Política

El Senado aprobó que Carlos Mahiques continúe por cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal

Al momento de la definición, la propuesta obtuvo 58 adhesiones y 11 rechazos. Cruce entre los jefes del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente. La bancada cristinista se partió para votar

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Senado - Comision de Acuerdos
El camarista federal Carlos Mahiques cuando defendió su pliego en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, en abril pasado (Fotos: Prensa Senado)

El Senado aprobó este jueves el pliego que extiende, por cinco años, la labor de Carlos Mahiques como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal. Es el padre del actual ministro de Justicia mileísta, Juan Bautista Mahiques.

La candidatura del camarista federal había alcanzado, semanas atrás, un dictamen de mayoría en la comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que comanda el legislador libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja).

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Al momento de la definición, la propuesta consiguió 58 adhesiones y 11 rechazos. Es decir que precisaba una mayoría simple y logró los dos tercios. Lo ocurrido no fue menor: no son pocos los que creen que su hijo, el titular de la cartera de Justicia, pueda obtener los mismos votos en caso de que el Poder Ejecutivo llegara a promoverlo para el cargo de Procurador General de la Nación, que sí requiere una mayoría agravada.

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El resultado de la votación

“Se cumplieron todos los pasos reglamentarios. Se escuchó al postulante, contestó todas las preguntas que se le hicieron y se leyeron todos sus antecedentes académicos y profesionales”, comenzó su alocución Pagotto, como miembro informante del tema.

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El riojano leyó una misiva de la propia Cámara Federal de Casación Penal en apoyo a Mahiques padre, en su momento dirigida al entonces -y ahora ex ministro de Justicia- Mariano Cúneo Libarona. En la misma, sus pares destacaron la “dedicada trayectoria, desempeño funcional, ética, respeto a las garantías constitucionales y apego al espíritu democrático”.

No pensó lo mismo el kirchnerismo: a través de Martín Soria (Río Negro), quien consideró que el vocal “no reúne las condiciones éticas, institucionales ni jurídicas”. “Sí respondió con buenos modales, pero detrás de formas cuidadas no apareció una explicación razonable o convincente de cada uno de los cuestionamientos que se le hicieron”, advirtió.

Soria resaltó: “Cuando uno rasca la superficie, lo que aparece no es independencia judicial”. Tampoco olvidó de calificar a Mahiques como “lobo con piel de cordero”, con “fallos verdaderamente peligrosos y una trayectoria atravesada por la política partidaria”, y dijo que una luz verde para este caso “representa” una “justicia que dejó de servir al pueblo”. En tanto, su hasta hace poco colega de bancada cristinista, Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), habló de la “solidez jurídica” del candidato.

SENADO - COMISION DE ACUERDOS - 14/5
El libertario y titular de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, junto a la jefa oficialista del Senado, Patricia Bullrich

Para los cierres quedaron los jefes del kirchnerismo y La Libertad Avanza (LLA), José Mayans (Catamarca) y Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), respectivamente. El primero acusó a Mahiques de ejercer “persecución política” y aprovechó larguísimos minutos para denostar el plan económico de la Casa Rosada, más dardos relacionados con supuestos hechos de corrupción en la administración central.

Por su parte, Bullrich no dejó pasar el discurso “mentiroso y provocador” y habló de Formosa -Gildo Insfrán-, “el régimen más retrógrado, feudal, anti republicano y corrupto de todo el país”. Después, añadió las condenas -y prisión- de Amado Boudou y Cristina Kirchner. “La única verdad es la realidad. Ésa se la saben“, remató. Y recordó varios fallos de Mahiques, un ”juez con más de 50 años de carrera judicial", y deslizó que tiempo atrás había sido acompañado por legisladores del PJ.

La prórroga ocurre debido a que, en noviembre, el magistrado cumplirá 75 años. Si llegaba dicha fecha, hubiese estado obligado a jubilarse. Por ello el pedido desde el Ejecutivo para que se mantuviera en funciones por un lustro más, algo que necesitaba el guiño del Senado. Llamó mucho la atención la fractura de la bancada kirchnerista a la hora de votar. Un duro golpe de absorber.

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El jefe del kirchnerismo en el Senado, José Mayans (Jaime Olivos)

Durante el encuentro de esta tarde, que comenzó con el quorum entre libertarios y aliados se convertirá en ley un proyecto que fue aprobado por Diputados en 2024 e introduce cambios en la regularización de armas de fuego -agilizar procedimiento-, por un lado, y estira el sistema de entrega voluntaria -gestiones de distinto color político lo han hecho- hasta el 31 de diciembre de 2027.

El convite también sirvió para el ingreso formal de una batería de pliegos judiciales que envió la Casa Rosada en los últimos días, los cuales tomaron estado parlamentario y serán girados a la comisión de Acuerdos. Con ello, se inicia el proceso de avales e impugnaciones que derivarán, en las próximas semanas, en nuevas audiencias públicas.

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