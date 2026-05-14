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Los supervivientes de infarto tienen un mayor riesgo de deterioro cerebral

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JUEVES, 14 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas que han sobrevivido a un infarto parecen tener un mayor riesgo de deterioro cerebral hacia demencia, según un nuevo estudio.

De media, los supervivientes de infarto tienen un riesgo anual un 5% mayor de desarrollar deterioro cognitivo, según informaron hoy los investigadores en la revista Stroke.

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"Haber sufrido un infarto en el pasado puede acelerar el deterioro de la memoria y el pensamiento con el tiempo", dijo el investigador principal , el Dr. Mohamed Ridha, profesor adjunto de neurología en la Universidad Estatal de Ohio en Columbus.

"Dada la creciente carga de la demencia y el deterioro cognitivo entre los estadounidenses, es importante entender cómo las enfermedades cardiovasculares afectan a su salud cerebral", dijo Ridha en un comunicado de prensa. "Este conocimiento puede ayudar a los supervivientes de infartos a tomar medidas para mejorar su salud cerebral a medida que envejecen."

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Para el nuevo estudio, los investigadores rastrearon la función cerebral de casi 21.000 hombres y mujeres durante un periodo de 10 años.

Los participantes se sometieron a una entrevista médica y a un electrocardiograma al inicio del estudio para determinar si habían sufrido un infarto en el pasado.

Unas 1.100 personas reportaron un infarto y 281 habían experimentado los síntomas clínicos de un infarto. Otras 804 habían sufrido un infarto silencioso, según sus lecturas del ECG.

Tras esa evaluación inicial, los participantes se sometieron a un cribado cognitivo sencillo con seis preguntas una vez al año durante una década.

Los resultados mostraron que las personas que habían sufrido un infarto silencioso experimentaron una tasa acelerada de deterioro cerebral en comparación con quienes no lo habían sufrido.

Esto es más importante para las mujeres, que sufren con más frecuencia infartos silenciosos, según los investigadores.

"Nuestro estudio encontró que quienes han sufrido un infarto, incluidos los infartos silenciosos, son uno de esos grupos con mayor riesgo", dijo Ridha. "Es importante que los profesionales que atienden a supervivientes de infartos también ofrezcan asesoramiento sobre formas de evitar el deterioro cognitivo y la demencia."

Estos resultados podrían significar que un infarto es una señal de alerta para problemas circulatorios que también pueden causar ictus y deterioro cerebral, dijo la Dra. Elisabeth (Liz) Marsh, directora del Centro Integral de Ictus en el Johns Hopkins Bayview Medical Center en Baltimore.

"Un infarto previo podría ser un signo de una enfermedad más extendida de los vasos sanguíneos en todo el cuerpo, no solo en el corazón", dijo Marsh, que revisó los hallazgos, en un comunicado de prensa.

"Sin embargo, se necesita más investigación para entender mejor qué está impulsando realmente esta conexión y cómo el daño en diferentes vasos sanguíneos puede estar relacionado con cambios en la salud cerebral", añadió.

Más información

La Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins tiene más información sobre la salud cardíaca y la demencia.

FUENTES: Nota de prensa de la Asociación Americana del Corazón, 14 de mayo de 2026; Ictus; 14 de mayo de 2026

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