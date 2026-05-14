El recreo es clave para el aprendizaje en la escuela, según la Academia Americana de Pediatría

JUEVES, 14 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- El recreo no es un lujo para los escolares, sino una parte necesaria de cómo aprenden, crecen y se mantienen sanos, según un comunicado de política publicado el 11 de mayo por la Academia Americana de Pediatría (AAP).

No todos los estudiantes tienen recreo diario en el colegio, pero ese tiempo no estructurado es exactamente lo que necesitan para procesar y retener eficazmente lo aprendido en el aula, según la AAP.

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La evidencia ha demostrado que varias pausas con un mínimo de 20 minutos cada día son óptimas para aprovechar todos los beneficios cognitivos, físicos y sociales del recreo, según la declaración.

"Como adultos, conocemos los beneficios de tomar una pausa para el café, socializar con compañeros o dar un pequeño paseo en el trabajo cuando nos sentimos cansados, estresados o poco productivos durante la jornada laboral", dijo Catherine Ramstetter, coautora del comunicado. Ramstetter es consultora de salud escolar e investigación en Successful Healthy Children en Ohio.

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"Entonces, ¿por qué íbamos a cuestionar la misma necesidad entre niños y adolescentes?" Dijo Ramstetter en un comunicado de prensa. "Sabemos que el recreo apoya la capacidad de los niños para aprender y retener nueva información, además de ayudarles a navegar las relaciones sociales y a ganar confianza."

Estos descansos tras sesiones concentradas de enseñanza ofrecen a los estudiantes un estado offline de "descanso despierto", durante el cual se pueden consolidar los recuerdos de trabajo de sus lecciones diarias. Estas lecciones luego se transfieren a la memoria a largo plazo de los niños cuando duermen esa noche, dice el comunicado.

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El juego físico activo durante el recreo también puede ayudar a la memoria y la retención, según el comunicado.

La declaración sostiene que el recreo debe formar parte de la jornada escolar para estudiantes de todas las edades.

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"El recreo debería verse diferente a medida que los niños crecen, pero sigue siendo igual de esencial para un estudiante de secundaria o bachillerato a medida que pasa del patio a más experiencias sociales", dijo el coautor Dr. Robert Murray en un comunicado de prensa. Es profesor jubilado de pediatría en la Universidad Estatal de Ohio.

"Las investigaciones nos dicen que los descansos en la enseñanza en el aula ayudan a estudiantes de todas las edades a reiniciarse, concentrarse mejor y gestionar el estrés cuando vuelven a aprender", afirmó.

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La AAP recomienda que el recreo se proteja como tiempo personal y nunca se retenga ni como castigo ni por razones académicas.

El recreo puede incluir una amplia variedad de actividades, desde el juego físico hasta la interacción social, y puede celebrarse tanto en interiores como en exteriores, según el comunicado.

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"Los pediatras apoyan a los padres y a las escuelas en proteger el recreo diario como algo esencial para la salud y el aprendizaje de todos los niños a lo largo de su escolarización", añadió Murray. "Debe ser seguro, inclusivo y diseñado para que cada estudiante se sienta bienvenido y capaz de participar."

La nueva declaración aparece en la revista Pediatrics.

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Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre los beneficios del receso.

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FUENTES: Nota de prensa de la Academia Americana de Pediatría, 11 de mayo de 2026; Pediatría, 11 de mayo de 2026