Honduras

Congreso a conocer selección final de aspirantes para renovar autoridades electorales en Honduras

Comisión especial definirá esta semana la nómina de 18 candidatos que competirán por ocupar cargos vacantes en el CNE y el TJE

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El proceso de renovación de las máximas autoridades electorales de Honduras entra en una etapa decisiva. La comisión especial nombrada por el Congreso Nacional se reunirá el próximo martes para definir la lista final de 18 aspirantes que será enviada al pleno legislativo, donde posteriormente se elegirá a los nuevos representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

La diputada y vicepresidenta del Congreso Nacional, Lissi Matute Cano, confirmó que la comisión ya concluyó la fase de audiencias públicas y ahora trabaja en la depuración definitiva de candidatos, después de varias semanas marcadas por entrevistas, evaluaciones y análisis de perfiles.

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Según la parlamentaria, la nómina final estará integrada por tres postulantes para cada una de las seis vacantes disponibles en ambos órganos electorales, considerados piezas clave de cara a los próximos procesos democráticos del país.

La decisión ocurre en un contexto político sensible, luego de la crisis institucional que dejó vacíos significativos dentro de las estructuras electorales tras destituciones, renuncias y fallecimientos de funcionarios.

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Reestructuración electoral

Dos de las plazas vacantes corresponden al Consejo Nacional Electoral. Una de ellas quedó disponible tras la destitución del exconsejero Marlon Ochoa, removido mediante juicio político porque el Congreso concluyó que incurrió en acciones que afectaron el proceso electoral de 2025.

Dos logos sobre fondo blanco. A la izquierda, el logo del CNE con sus siglas y nombre completo. A la derecha, el logo del TJE con balanza de justicia y cajas de voto.
Los logos del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras se presentan conjuntamente, simbolizando la estructura institucional para garantizar procesos democráticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda vacante surgió por la renuncia de la exconsejera suplente Karen Rodríguez, quien dejó el cargo en medio de las discusiones legislativas relacionadas con el juicio político impulsado contra funcionarios electorales.

En el caso del Tribunal de Justicia Electoral, las vacantes ascienden a cuatro. Una corresponde al fallecimiento de la magistrada Mirian Barahona. Las otras tres quedaron libres tras la destitución de Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, todos ellos magistrados propietarios y suplentes del organismo.

Las salidas simultáneas de varios funcionarios provocaron una reconfiguración urgente de las instituciones encargadas de administrar y resolver controversias electorales, lo que incrementó la presión sobre el Congreso para concretar nombramientos consensuados.

Criterios evaluados

El proceso de selección inició oficialmente el 21 de abril, cuando el Poder Legislativo abrió la convocatoria pública para recibir postulaciones de profesionales interesados en integrar los órganos electorales.

En total, 101 hondureños presentaron su documentación para participar en el proceso. Posteriormente, la comisión especial encabezada por el diputado Antonio Rivera Callejas realizó una primera depuración que redujo la cifra a 54 aspirantes.

Ese grupo avanzó a la etapa de audiencias públicas, donde los postulantes expusieron sus propuestas, experiencia profesional y criterios sobre transparencia electoral, independencia institucional y fortalecimiento democrático.

La selección de los aspirantes para los principales cargos en los organismos electorales hondureños entra en su fase decisiva tras semanas de entrevistas, análisis y audiencias realizadas por la comisión designada. (Foto: Cortesía)
La selección de los aspirantes para los principales cargos en los organismos electorales hondureños entra en su fase decisiva tras semanas de entrevistas, análisis y audiencias realizadas por la comisión designada. (Foto: Cortesía)

Para concretar la elección de las nuevas autoridades se requerirá mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos de los diputados, un requisito que históricamente obliga a negociaciones entre las principales fuerzas políticas del país.

Posibles cambios ampliarían la lista de candidatos

El escenario podría modificarse en los próximos días ante la posibilidad de nuevas ausencias temporales dentro del Consejo Nacional Electoral.

El diputado Antonio Rivera Callejas reveló que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López podrían solicitar permisos al Congreso Nacional, situación que abriría espacios interinos adicionales dentro del CNE.

Si esas solicitudes se concretan, la nómina de aspirantes para el órgano electoral podría pasar de seis a 12 candidatos, con el objetivo de contar con reemplazos temporales seleccionados dentro del mismo proceso de evaluación.

Rivera Callejas indicó que la intención de la comisión y de la junta directiva del Congreso es que cualquier sustitución, inclusive si es de carácter provisional, recaiga en personas que hayan sido previamente examinadas y calificadas dentro del mecanismo oficial de selección.

El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias,
El Congreso Nacional aprobó la Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas y sus Familias,

La conformación de las nuevas autoridades electorales mantiene la atención de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, que consideran fundamental este proceso para la estabilidad institucional en el país.

Diversas organizaciones han destacado la necesidad de que los nombramientos respondan a criterios de capacidad, experiencia y transparencia, debido al papel estratégico que desempeñan tanto el CNE como el TJE en la organización, supervisión y resolución de conflictos electorales.

En las próximas semanas, el Congreso Nacional deberá entrar en la etapa de votación definitiva, cuando las bancadas estarán obligadas a construir acuerdos para alcanzar la mayoría calificada requerida por ley.

La elección de los nuevos funcionarios marcará una nueva etapa dentro de los órganos electorales hondureños, en momentos en que el país busca fortalecer sus instituciones y generar mayor confianza en los procesos democráticos venideros.

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