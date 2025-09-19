Salud

Diástasis abdominal: cuándo tener un vientre prominente puede indicar un grave problema de salud

Esta condición frecuente, pero poco conocida, puede causar desde dolor hasta alteraciones posturales. La importancia de detectar señales de alarma, según expertos consultados por Sport Life y Cleveland Clinic

Por Martina Cortés Moschetti

Guardar
El embarazo, el sobrepeso y
El embarazo, el sobrepeso y el esfuerzo físico excesivo son causas frecuentes de la diástasis abdominal (Freepik)

Un abdomen prominente, dolor lumbar persistente o debilidad en el torso pueden ser señales de diástasis abdominal, una condición frecuente, pero poco reconocida, que a mujeres, hombres y bebés. Aunque suele vincularse al embarazo por el estiramiento de la pared abdominal, la diástasis también puede surgir por aumentos repentinos de peso, levantamiento de objetos pesados, envejecimiento, sedentarismo o ejercicios abdominales inadecuados.

Dicho de manera sencilla, se trata de la separación de los músculos rectos del abdomen, que puede presentarse en diversas personas y, según Sport Life y Cleveland Clinic, su detección temprana es fundamental para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Causas y formación de la diástasis abdominal

La diástasis abdominal se produce cuando los músculos rectos del abdomen, unidos por la línea alba en la parte frontal del torso, se separan por distensión o debilitamiento de este tejido. Aunque el embarazo es una causa frecuente, también pueden provocarla el esfuerzo físico excesivo, el levantamiento de peso, el envejecimiento, los cambios bruscos de peso o ejercicios abdominales inadecuados.

Si la línea alba no recupera su elasticidad, los músculos permanecen separados y el abdomen sobresale, con síntomas que pueden ir de casi imperceptibles a molestias continuas.

Los síntomas incluyen abdomen prominente,
Los síntomas incluyen abdomen prominente, dolor lumbar, debilidad en el torso y problemas del suelo pélvico (Freepik)

La diástasis abdominal suele manifestarse a través de un bulto visible en la parte central del abdomen, sensación de blandura o textura gelatinosa alrededor del ombligo, dificultades para realizar tareas cotidianas, dolor lumbar, alteraciones posturales y problemas del suelo pélvico, como pérdidas de orina o prolapso.

También pueden aparecer digestiones pesadas, hernia umbilical y, en casos graves, molestias en la cadera y la pelvis o dolor durante las relaciones sexuales. Cleveland Clinic señala que, aunque la separación en sí no resulta dolorosa, los efectos secundarios pueden limitar notablemente la vida diaria.

El embarazo es uno de los principales factores de riesgo, pero la diástasis abdominal puede desarrollarse en hombres, bebés y mujeres que no han dado a luz, a causa de esfuerzos físicos, elevación habitual de cargas, envejecimiento, sedentarismo, obesidad o cambios bruscos de peso.

Cómo detectar la diástasis abdominal

Un espacio de dos o
Un espacio de dos o más dedos entre los músculos abdominales indica posible diástasis y requiere consulta médica (Freepik)

Tanto Sport Life como Cleveland Clinic recomiendan una prueba sencilla y casera: tumbarse boca arriba con las rodillas dobladas, elevar levemente la cabeza y, con los dedos, palpar la zona del ombligo para identificar una posible separación entre los músculos.

Si se nota un espacio de dos o más dedos, se aconseja consultar a un profesional de la salud para una evaluación precisa. Los especialistas pueden utilizar ultrasonido, cinta métrica o calibradores para medir la distancia y determinar la gravedad. Es esencial una valoración profesional, ya que el tratamiento debe adaptarse a cada caso, y ciertos ejercicios pueden agravar la separación si se realizan sin supervisión.

No tratar esta condición puede desencadenar complicaciones como hernia umbilical, mayor dolor de espalda, constipación, alteraciones funcionales, problemas posturales y pérdida de estabilidad en la columna y el suelo pélvico. Esto incrementa el riesgo de lesiones y molestias crónicas, limitando las actividades diarias y perjudicando la calidad de vida.

Actividades a evitar y recomendaciones para la recuperación

El tratamiento personalizado y la
El tratamiento personalizado y la fisioterapia especializada favorecen la recuperación de la diástasis abdominal (Freepik)

Es preferible evitar ejercicios abdominales tradicionales (como los crunch y las sentadillas) y actividades de alto impacto hasta que la zona recupere fuerza y funcionalidad, ya que pueden empeorar la diástasis.

Son más adecuados los movimientos suaves, controlados y centrados en la respiración, siempre asistidos por un fisioterapeuta especializado. El uso de fajas elásticas puede servir para mejorar la postura, aunque no sustituye el trabajo muscular focalizado.

