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El deshielo final: científicos advierten cuándo desaparecerán los glaciares de Indonesia

Los investigadores señalan que la combinación de temperaturas elevadas y la influencia de El Niño son los principales factores que aceleran la pérdida

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El hielo en la cima de Puncak Jaya, la montaña más alta de Indonesia, se reduce a simples manchas en el paisaje (BMKG)
El hielo en la cima de Puncak Jaya, la montaña más alta de Indonesia, se reduce a simples manchas en el paisaje (BMKG)

En las alturas de Puncak Jaya, la montaña más elevada de Indonesia, el hielo que alguna vez cubrió la cumbre se reduce a simples manchas blancas en el paisaje. La escena actual poco tiene que ver con la postal de siglos pasados: los glaciares tropicales de Asia están a punto de desaparecer por completo. A menos de cuatro años del 2030, expertos advierten que el país se sumará pronto a la lista de naciones que han perdido todo su hielo glaciar.

La situación de los glaciares de Papúa ilustra la rapidez con la que avanza la crisis climática en regiones tropicales. El área de hielo en Puncak Jaya se redujo de 19,3 km² en 1850 a apenas 0,16-0,23 km² entre 2022 y 2024. De los seis glaciares que cubrían el pico, solo sobreviven dos: Carstensz y East Northwall Firn.

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“El destino de estos glaciares ya parece sellado”, aseguró el geólogo Mike Kaplan, de la Lamont-Doherty Earth Observatory de la Columbia Climate School.

El área de hielo en Puncak Jaya pasó de 19,3 km² en 1850 a menos de 0,23 km² en 2024 (BMKG)
El área de hielo en Puncak Jaya pasó de 19,3 km² en 1850 a menos de 0,23 km² en 2024 (BMKG)

Las proyecciones científicas indican que la desaparición total podría ocurrir entre 2026 y 2027, acelerada por la probabilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño en la segunda mitad de 2026.

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“Con la creciente probabilidad de un El Niño fuerte, la desaparición de los glaciares indonesios probablemente ocurra en 2026 o 2027”, remarcó Donaldi Permana, investigador climático y ex responsable del monitoreo glaciar en la BMKG (Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia). Los hallazgos se publicaron en la revista Cold Regions Science and Technology.

El impacto de El Niño y el calentamiento global

El proceso de retroceso glaciar en Indonesia está íntimamente ligado al aumento de la temperatura global y a los efectos extremos de El Niño. Según la Columbia Climate School, durante el evento El Niño 2015-2016, la tasa de adelgazamiento vertical de los glaciares subió de 1,0 metros por año a 5,3 metros, un salto casi quíntuple. Permana subrayó que el fenómeno “provoca menos nieve en las zonas altas y más deshielo, lo que puede ser la sentencia de muerte para glaciares pequeños”.

Kaplan detalló que el aumento de la temperatura eleva la altitud del punto de congelación, lo que genera más lluvias y menos nevadas en las cumbres, acelerando la fusión del hielo en vez de nutrirlo.

“Incluso si hoy detuviéramos el aumento de los gases de efecto invernadero, el clima seguiría calentándose durante años”, advirtió el científico.

Y agregó: “Bajo las condiciones actuales, incluso con emisiones de CO₂ estabilizadas, es probable que ya sea demasiado cálido y seco para que estos glaciares subsistan, sobre todo si se presenta un fuerte El Niño”.

Valle montañoso con laderas cubiertas de nieve y parches de hierba seca, por donde serpentea un arroyo con agua de deshielo bajo un cielo parcialmente nublado.
Proyecciones indican que la desaparición total ocurrirá entre 2026 y 2027, impulsada por un posible El Niño intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consecuencias ambientales y culturales

La desaparición de los glaciares de Indonesia no solo representa una pérdida ambiental. Para las comunidades indígenas de Papúa, el hielo de Puncak Jaya tiene un valor espiritual incalculable. “La cumbre es considerada un espacio sagrado donde residen los ancestros, por lo que el glaciar no es solo un accidente geográfico, sino el núcleo de una identidad espiritual”, explicó Wewin Wira Cornelis Wahid, graduado en sostenibilidad de la Columbia Climate School. El término local “salju abadi”, que significa “nieve eterna”, refleja cómo el cambio climático amenaza incluso aquello que parecía inmutable.

La desaparición de estos glaciares sirve como un “canario en la mina” para el resto del mundo. Los glaciares tropicales, por su menor tamaño, desaparecen antes que los de latitudes más altas, y su pérdida anticipa el destino de otras masas de hielo de montaña. “Son una señal de advertencia para el planeta”, destacó Permana. Los estudios realizados a partir de núcleos de hielo extraídos en 2010 evidencian una tendencia lineal de reducción, interrumpida por picos durante episodios de El Niño.

La comunidad científica subraya la importancia de monitorear estos procesos y advierte sobre el impacto que la desaparición de los glaciares tendrá en los ecosistemas y en las culturas que dependen de ellos. “Podría ser solo cuestión de tiempo antes de que otros glaciares corran la misma suerte”, concluyó Kaplan.

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