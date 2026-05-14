Política

El descargo de Vidal tras el fallo de la Corte que destrabó el conflicto con el kirchnerismo por la Justicia de Santa Cruz: “Fin de la impunidad”

El gobernador de la provincia patagónica celebró la decisión del máximo tribunal que avaló la ampliación del Superior Tribunal de Justicia local impulsada por él. Con los nuevos jueces, los magistrados designados en gobiernos kirchneristas serán minoría

Guardar
Google icon
Claudio Vidal santa cruz
El gobernador Claudio Vidal celebra el fallo de la Corte Suprema y declara el fin de la impunidad en la provincia con la ampliación del tribunal.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró este jueves el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avaló la ampliación del Superior Tribunal de Justicia provincial y declaró inválida la sentencia que había bloqueado esa reforma. “Fin de la impunidad en Santa Cruz. ¡Se terminó!”, escribió en sus redes sociales, en un mensaje que apuntó directamente contra el kirchnerismo y contra sectores del Poder Judicial que, según afirmó, operaron durante décadas como escudo protector de funcionarios investigados.

La decisión del máximo tribunal nacional pone fin a una disputa que se extendió por casi un año y que mantuvo en vilo la composición del órgano judicial más alto de la provincia patagónica. La ley provincial 3.949, sancionada el 28 de agosto de 2025, había ampliado el tribunal de cinco a nueve miembros, pero una demanda de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz 3 de Julio logró que el propio Superior Tribunal local la declarara inconstitucional. La Corte Suprema revirtió ese pronunciamiento este jueves con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

PUBLICIDAD

Con la resolución en firme, los magistrados Sergio E. Acevedo, José A. González Nora, Gabriel Nolasco Contreras y Juan Ramón de la Vega —designados por la Cámara de Diputados de Santa Cruz al amparo de la misma ley— podrán asumir sus funciones de forma inmediata y sin restricciones. El fallo establece que “no existen impedimentos para que los jueces designados según la ley 3.949 asuman inmediatamente el cargo”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación avala la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras un año de disputa judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación avala la ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz tras un año de disputa judicial.

El gobernador no limitó su reacción a una celebración institucional. En su publicación, Vidal trazó un diagnóstico sobre lo que describió como tres décadas de deterioro provincial: “Durante 30 años destruyeron la producción, desaparecieron obras y vaciaron la provincia”, sostuvo, y señaló que una parte del Poder Judicial no solo omitió actuar ante esos hechos, sino que formó parte del sistema que protegió a los responsables. La referencia al kirchnerismo fue explícita: el mandatario calificó a ese sector de la Justicia como “la última trinchera” de ese espacio político.

PUBLICIDAD

La Corte Suprema fundamentó su decisión en un argumento procesal de fondo: la asociación gremial que impulsó la demanda original no contaba con un interés personal, directo y concreto que la habilitara como parte interesada, conforme al artículo 132, inciso 3, de la Constitución provincial. El máximo tribunal señaló que la entidad no representaba un interés diferenciado del conjunto de la sociedad ni acreditaba una afectación concreta derivada de la ampliación. Esos “déficits de fundamentación”, según los términos del propio fallo, tornaron inadmisible la demanda y dejaron sin sustento todos los cuestionamientos sobre la reforma.

Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz - Reneé Guadalupe Fernández
Los jueces designados en gestiones kirchneristas pasan a ser minoría tras la incorporación de los nuevos magistrados en Santa Cruz.

El esquema que rigió al Superior Tribunal quedó así formalmente desactivado. Durante el lapso de la disputa, el cuerpo funcionó únicamente con los jueces anteriores a la ampliación, con la particularidad de que su presidente, Mariani, fue apartado de la causa por recusación y reemplazado por la defensora general provincial en carácter de conjueza.

La resolución introduce además un precedente sobre los alcances de la legitimación de asociaciones gremiales en materias vinculadas a la organización del Poder Judicial. Al negar esa condición a la entidad actora, la Corte Suprema trazó un límite sobre qué tipo de actores pueden cuestionar judicialmente la estructura de los tribunales provinciales, un debate que excede la coyuntura santacruceña y proyecta consecuencias sobre casos similares en otras jurisdicciones.

Vidal cerró su mensaje con una afirmación que sintetizó el tono político de su reacción: “Se terminó el tiempo de los privilegios, de las causas dormidas y de los intocables”. El gobernador añadió que, a partir de ahora, “la ley vuelve a ser igual para todos” en Santa Cruz. Con los cuatro nuevos magistrados en funciones, los jueces designados durante administraciones kirchneristas pasarán a ser minoría dentro del tribunal ampliado.

