alerta se produce en un contexto nacional donde la polarización política y social ha generado tensiones en torno a la labor de las instituciones del Estado. Organizaciones civiles y observadores internacionales han señalado previamente la importancia de salvaguardar la autonomía de los órganos de justicia frente a presiones externas.

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El comunicado oficial subrayó que la Corte de Constitucionalidad es un órgano autónomo y permanente, independiente de los poderes del Estado. (Cortesía: Canal Antigua)

Al mismo tiempo, en su mensaje, el tribunal insistió en que la ciudadanía y las autoridades deben conducirse bajo parámetros de respeto y legalidad, reiterando que toda forma de coacción, amenaza o violencia dirigida a los magistrados representa una vulneración directa a la democracia y al Estado de Derecho guatemalteco.

El comunicado concluye reafirmando la determinación de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala de velar por la integridad institucional y el cumplimiento de sus obligaciones legales, en defensa del orden constitucional.

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