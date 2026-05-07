La advertencia del titular de ARBA: “Estamos a niveles de recaudación de 2021, como en plena pandemia pero sin el virus”

Cristian Girard, titular de ARBA, aseguró que la caída de la actividad económica en Buenos Aires golpeó a la recaudación provincial.

Con críticas al programa económico del Gobierno, el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, describió un panorama fiscal complicado para la provincia de Buenos Aires, marcado por una caída sostenida de la recaudación nacional y un descenso de la coparticipación, así como una baja considerable en los recursos captados por el fisco provincial por un menor nivel de actividad económica.

El funcionario consideró, en diálogo con Infobae, que la Argentina se encuentra “a las puertas de una eventual crisis fiscal”, en un contexto donde los recortes sucesivos del gasto llevan a una “situación sin salida”. Además, indicó que la mitad del presupuesto bonaerense proviene de la recaudación propia y la otra de la coparticipación, pero que esta última “está destruida”.

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Girard sostuvo que es necesario repensar el sistema tributario argentino, aunque no colocando el foco únicamente en la eliminación de tasas municipales o Ingresos Brutos, que es uno de los impuestos más cuestionados por parte de los empresarios de todo el país.

Al mismo tiempo, planteó que la ley de coparticipación vigente “se fue emparchando con acuerdos y pactos fiscales donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias”. Advirtió que esto dejó a los gobiernos provinciales y municipales con más obligaciones y menos recursos, lo que genera tensiones en las finanzas públicas.

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El titular de ARBA afirmó que el gobierno bonaerense busca reducir la presión tributaria en la Provincia.

Sobre la posibilidad de reducir impuestos en la Provincia, Girard afirmó que Buenos Aires viene trabajando en bajar la presión tributaria, especialmente para pymes, microempresas y monotributistas, y defendió la progresividad fiscal, aunque no tienen en agenda ninguna disminución impositiva extra. Consideró, no obstante, que “la solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos”, sino “poner a crecer la economía e incentivar el mercado interno”, algo que, según su visión, el Gobierno nacional no está dispuesto a impulsar.

En simultáneo, el director del organismo recaudador bonaerense cuestionó la política económica de La Libertad Avanza al afirmar que la solución para reactivar la economía no pasa por reducir impuestos aislados, sino por impulsar el mercado interno y el consumo. “La gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos”, asveró.

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- ¿Cómo impacta la caída de la recaudación nacional en las cuentas provinciales?

- Implica una caída de la coparticipación. Noveno mes consecutivo de caída y octavo mes consecutivo de caída del IVA. Si bien desacelera la caída respecto de marzo, sigue cayendo. La verdad es que es preocupante. La caída del IVA muestra que claramente hay una contracción del mercado interno y del consumo que no está revirtiéndose. Cuatro de cada cinco pesos que recauda la Provincia se explican por Ingresos Brutos y Sellos, dos impuestos vinculados con las ventas, las transacciones económicas y los contratos entre partes. Al mirar la serie, el nivel histórico es realmente crítico porque estamos a niveles de 2021, como si estuviéramos en la pandemia pero sin haber tenido el virus. Lo más preocupante es que tenemos caídas de la base imponible de la industria manufacturera, de la construcción y del comercio, que no paran y que son de dos dígitos. La destrucción del tejido industrial que estamos viendo es feroz y en algunos sectores es realmente alarmante, como la industria textil: tres de cada cuatro máquinas están paradas.

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- ¿Qué proyecciones hacen respecto a la evolución fiscal para los próximos meses?

- Estamos a las puertas de una eventual crisis fiscal, porque el modelo es inconsistente, es un círculo vicioso. Recortás el gasto, eso hace que la economía entre en recesión, la recesión te hace caer los ingresos y otra vez tenés que recortar gastos. En un momento no tenés más de dónde recortar y vendés activos. ¿Y qué pasa cuando se acaba eso? Estamos cerca de ese momento. La mitad del presupuesto de la Provincia es la recaudación de ARBA, la otra mitad es la coparticipación, que está destruida. Y a eso hay que sumar las decisiones discrecionales de Nación de no cumplir acuerdos, contratos y retener fondos que nos corresponden por ley.

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Cuatro de cada cinco pesos que recauda la Provincia se explican por Ingresos Brutos y Sellos, según Cristian Girard.

- ¿Cree que es necesario un cambio en el sistema impositivo?

- Es necesario rediscutir el sistema tributario y no las tasas municipales o Ingresos Brutos. Evidentemente, hay que hacer un reordenamiento del sistema tributario en Argentina que incluye la coparticipación. Eso no se puede negar. Ha cambiado mucho el país desde el año 94, que fue cuando se sancionó la Constitución y la ley de coparticipación federal que está vigente, que además arrastraba un acuerdo federal de la década del 70. Además, esa ley de coparticipación se fue emparchando con acuerdos, pactos fiscales, donde los gobiernos centrales fueron manoteando recursos crecientemente en contra de las provincias, al tiempo que fueron delegando funciones. Entonces, se le generan más obligaciones a los gobiernos provinciales y municipales, pero se le dan menos recursos. Eso obviamente pone en tensión las finanzas públicas a nivel municipal y a nivel provincial, y el resultado es que crece la recaudación de tributos.