Temas Relacionados

Corte Suprema de JusticiaSanta CruzReformas JudicialesKirchnerismoClaudio Vidal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Legislatura porteña aprobó los proyectos del RIGI y el RIMI: cómo funcionarán

Las dos iniciativas fueron presentadas por el bloque de La Libertad Avanza, que logró que sean aprobadas en una disputada votación que terminó con 32 votos a favor y 27 en contra

La Legislatura porteña aprobó los proyectos del RIGI y el RIMI: cómo funcionarán

El Senado aprobó que Carlos Mahiques continúe por cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal

Al momento de la definición, la propuesta obtuvo 58 adhesiones y 11 rechazos. Cruce entre los jefes del oficialismo y kirchnerismo, Patricia Bullrich y José Mayans, respectivamente. La bancada cristinista se partió para votar

El Senado aprobó que Carlos Mahiques continúe por cinco años como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal

El diputado jujeño que fue al Congreso con un Tesla contó cuánto lo pagó en EEUU y los impuestos que le cobraron en Argentina

El legislador de La Libertad Avanza defendió en Infobae al Regreso la adquisición de la Cybertruck valuada en USD 200.000, detalló el origen de los fondos y negó cualquier irregularidad judicial vinculada a su patrimonio

El diputado jujeño que fue al Congreso con un Tesla contó cuánto lo pagó en EEUU y los impuestos que le cobraron en Argentina

Tensión en un acto de Kicillof: le pidieron por la libertad de CFK y un sector contestó con “Axel presidente”

Fue durante una charla para lanzar un curso de formación desde el PJ bonaerense. El intendente de La Plata, Julio Alak, habló antes y dijo que con el gobernador condenaban “la injusta detención de la ex presidenta”

Tensión en un acto de Kicillof: le pidieron por la libertad de CFK y un sector contestó con “Axel presidente”

Más de 300 intendentes de todo el país le reclamaron al Gobierno la restitución de fondos para transporte, educación y discapacidad

Fue a través de un comunicado difundido tras una reunión del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) llevada a cabo en Rosario, con Pablo Javkin como anfitrión. Participaron del encuentro los gobernadores Maximiliano Pullaro, Ignacio Torres, Juan Pablo Valdés y Alfredo Cornejo

Más de 300 intendentes de todo el país le reclamaron al Gobierno la restitución de fondos para transporte, educación y discapacidad

DEPORTES

El Challenger de Córdoba ingresa en zona de definición: habrá un finalista argentino

El Challenger de Córdoba ingresa en zona de definición: habrá un finalista argentino

Espeluznante accidente en las 24 Horas de Nürburgring: casi lo atropellan y escapó de las llamas

“Quedó todo el rugby manchado”: un histórico de Los Pumas cuestionó la falta de homenaje a Maradona tras su muerte

“Abducido”: las críticas a Mastantuono en el triunfo del Real Madrid y la polémica tras ser mencionado por Mbappé

La importante decisión de Paulo Dybala sobre su futuro que puso en alerta a Boca Juniors

TELESHOW

Santiago del Moro anunció un contundente castigo contra uno de los participantes de Gran Hermano: “Hay sanción”

Santiago del Moro anunció un contundente castigo contra uno de los participantes de Gran Hermano: “Hay sanción”

La reacción de Duki tras el polémico reclamo de su tatuador por sus reconocidas alitas: “No se hagan los graciosos”

Karol G rompe récords con su gira mundial: vendió dos millones de tickets en cuatro días

Daniela Celis reveló cómo comenzó su relación con Nick Sícaro y confirmó su noviazgo: “Hablamos todos los días”

Ca7riel y Paco Amoroso regresan con su show a Argentina: del descontrol a convertirse en espíritus libres

INFOBAE AMÉRICA

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

La vicepresidenta Karin Herrera lidera delegación de Guatemala en reunión sobre trata de personas en la OEA

Presidente Nasry Asfura fortalece vínculos diplomáticos con Israel en acto oficial en Tegucigalpa

Carlos Ruckauf analizó la visita de Trump a China: “Nada de lo que ocurrió es espontáneo”

Hezbollah reivindicó un ataque con drones contra fuerzas israelíes en plena ronda de negociaciones en Washington

Estados Unidos destruyó el 90% de la industria militar de Irán y redujo drásticamente su capacidad de ataque