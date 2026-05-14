La importante decisión de Paulo Dybala sobre su futuro que puso en alerta a Boca Juniors

Paulo Dybala eligió a Kristian Bereit como su nuevo representante, el agente inglés con vínculos probados con Boca Juniors, en una decisión que reavivó las esperanzas del club de La Ribera de sumar al delantero cordobés una vez que expire su contrato con la AS Roma el próximo 30 de junio.

El anuncio, difundido este jueves 14 de mayo a través de las redes sociales de la agencia KMB Sports, presentó a Bereit junto a Carlos Novel como los nuevos responsables de gestionar la carrera del campeón del mundo.

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Paulo Dybala sumó a Kristian Bereit como nuevo representante

El representante británico, radicado en Manchester, maneja actualmente a tres futbolistas del plantel que dirige Claudio Úbeda: los mediocampistas Santiago Ascacíbar y Tomás Belmonte, y el juvenil delantero Gonzalo Gelini. Además, su firma Behind The Athlete (BTA) participó en las operaciones que llevaron a Sergio Romero, Marcos Rojo y Ander Herrera a la institución xeneize, y también en la venta de Aaron Anselmino al Chelsea FC por 18 millones de dólares más objetivos.

El posteo de los nuevos representante de Paulo Dybala

La elección de Bereit se produce en un momento en que Dybala, de 32 años, transita la recta final de su vínculo con el club romano. El propio jugador alimentó la incertidumbre sobre su continuidad cuando, tras la victoria de la Roma ante el Parma el domingo pasado, admitió ante Sky Sports Italia que nadie del club lo había contactado para hablar de una renovación. “No sé nada, yo también quisiera saberlo, pero hoy el contrato dice que faltan dos partidos. Lo único que puedo decir es que el derbi podría ser mi último partido delante de estos aficionados”, declaró el delantero.

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La Roma, según distintos medios italianos, prepara una reunión con el entorno del futbolista. Ryan Friedkin, uno de los directivos fuertes del club, ya aterrizó en la capital italiana con la intención de sentarse con los representantes del jugador para definir los pasos a seguir. La propuesta que toma forma en el Olímpico contempla un nuevo contrato por una temporada, con reducción salarial de ocho a dos millones de euros, aunque acompañado de bonos por rendimiento y objetivos deportivos.

El atacante cordobés admitió contactos y bromas con Leandro Paredes y su entorno por una posible llegada a la Bombonera, mientras su contrato con el club italiano se acerca al final

El escenario en Italia no es el único que se evalúa. Desde hace meses, el nombre de Dybala circula en el entorno xeneize, impulsado en parte por la presencia de Leandro Paredes —su amigo y compañero de selección— en el plantel, y por el deseo explícito del presidente Juan Román Riquelme de contar con él. La posibilidad de que se sume a Boca Juniors para la fase de octavos de final de la Copa Libertadores, en caso de que el equipo clasifique, es uno de los escenarios que se barajan en el club.

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Más allá de las consideraciones deportivas, el entorno familiar del jugador también incide en la ecuación. El nacimiento de su primera hija, Gia, junto a Oriana Sabatini, reforzó los lazos del delantero con Argentina y sumó peso a la opción de un regreso al país. En este sentido, Dybala valora la posibilidad de que su familia crezca en un entorno más cercano a sus afectos.

Por ahora, no existe ninguna negociación cerrada ni una decisión tomada sobre el próximo destino de La Joya. Su contrato con AS Roma vence el 30 de junio de 2026, lo que lo habilitará a negociar como jugador libre en las próximas semanas.

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