Karol G rompe récords con su gira mundial: vendió dos millones de tickets en cuatro días

El video que anuncia el tour mundial de Karol G

El lanzamiento de la gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour” de Karol G marcó un récord, tras vender más de 2 millones de entradas en apenas cuatro días en Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina. El tour ya se considera histórico por la rapidez y magnitud de sus ventas en múltiples ciudades, con funciones duplicadas o triplicadas en mercados clave.

En cuestión de días, la demanda obligó a multiplicar fechas en ciudades como Madrid y Santiago de Chile, donde se confirmaron cuatro noches. Otras ciudades como Los Ángeles, Monterrey, Bogotá, Quito, Ciudad de México y Sevilla añadieron tres funciones, y dos en Chicago, San Francisco, El Paso, Nueva York, Miami y Barcelona. El tour, que comenzará el 24 de julio en Chicago, mantiene abierta la posibilidad de nuevas fechas en América Latina, sumando ya 63 presentaciones en estadios tras ampliar el itinerario desde las 39 iniciales.

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Las cifras del Tropitour reflejan un crecimiento sostenido. A lo largo de la gira anterior, “Mañana Será Bonito World Tour”, Karol G superó 2,3 millones de entradas vendidas y recaudó más de 300 millones de dólares en 62 conciertos internacionales. El nuevo tour iguala esas marcas antes de comenzar, y en plazas como Madrid, la artista ya había agotado cuatro noches en el estadio Santiago Bernabéu.

Karol G en Coachella (Crédito: Chris Cornejo)

El impacto global del tour y el legado de Karol G

El “Viajando Por El Mundo Tropitour” expande el alcance logrado con la gira anterior. Karol G es la primera mujer latina en liderar una gira mundial de estadios y también la primera en encabezar el festival Coachella en veinticinco años de historia.

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Este fenómeno trasciende la música, ya que la cantante lleva la cultura latina a lugares donde el español no es la lengua principal, consolidando la diversidad y representación de la región a nivel internacional. El disco “Tropicoqueta”, que acompaña la gira y debutó en la cima de Billboard, fusiona ritmos como cumbia, salsa, merengue y reggaetón en una propuesta innovadora.

A través de estos logros, Karol G fortalece la identidad latina y femenina, inspirando a nuevas generaciones y ampliando el margen de alcance de la música de habla hispana.

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Karol G rompe récords con su gira Tropitour (Crédito: Alex Loucas)

Premio Internacional a la Excelencia Artística: significado y antecedentes

Los American Music Awards 2026 entregarán a Karol G el Premio Internacional a la Excelencia Artística, en una ceremonia organizada por CBS y Dick Clark Productions que se celebrará el 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este galardón honra a artistas cuya música e influencia cultural han generado una conexión global, y no se otorgaba desde que Whitney Houston lo recibió en 2009.

El reconocimiento ha distinguido a figuras como Michael Jackson, Beyoncé, Rod Stewart, Aerosmith y los Bee Gees, situando a Karol G en una lista selecta de talentos internacionales. De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae, los productores ejecutivos Barry Adelman y Alexi Mazareas subrayaron que la cantante ha impulsado a la música latina hacia nuevas alturas, resaltando el orgullo de homenajearla por su impacto en la industria.

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La artista colombiana Karol G durante su presentación en Coachella (Crédito: Chris Cornejo)

Reconocimiento cultural e impacto en la música latina

El éxito internacional de Karol G también se refleja en cifras: supera los 128 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y tiene más de 310 certificaciones de platino de la RIAA en Estados Unidos. El álbum “Mañana Será Bonito” marcó otro hito al convertirse en el primero completamente en español de una mujer que debuta en lo más alto del Billboard 200.

El reconocimiento a Karol G representa un avance para la visibilidad de artistas latinas y la música de la región en el escenario global. Cada logro y premio internacional amplifica el alcance de la cultura latina y sienta nuevas bases para el género en los mercados más competitivos.

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A través de su autenticidad y logros internacionales, Karol G ha transformado su proyección artística en un motor de innovación y representación para la música latina en los escenarios más influyentes del mundo.