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Sudamericano Sub 14: el equipo argentino irá por el pase a la final y la clasificación al Mundial de Prostějov

Este viernes, el conjunto nacional enfrentará a Colombia en el Jockey Club de Rosario desde las 9:30

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Juan Ignacio Assi Sudamericano Sub 14 Rosario (1) squillari
Por el Sudamericano Sub 14 de Rosario, el equipo argentino irá en busca del pase a la final y de la clasificación al Mundial de Prostějov (Crédito: Prensa AAT)

Se disputó una nueva jornada del Sudamericano Sub 14 en las instalaciones del Jockey Club de Rosario, donde el seleccionado masculino argentino consiguió una sólida victoria por 3-0 frente a Perú y este viernes irá en busca, ante Colombia, del pase a la final y de una de las plazas para el Mundial de Prostějov, en República Checa. La serie comenzará a las 9:30 con entrada libre y gratuita.

Luego de la fecha libre del miércoles, el conjunto nacional volvió a la competencia con autoridad. En el primer turno, Juan Assi derrotó en sets corridos a Fabrizio Alessandro Giles Ore por 6-2 y 6-4. Más tarde, Manuel Paniagua, número 1 de Sudamérica, reafirmó su gran presente al imponerse con claridad sobre Alessandro Zavalga Uculmana por 6-0 y 6-2. Finalmente, Assi, junto a Facundo Leiva, cerró la serie al vencer a Jorge Ignacio Barrios Salcedo y Giles Ore por 7-5 y 6-3.

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Con puntaje ideal, los dirigidos por Gonzalo Presson se medirán este viernes ante el conjunto colombiano, que también llega invicto tras ganar sus tres series. El cruce será determinante, ya que el ganador no solo avanzará a la definición del certamen, sino que además obtendrá una de las dos plazas disponibles para la cita mundialista.

Por el lado de las chicas, el combinado argentino mostró una buena imagen al imponerse sobre Chile por 2-1, aunque no logró cumplir con el objetivo de clasificar, ya que necesitaba ganar la serie por 3-0 y esperar otro resultado favorable entre Colombia y Ecuador. De esta manera, las argentinas finalizaron su participación en la Zona B y este sábado definirán el puesto final que ocuparán en el torneo.

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La apertura de la serie llegó de la mano de Mora Díaz, quien superó a la chilena Fernanda Eugenia Peirano Ardiles por 7-6(2) y 6-3. Luego, Agustina Avendaño igualó la serie para las trasandinas al vencer a Camila Aguirre Ramos por 6-4, 3-6 y 6-1. Finalmente, las locales Rocío Jurado y Aguirre aseguraron el triunfo argentino en el dobles tras derrotar a Avendaño y Peirano Ardiles por 6-2 y 6-1.

Franco Squillari presente en el Sudamericano

Juan Ignacio Assi Sudamericano Sub 14 Rosario (1) squillari
Franco Squillari durante el Sudamericano Sub 14 de Rosario 2026 (Crédito: Prensa AAT)

Franco Squillari, director de Transición al Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Tenis, estuvo presente en el Campeonato Sudamericano Sub 14 de Rosario siguiendo desde cerca las actuaciones de los equipos nacionales, en donde destacó el nivel general del certamen y el potencial que muestran varios de los equipos participantes.

Para Squillari, este tipo de torneos empieza a ofrecer señales más concretas sobre el futuro deportivo de los jugadores. “Siempre el Sudamericano de 14 es un buen parámetro porque ya tienen una edad donde uno puede empezar a ver un volumen más avanzado en cuanto al nivel y al desarrollo”, explicó, mientras observaba una jornada marcada por partidos extensos.

El Sudamericano no sólo pone en juego un título continental. También representa una primera experiencia de presión internacional para chicos y chicas que comienzan a convivir con rutinas cada vez más cercanas al profesionalismo. Viajes, trabajo en equipo, adaptación emocional y competencia diaria forman parte de una etapa tan exigente como formativa.

Por eso, más allá de los resultados, Squillari puso el foco en el proceso formativo que atraviesan los jugadores en esta etapa. “Lo interesante es que puedan rendir a su máximo, a su 110%, que puedan tener una buena experiencia”, remarcó. Y agregó: “Obviamente siempre se aspira a ganar, tratar de pelear el título y clasificar al Mundial, pero el desarrollo de estos chicos viene muy bien desde hace varios años”.

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