Nueva técnica de estimulación cerebral mejora los síntomas del Parkinson sin cirugía

JUEVES, 14 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Las personas con enfermedad de Parkinson podrían encontrar alivio gracias a una nueva técnica de estimulación cerebral profunda que no requiere cirugía, según un nuevo estudio.

Uno de los tratamientos más efectivos para el Parkinson avanzado consiste en la cirugía para implantar electrodos en el cerebro, que liberan pulsos eléctricos para estimular las regiones cerebrales.

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Pero ahora los investigadores están desarrollando una técnica que podría aplicar la misma estimulación desde fuera del cráneo, sin necesidad de cirugía cerebral, según informaron en el número de mayo de la revista eBioMedicine.

El enfoque, llamado estimulación por interferencia temporal transcraneal (TI), utiliza corrientes eléctricas superpuestas para atacar selectivamente las regiones cerebrales profundas.

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Un pequeño grupo de pacientes experimentó una mejora significativa en el movimiento tras los TI, en comparación con el tratamiento con terapia simulada, según los investigadores.

"TIs representa un enfoque fundamentalmente diferente para la neuromodulación no invasiva -- uno que puede alcanzar objetivos cerebrales profundos sin cirugía", dijo el investigador Dr. Álvaro Pascual-Leone en un comunicado de prensa. Pascual-Leone es director médico del Centro Deanna y Sidney Wolk para la Salud de la Memoria en Hebrew SeniorLife en Boston.

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La enfermedad de Parkinson causa temblores, rigidez, ralentización, problemas para caminar y dificultades para equilibrar y coordinarse, según la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson.

Para probar este nuevo enfoque, los investigadores aplicaron ITS a 30 personas con Parkinson en fase temprana o media en una sola sesión de 20 minutos que estimuló la región subtalámica, un nodo clave en la red de control motor del cerebro.

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Alrededor del 70% de los pacientes experimentaron una mejora clínicamente significativa tras la sesión de Tis, según los investigadores.

En comparación, solo el 15% de las mismas personas experimentó mejoría tras recibir una sesión falsa.

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Los síntomas que implican temblores o lentitud de movimiento respondieron más a la estimulación cerebral, según los investigadores. Los problemas de rigidez y equilibrio mejoraron de forma menos constante.

La estimulación también resultó segura, sin que se reportaran eventos adversos graves. Los pacientes informaron de sensaciones leves como hormigueo o calor a una tasa similar durante las sesiones reales o falsas.

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Los investigadores planean realizar estudios más amplios aplicando múltiples sesiones de estimulación, para ver cuánto duran estos beneficios, cómo deben espaciarse los tratamientos y qué pacientes tienen más probabilidades de responder.

"Uno de los aspectos más prometedores de este trabajo es la capacidad de individualizar la estimulación en función de la anatomía cerebral de cada paciente. Ese nivel de precisión podría volverse cada vez más importante a medida que aprendamos a adaptar las terapias de neuromodulación a diferentes síntomas de Parkinson y a distintos pacientes", dijo el investigador Brad Manor, científico senior en el Instituto Hinda y Arthur Marcus para la Investigación del Envejecimiento en Hebrew SeniorLife en Boston.

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"Una técnica no invasiva como los TIs podría algún día ofrecer una nueva opción valiosa, ya sea antes de considerar la cirugía o junto con las terapias existentes", dijo Manor en un comunicado de prensa.

Más información

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La Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Parkinson tiene más información sobre la estimulación cerebral profunda para el Parkinson.

FUENTE: Hebrew SeniorLife Hinda and Arthur Marcus Institute for Aging Research, comunicado de prensa, 11 de mayo de 2026