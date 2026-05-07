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La primera estancia en el piso psiquiátrico señala dificultades a largo plazo para la salud mental de casi todos los pacientes

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MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Un ingreso psiquiátrico por primera vez suele marcar el inicio de una lucha a largo plazo contra la enfermedad mental, según un nuevo estudio.

Alrededor del 95% de los pacientes regresan a los servicios de salud mental de una u otra forma en un plazo de dos décadas tras su primer ingreso en una unidad psiquiátrica, según los investigadores.

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Estos pacientes necesitaban ser reingresados posteriormente o continuar con el tratamiento a largo plazo, según muestran los resultados.

"Nos sorprendió lo pocas personas que nunca volvieron a la psiquiatría tras su primer ingreso", dijo la investigadora principal Julie Nordgaard, profesora clínica de medicina en la Universidad de Copenhague en Dinamarca, en un comunicado de prensa.

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"Esto sugiere que ingresar en una unidad psiquiátrica es en sí mismo una señal de alerta seria, y que deberíamos hacer un esfuerzo extra por este grupo de pacientes", dijo Nordgaard.

Para el nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 150 personas menores de 40 años durante dos décadas tras su primer ingreso en un hospital psiquiátrico general que atendía la zona de Copenhague.

Todos los pacientes fueron sometidos a evaluaciones exhaustivas por psiquiatras experimentados durante esa primera admisión, con entrevistas que duraban hasta cinco horas.

Durante el periodo de seguimiento de dos décadas, el 38% de los pacientes recibió un diagnóstico de esquizofrenia; 35% esquizotipia; 14% de depresión; 25% trastorno de la personalidad; 11% de trastorno bipolar; y un 6% de trastorno por consumo de sustancias.

Los resultados mostraron que las personas con trastornos de tipo esquizofrenia, en particular, tendían a padecerlos a largo plazo, con un 80% recibiendo el mismo diagnóstico durante las dos décadas de seguimiento.

"Esto demuestra que cuando tenemos tiempo para evaluar a los pacientes a fondo por primera vez, en muchos casos podemos hacer diagnósticos precisos que se mantienen válidos con el tiempo. Esto es importante, porque el diagnóstico determina el tratamiento", dijo en un comunicado de prensa el investigador principal Mads Gram Henriksen, profesor de filosofía y psiquiatría en la Universidad de Copenhague.

Los investigadores también descubrieron que estos pacientes tendían a tener vidas más difíciles tras su ingreso psiquiátrico.

Solo el 40% obtuvo un título universitario, frente al 53% de la población general. De manera similar, el 43% tenía hijos, frente a más del 80% de la población.

"Tener hijos o completar una educación superior no es un objetivo por sí solo", dijo Nordgaard. "Pero cuando seguimos a este grupo durante muchos años, vemos que sus trayectorias de vida difieren notablemente de las de la población general. Esto dice mucho sobre las consecuencias de gran alcance que la enfermedad mental puede tener en la vida de las personas."

Basándose en estos resultados, una primera admisión psiquiátrica debe verse como una oportunidad para proporcionar un apoyo más sólido y dirigido a jóvenes con problemas, concluyeron los investigadores.

"Si apoyamos mejor a los pacientes desde el principio, podríamos prevenir algunos de los desafíos sociales que de otro modo vemos", dijo Nordgaard. "Muchos acaban abandonando la educación o perdiendo sus redes de contactos - no porque les falte motivación, sino porque su enfermedad dificulta mantenerse en el camino." El estudio aparece en la revista European Psychiatry.

Más información

La Asociación Americana de Psiquiatría explica mitos y hechos sobre la salud mental.

FUENTES: Comunicado de prensa de la Universidad de Copenhague, 4 de mayo de 2026; Psiquiatría Europea, 27 de febrero de 2026

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