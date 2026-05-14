Explosión en Santa Cruz: cómo siguen los cinco internados afectados por el incendio en una vivienda

Las imágenes muestran un operativo de emergencia tras una explosión y posterior incendio en un complejo habitacional. Se aprecian llamas intensas emanando de las ventanas superiores y la parte superior del edificio afectado

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz informó este jueves que los cinco pacientes internados tras la explosión e incendio del pasado domingo en un complejo habitacional de Perito Moreno se encuentran estables, con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados. El parte médico oficial, difundido por la cartera sanitaria provincial, precisó que todos los internados continúan bajo seguimiento y control médico permanente, con una evolución acorde al cuadro clínico actual.

El trágico siniestro, que habría sido provocado por la explosión de un tubo de gas envasado con el que los ocupantes de una de las unidades intentaban calefaccionar la propiedad, dejó tres personas fallecidas. Las víctimas fueron identificadas como Franco Gómez (26 años), Jorge Valconte (30 años) y el bebé Gael Morales, de apenas dos meses de vida.

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Según el informe oficial difundido este jueves, los niños internados en sala general del Hospital Zonal de Caleta Olivia mantienen una evolución estable dentro de la complejidad de sus cuadros. Se trata de cuatro menores: M.E., de 3 años; R.C., de 11; D.Z., de 9; y L.C., de 12 años. Todos permanecen bajo evaluación interdisciplinaria y con estudios complementarios según la evolución de cada paciente, tal como precisó la cartera sanitaria provincial.

La situación de la paciente adulta es distinta en cuanto al lugar de internación. Daiana Estrada (38 años), derivada al Hospital Distrital de Las Heras tras presentar quemaduras en el 80% del cuerpo, permanece en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de ese centro asistencial. El parte médico la describe también como hemodinámicamente estable, con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados, aunque continúa bajo monitoreo constante del equipo de salud.

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Los pacientes internados tras la explosión en Perito Moreno continúan bajo seguimiento médico permanente, con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados

Días antes, el parte médico del martes había informado que dos de las menores internadas en Caleta Olivia —de 9 y 11 años— presentaban cuadros de mayor complejidad y serían derivadas al Hospital Garrahan, en el barrio porteño de Parque Patricios, para continuar el tratamiento de las lesiones en la piel.

La ministra de Salud provincial, María Lorena Ross, se trasladó personalmente al Hospital Zonal de Caleta Olivia para supervisar el estado de los pacientes derivados desde Perito Moreno, quienes mostraron una evolución favorable tras una segunda evaluación médica.

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Las autoridades sanitarias subrayaron que se mantienen las medidas terapéuticas indicadas y el monitoreo permanente de todos los internados. Desde la cartera sanitaria se comprometieron a informar oportunamente cualquier modificación relevante en el estado de salud de los pacientes.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche en el complejo habitacional del barrio San Antonio de Padua de Perito Moreno, al noroeste de la provincia de Santa Cruz. Las pericias realizadas por personal de Bomberos provincial confirmaron que las llamas se desencadenaron por la explosión de un tubo de gas envasado.

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El relevamiento posterior al hecho determinó que dos viviendas aledañas quedaron destruidas en un 50%, mientras que otras siete resultaron afectadas sin riesgos edilicios mayores. La demolición del edificio siniestrado permanece en evaluación por parte de las autoridades provinciales, dado que el superintendente de Bomberos de Santa Cruz, Claudio Castro, advirtió que la estructura quedó comprometida tras el impacto.

El siniestro, provocado por la explosión de un tubo de gas envasado, dejó tres fallecidos y al menos nueve viviendas afectadas en el barrio San Antonio de Padua

El Gobierno de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial a partir del lunes 11 de mayo mediante el Decreto N° 0490/26, firmado por el vicegobernador Fabián Leguizamón y refrendado por la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

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Las banderas permanecen a media asta en todos los edificios públicos durante ese período, y se invitó a municipios, comisiones de fomento y entidades intermedias de toda la provincia a adherir a la medida. El gobernador Claudio Vidal expresó sus condolencias en redes sociales y garantizó la presencia del Estado en Perito Moreno: “Mi pesar a cada familia que sufre”, publicó el mandatario.

El operativo de asistencia desplegado incluyó acciones articuladas entre el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, con dispositivos de contención para las familias afectadas tanto en Perito Moreno como en los centros de derivación de la zona norte santacruceña.

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La Escuela de Propósitos Particulares (EPP) N°72 “Pioneros del Sur” fue habilitada para asistir a vecinos de las viviendas linderas que debieron abandonar sus hogares tras la intensidad de las llamas. La investigación para determinar las causas exactas del siniestro continúa en curso.