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- En ese contexto, ¿hay margen para aplicar una reducción de impuestos en la provincia de Buenos Aires?

- La provincia de Buenos Aires viene trabajando en estos años en bajar la presión tributaria. Si se mide la alícuota efectiva que se paga en la provincia de Buenos Aires de Ingresos Brutos, y se tiene en cuenta el esfuerzo que hicimos en reducir los saldos a favor, se puede ver que bajó la presión. Además, esto se hace con progresividad. Tratamos de darle a la estructura de los impuestos un criterio de progresividad donde paguen más los que más tienen, donde aporten más los sectores donde hay más concentración. Eso ya se viene haciendo. No es que nosotros estamos en contra de bajar la carga tributaria, todo lo contrario. Hemos trabajado para que las pymes, las microempresas, los comercios de barrio y los monotributistas paguen menos impuestos.

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- ¿Una baja de impuestos como Ingresos Brutos no contribuiría a reactivar la actividad?

- La solución a la crisis económica no es bajar un punto de Ingresos Brutos o eliminar tasas municipales, es poner a crecer la economía. Y eso implica que hay que tomar decisiones para incentivar el mercado interno, cosa que el Gobierno no quiere hacer. El Gobierno se equivoca en el diagnóstico. Se cree que el problema de la recesión son las tasas municipales. El problema de la recesión es que la gente no tiene guita, no llega al veinte del mes ni con dos laburos. Entonces, en la medida que pase eso, los comercios no van a facturar, no van a abrir caja y van a seguir cerrando, va a haber despidos.

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"No hay una visión dogmática en la provincia de Buenos Aires de que siempre hay que tener déficit fiscal", señaló el titular de ARBA.

- ¿La administración bonaerense está en contra del equilibrio fiscal, como sostiene el gobierno nacional?

- Nosotros no creemos que el déficit fiscal o el superávit fiscal sean un objetivo de la política económica. El resultado fiscal es un instrumento de política económica. Hay contextos donde hay que tener una política expansiva y hay contextos donde hay que tener una política contractiva para dar espacio al sector privado y que, con su iniciativa, para que impulse el crecimiento. No hay una visión dogmática en la provincia de Buenos Aires de que siempre hay que tener déficit fiscal y permanentemente el gobierno esté gastando más de lo que recauda y financiarlo con emisión monetaria para de esa manera poner a crecer la economía indefinidamente. Nadie que piense así pasó de segundo año de la carrera de Economía. Claro que hay momentos donde la situación te pide un Estado que actúe contracíclicamente para reactivar la economía. Hay momentos donde el crecimiento pide que el Estado se retire para que el sector privado pueda financiar la inversión privada y la expansión de la capacidad productiva. Hay momentos, no hay una única forma de entender eso.

- ¿Qué piensa de la polémica que se generó en torno a los dichos de Marcos Galperín en redes sociales sobre las jubilaciones sin treinta años de aportes?

- El empresario tiene que ser una persona que esté pensando en cómo debería aportar individualmente a la situación colectiva. Y Galperín es un caso que expresa todo lo contrario. Es un empresario hiperexitoso que apalancó la transnacionalización de su empresa a partir de los consumidores nacionales y de beneficios tributarios nacionales para terminar constituyendo residencia fiscal en Uruguay y no pagar impuestos por el patrimonio que tiene. Me parece que antidemocrático, porque desde esa posición de no contribuir pagando los impuestos como hace el resto de los argentinos, igual se da el lujo de opinar sobre política nacional. Y ahora no solo eso, sino que además se burla de una mujer de sesenta y cinco años que no le alcanza la jubilación para llegar a fin de mes. Galperín está yendo totalmente a contramano de lo que necesita este momento la gente en Argentina.

- El nombre de Axel Kicillof suena como candidato a presidente en 2027. ¿Tienen un plan económico en caso de gobernar el país a partir del año que viene?

- El plan no puede partir de una hoja en blanco. Cualquier plan económico va a estar condicionado por el contexto. Y en ese sentido, nosotros permanentemente estamos siguiendo y discutiendo la coyuntura. Así que obviamente estamos en condiciones de pensar la política económica que se requiere como respuesta a este contexto. Pero el contexto es cambiante. Hoy el contexto es este, en seis meses va a ser otro, en un año y medio va a ser otro. El problema que tenemos es que el plan económico tiene que partir de una realidad concreta y esa realidad concreta estamos muy preocupados por la deriva que está tomando, viendo que el gobierno insiste en acelerar en un rumbo equivocado. Entonces, la verdad es que no sabemos si esto va a terminar con ruptura de los contratos, con ruptura de la cadena de pago o con una quiebra del Estado.