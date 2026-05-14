Dormir muy poco o demasiado envejece cada órgano de tu cuerpo

JUEVES, 14 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Tus hábitos de sueño pueden estar afectando a más que solo a tu nivel de energía. Un nuevo estudio indica que también podrían influir en la rapidez con la que envejecen todos los órganos de tu cuerpo.

Los investigadores analizaron datos de casi medio millón de personas en el Reino Unido para examinar cómo la duración del sueño se relaciona con el envejecimiento en diferentes sistemas orgánicos.

PUBLICIDAD

Utilizando avanzados "relojes biológicos de envejecimiento" impulsados por aprendizaje automático, el equipo midió el envejecimiento en 17 sistemas, incluyendo el cerebro, corazón, pulmones, hígado y sistema inmunitario.

"En el hígado, por ejemplo, tenemos un reloj de envejecimiento construido con datos de proteínas, un reloj de envejecimiento con datos metabólicos y un reloj de envejecimiento con datos de imagen", dijo el autor principal Junhao Wen, profesor asistente de radiología en el Vagelos College of Physicians and Surgeons de la Universidad de Columbia, en Nueva York. "Esto nos permite ver si el sueño está distintivamente asociado con relojes de envejecimiento derivados de múltiples ómics y capas moleculares."

PUBLICIDAD

Los hallazgos, publicados el 13 de mayo en la revista Nature, revelaron un patrón en forma de U: las personas que dormían menos de 6 horas --o más de 8 horas-- por noche mostraban signos de envejecimiento biológico más rápido en todo el cuerpo.

Los patrones de envejecimiento más saludables se observaron en personas que reportaron dormir entre 6,4 y 7,8 horas por noche.

PUBLICIDAD

El sueño corto se asoció con un mayor riesgo de muchas enfermedades, incluyendo depresión, ansiedad, obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardíacas.

Tanto el sueño corto como el largo se asociaron a problemas pulmonares, incluyendo EPOC y asma, así como a trastornos digestivos como gastritis y reflujo ácido.

PUBLICIDAD

Los investigadores afirmaron que los hallazgos destacan lo profundamente que está el sueño conectado con la función corporal general -- no solo con la salud cerebral.

Wen afirmó que estos hallazgos apoyan la idea de que el sueño desempeña un papel importante en el mantenimiento de la salud de los órganos en el cerebro y el cuerpo, incluyendo el equilibrio metabólico y un sistema inmunitario saludable.

PUBLICIDAD

Añadió que futuros estudios explorarán si mejorar los hábitos de sueño podría ayudar a ralentizar el envejecimiento biológico en diferentes órganos.

Más información

PUBLICIDAD

La Sleep Foundation tiene más información sobre el sueño y el envejecimiento.

FUENTE: HealthDay TV, 14 de mayo de 2026

PUBLICIDAD