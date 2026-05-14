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Nombrar emociones puede ayudar a las personas autistas a afrontar la ansiedad, según un estudio

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JUEVES, 14 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Nombrar los sentimientos de ansiedad puede ayudar a las personas autistas a gestionar mejor las emociones provocadas por la incertidumbre y el miedo, según un nuevo estudio.

Las personas con rasgos autistas a veces afrontan la incertidumbre etiquetando sus sentimientos, según hallazgos publicados el 12 de mayo en la revista Scientific Reports.

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Los amigos podrían ayudar a las personas en el espectro sugiriendo las palabras adecuadas para lo que sienten, según los investigadores.

"Nuestros hallazgos sugieren que la incomodidad ante la incertidumbre está asociada a una mayor tendencia a poner en palabras los sentimientos, y esto está relacionado con niveles más bajos de ansiedad ", dijo el investigador principal Masahiro Hirai en un comunicado de prensa. Hirai es profesor asociado en la Escuela de Posgrado en Informática de la Universidad de Nagoya en Japón.

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Estudios previos han encontrado que etiquetar una emoción puede ayudar a gestionar el estrés, ya sea escribiéndola o diciéndola en voz alta, según los investigadores en notas de fondo.

La emoción puede no desaparecer, pero puede volverse menos abrumadora una vez nombrada, según los investigadores.

Para el nuevo estudio, los investigadores hicieron que más de 500 adultos japoneses de entre 20 y 39 años completaran un cuestionario en línea que midió sus rasgos autistas, su capacidad para gestionar la incertidumbre y sus niveles de ansiedad.

Las personas con más rasgos autistas tendían a experimentar una ansiedad más fuerte en situaciones inciertas, una condición conocida como intolerancia a la incertidumbre, según mostró el estudio.

Además, quienes tenían mayor intolerancia a la incertidumbre tendían a etiquetar sus emociones con mayor frecuencia como un mecanismo de afrontamiento.

Los investigadores creen que otros podrían ayudar en este proceso ofreciendo las palabras adecuadas para describir cómo se siente una persona autista.

Por ejemplo, un familiar podría decir: "Creo que podrías estar sintiéndote ansioso por eso" a una persona que muestra signos de angustia, según los investigadores.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que estos son hallazgos tempranos. Se necesita más investigación para confirmar esta teoría.

Actualmente, el equipo trabaja con personas diagnosticadas clínicamente con autismo para comprobar si el etiquetado emocional ayuda a su ansiedad.

Más información

La Organización para la Investigación del Autismo tiene más información sobre autismo y ansiedad.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Nagoya, 12 de mayo de 2026; Informes científicos, 12 de mayo de 2026

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