Cuál es la proteína que hay que comer después de entrenar para potenciar los resultados en el gimnasio

La Universiad de Illinois Urbana-Champaign analizó cómo el menú post-entrenamiento altera la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consumir proteínas magras después del ejercicio de pesas impulsa en mayor medida la síntesis de proteína muscular en comparación con fuentes ricas en grasa, de acuerdo con una investigación reciente liderada por el equipo de Nicholas Burd en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, Estados Unidos.

Los resultados, publicados en el American Journal of Clinical Nutrition, refuerzan la importancia de la alimentación posterior al entrenamiento y desafían la creencia de que todas las fuentes de proteína animal ofrecen los mismos beneficios para quienes buscan aumentar masa muscular.

El impacto de la calidad proteica tras el ejercicio

En el estudio se comparó carne magra, carne grasa y una bebida rica en carbohidratos después del ejercicio (Imagen ilustrativa infobae)

El estudio de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign examinó el efecto de diferentes fuentes de proteína animal sobre la respuesta anabólica del músculo después de una sesión intensa de pesas.

Se trabajó con 16 adultos jóvenes físicamente activos, que consumieron hamburguesas magras, hamburguesas ricas en grasa o una bebida rica en carbohidratos. Todos los preparados contenían cantidades equivalentes de proteína.

Las mediciones se realizaron utilizando métodos avanzados, incluidos aminoácidos marcados con isótopos para rastrear la incorporación al músculo, y biopsias musculares antes y después de la ingesta, explicó Burd. La investigación permitió comparar cómo diferentes tipos de proteína animal modulan la síntesis muscular tras el ejercicio.

Resultados: la carne magra lidera en estimulación muscular

La carne magra con bajo contenido de grasa impulsó más la síntesis de proteínas musculares (Freepik)

Los datos obtenidos muestran que tanto las hamburguesas magras como las ricas en grasa aumentaron la síntesis de proteína muscular en comparación con el grupo que solo consumió carbohidratos.

El mayor aumento se observó en el grupo que ingirió carne magra, quienes presentaron no sólo un incremento en la incorporación de aminoácidos al músculo, sino también una mayor proporción de aminoácidos esenciales —en especial leucina— circulando después de la comida, señalaron los autores.

La carne de cerdo con alto contenido de grasa, en cambio, generó una respuesta muscular inferior respecto del alimento magro.

Esta diferencia sorprendió al equipo de Nicholas Burd, porque ensayos previos en su laboratorio habían encontrado que alimentos como el huevo entero o el salmón entero —ambos con grasas saludables— lograban estimular en mayor medida la síntesis muscular que sus versiones bajas en grasa o procesadas.

Combinación de entrenamiento y nutrición

El ejercicio de pesas fue el principal desencadenante de síntesis proteica en todos los casos (Freepik)

La investigación subraya que el entrenamiento de pesas constituye el principal estímulo para el crecimiento muscular, pero la nutrición adecuada puede potenciar este efecto. Según Burd, “la mayor parte de la respuesta muscular se debe al entrenamiento con pesas, y utilizamos la nutrición para intentar aprovechar al máximo el potencial restante”.

El estudio indica que no todas las proteínas animales son iguales al momento de optimizar la recuperación y el desarrollo musculares. Los alimentos integrales y sin procesar, y en particular las carnes magras, resultan más favorables para quienes buscan mejorar su composición corporal tras la actividad física. El consumo de productos con exceso de grasa, en el caso de la carne de cerdo, no incrementa la respuesta muscular y puede ofrecer beneficios similares a una simple bebida deportiva rica en carbohidratos.

Evidencia acumulada: el valor de los alimentos integrales

Los hallazgos abren nuevas preguntas sobre la combinación ideal de dieta y ejercicio para optimizar resultados físicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos se suman a la evidencia generada por investigaciones anteriores del grupo de científicos, quien ya había demostrado ventajas de los huevos enteros frente a las claras y del salmón frente a mezclas procesadas, siempre considerando la estimulación de la síntesis de proteína muscular.

Las conclusiones de la investigación marcan que la elección de la fuente proteica tras el entrenamiento debe priorizar los alimentos integrales y magros. Esta decisión puede marcar la diferencia en las adaptaciones musculares conseguidas a largo plazo sin depender de suplementos o productos altamente procesados.