Prevención y pronóstico

Prevenir la diástasis abdominal implica mantener un peso saludable, practicar una buena postura, realizar ejercicios seguros y evitar esfuerzos innecesarios en la vida diaria. Cleveland Clinic indica que, aunque cierta separación abdominal puede ser fisiológica (especialmente durante el embarazo o la infancia), incorporar estas pautas reduce considerablemente el riesgo de que la condición se desarrolle o se agrave.

La diástasis abdominal afecta la
La diástasis abdominal afecta la postura y puede causar molestias crónicas si no se trata a tiempo (Canva)

El pronóstico suele ser favorable si se adopta un programa de ejercicios adecuado y constante, aunque la recuperación depende de la severidad de la separación y de los factores individuales de cada persona.

Además de los síntomas físicos, la diástasis abdominal puede repercutir en el bienestar emocional, ya que las alteraciones estéticas o el dolor crónico afectan la autoestima y la calidad de vida.

Cleveland Clinic subraya que nunca es tarde para buscar ayuda profesional, ya que existen recursos efectivos incluso años después de detectarse la condición.

Temas Relacionados

Diástasis abdominalabdomenEmbarazoDolor lumbarFisioterapiaSuelo pélvicoCleveland ClinicSportLifeNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Un modelo de inteligencia artificial predice riesgos de más de mil enfermedades

Investigadores internacionales desarrollaron una herramienta que estima la probabilidad de múltiples enfermedades en adultos de 40 a 60 años, utilizando datos de millones de pacientes y mejorando la planificación preventiva en salud

Un modelo de inteligencia artificial

Muerte súbita en niños y adolescentes: cuáles son los controles médicos recomendados, según los cardiólogos

Tras el fallecimiento súbito de cuatro nenes en Córdoba en distintas circunstancias, los expertos detallaron a Infobae cuáles son los estudios médicos preventivos y cómo detectar las alertas tempranas

Muerte súbita en niños y

El INCUCAI recibió una certificación internacional por la calidad de su registro de donantes de médula ósea

Poco antes de celebrarse el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, se conoció la distinción de la entidad mundial WMDA al sistema nacional encargado de ampliar las oportunidades de tratamiento para quienes enfrentan enfermedades hematológicas graves

El INCUCAI recibió una certificación

Descubrieron una variante americana del mosquito del dengue gracias a la decodificación de 1.200 genomas

Científicos de 15 países, incluyendo a la Argentina y Brasil, revelaron cómo la migración y la urbanización impulsaron la evolución de una variante del insecto que prefiere picar a los humanos y aumenta el riesgo de epidemias en las ciudades

Descubrieron una variante americana del

Síntomas poco conocidos de esclerosis múltiple: cuáles son y cuándo acudir al médico

Algunos trastornos pasan desapercibidos al inicio, pero detectarlos a tiempo puede cambiar el futuro de quienes los padecen. Expertos de Cleveland Clinic subrayan la importancia de reconocer las primeras señales de esta enfermedad

Síntomas poco conocidos de esclerosis
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es la hipergamia y

Qué es la hipergamia y cómo afecta a las relaciones sexoafectivas

El kirchnerismo suma adhesiones y quiere bloquear la privatización de la empresa de energía nuclear

Milei atribuyó la suba del Riego País al “pánico político” y cuestionó: “Quieren romper todo para conseguir un mejor resultado electoral”

Acto de justicia: el Estado salda una deuda con seis oficiales de la Armada

“Era perversa”: los detalles de cómo la maestra jardinera estafadora también le robaba a sus amigas y la familia de su novio

INFOBAE AMÉRICA
Polonia también interceptó aviones rusos

Polonia también interceptó aviones rusos que violaron la zona de seguridad de una plataforma de perforación en el Mar Báltico

Daniel Noboa convocó a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente

Ya empezaron las apuestas por el Nobel de Literatura... y hay candidatos

Guerra civil en Sudán: un ataque con drones deja al menos 70 muertos en una mezquita de Darfur del Norte

Nueva York homenajea a Murakami, “uno de los autores más singulares del planeta”

TELESHOW
Karina Jelinek anunció su separación

Karina Jelinek anunció su separación de Flor Parise: el contundente mensaje que después borró

Valeria Mazza, Pampita y María Becerra deslumbraron en el desfile de Carolina Herrera en Madrid: las mejores fotos

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Momi Giardina rompió en llanto en vivo al revelar uno de los logros más esperados: “Me costó un montón”

El artista callejero que emocionó a Guido Kaczka: una historia de amor y resiliencia y un premio millonario