El Salvador

Asamblea Legislativa autoriza renovación gratuita de DUI para 404,085 salvadoreños

La renovación del documento se podrá realizar en cualquiera de los 23 duicentros, incluyendo 19 establecidos de manera permanente y 4 temporales en zonas estratégicas para los carné que expiren entre noviembre de 2026 y febrero de 2027

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la renovación gratuita del DUI para más de 400 mil salvadoreños cuyos documentos vencen entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la renovación gratuita del DUI para más de 400 mil salvadoreños cuyos documentos vencen entre noviembre de 2026 y febrero de 2027. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una medida que permitirá la renovación gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para quienes tengan vencimientos entre el 29 de noviembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. La decisión fue respaldada por 58 votos de los congresistas.

Este beneficio especial, de carácter transitorio, busca aliviar la carga económica de la población, optimizar los servicios públicos y fortalecer la eficacia administrativa mediante un uso más eficiente de los recursos estatales.

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Las personas beneficiadas podrán realizar el trámite de renovación en cualquier duicentro del país o en la plataforma electrónica del RNPN, sin que se exijan documentos o requisitos adicionales.

La Asamblea destacó que esta iniciativa fue resultado del estudio del dictamen número 62 de la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno.

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El análisis se realizó durante la sesión ordinaria del miércoles, en la que participaron funcionarios del RNPN y representantes de la comisión.

El decreto recibió 58 votos a favor y está orientado a evitar el colapso en el sistema de identificación durante el masivo ciclo de vencimientos previsto para 2026 y 2027. (Cortesía: Asamblea Legislativa)
El decreto recibió 58 votos a favor y está orientado a evitar el colapso en el sistema de identificación durante el masivo ciclo de vencimientos previsto para 2026 y 2027. (Cortesía: Asamblea Legislativa)

Duicentros facilitarán la renovación gratuita

Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN, detalló el miércoles ante la comisión legislativa, que la institución dispone de 23 duicentros distribuidos en todo el territorio salvadoreño, de los cuales 19 funcionan de manera permanente y cuatro son temporales.

“De estos cuatro centros temporales, tenemos dos abiertos: uno en plaza Merliot y otro en plaza Bolcaña, en Santa Ana. Los dos adicionales estarán ubicados en la plaza Salvador del Mundo y otro lo estaremos inaugurando en San Miguel”, explicó Velasco.

La medida se origina en un contexto donde, entre enero de 2026 y marzo de 2027, vencerán cerca de 1.6 millones de DUI. Los datos oficiales señalan que 404,085 salvadoreños se beneficiarán directamente de la gratuidad, ya que sus documentos caducan en el periodo establecido. Esto representa el 25.25 % del total de personas cuyos documentos expiran en ese lapso.

La renovación gratuita del DUI se podrá realizar en cualquiera de los 23 duicentros, incluyendo 19 establecidos de manera permanente y 4 temporales en zonas estratégicas. (Cortesía: Registro Nacional de Personas Naturales)
La renovación gratuita del DUI se podrá realizar en cualquiera de los 23 duicentros, incluyendo 19 establecidos de manera permanente y 4 temporales en zonas estratégicas. (Cortesía: Registro Nacional de Personas Naturales)

Durante este periodo, los ciudadanos podrán acudir a cualquiera de los duicentros o realizar el proceso en línea, en función de la disponibilidad del sistema electrónico del RNPN. Además, quienes hayan extraviado su DUI tendrán la opción de solicitar una reposición anticipada bajo las mismas condiciones.

El impacto presupuestario de esta medida fue considerado en la discusión legislativa. El Ministerio de Hacienda está facultado para reforzar el presupuesto del RNPN en caso de ser necesario, con el fin de cubrir los gastos derivados de la implementación de estas disposiciones.

Este acuerdo se inserta en los esfuerzos por modernizar los servicios de identificación ciudadana y facilitar el acceso a trámites esenciales, especialmente para sectores vulnerables y para quienes residen en zonas alejadas de los centros urbanos.

El programa prevé la instalación de kioscos de autoservicio en áreas alejadas, facilitando el acceso a la renovación del DUI y reduciendo la congestión en los duicentros urbanos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El programa prevé la instalación de kioscos de autoservicio en áreas alejadas, facilitando el acceso a la renovación del DUI y reduciendo la congestión en los duicentros urbanos. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

DUI , herramienta clave para el ejercicio de derechos ciudadanos

El DUI es un documento fundamental para la vida civil y política en El Salvador, ya que habilita a los ciudadanos para ejercer el derecho al voto, acceder a servicios estatales y realizar una amplia gama de trámites legales.

Por ello, la renovación gratuita se considera un paso relevante en materia de inclusión y garantía de derechos, según señalaron los diputados en la discusión.

La normativa prevé, además, que el RNPN podrá instalar kioscos de autoservicio en puntos estratégicos para agilizar la atención. Esta opción busca descongestionar los duicentros y permitir que más personas puedan renovar su documento sin demoras ni complicaciones logísticas.

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