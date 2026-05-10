Panamá implementa sistema de códigos postales con geolocalización

Lo modernización de los códigos postales era una necesidad histórica y una deuda pendiente con el país, dijeron las autoridades.

Panamá oficializó un nuevo sistema de códigos postales con cobertura nacional, que integra tecnología de geolocalización para substituir las referencias informales por direcciones precisas.

En el país es común que para tratar de ubicar un lugar la orientación que se reciba dependa de un comercio, una esquina y hasta de un árbol que se encuentre en los alrededores.

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“Siga recto, doble en la primera calle, siga un poco más adelante, y donde hay un poste de energía eléctrica que siempre está encendido, dos casas después, al lado del palo de mango, allí está el lugar que anda buscando”, suele escucharse, por ejemplo, cuando se trata de ubicar un lugar de destino.

Ahora, mediante la plataforma www.codigospostalespanama.com.pa los ciudadanos podrán localizar domicilios exactos y obtener códigos específicos para agilizar el envío de mercancías, informó la Dirección de Correos y Telégrafos (COTEL).

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El nuevo sistema también permitirá recibir paquetes, realizar compras en línea y enviar documentos de forma más rápida, segura y confiable, no solo para el servicio postal nacional, sino para cualquiera que necesite una dirección clara.

El uso del código postal es completamente gratuito.

Este avance, agregó la entidad en una nota de prensa, es un paso fundamental hacia la formalización de los servicios postales y la eficiencia en las comunicaciones del país.

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“Representa el inicio de la modernización y transformación del sistema postal en Panamá, comenzando por la correcta ubicación de las viviendas, explicó Omar Torres, director de Correos y Telégrafos.

Indicó que esta herramienta era una necesidad histórica y una deuda pendiente con el país.

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Raúl Fernández, director general de la Autoridad de la Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), manifestó por su parte que “la digitalización de los códigos postales en nuestro país es indispensable para que los marketplace de los emprendedores funcionen como funcionan en otros países”

Para Fernández, este avance se traducirá en incremento de ventas y crecimiento económico para el país.

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Omar Torres, director de Correos y Telégrafos, explicó la modernización y transformación del sistema postal en Panamá.

El sistema, según se informó, cumple con estándares internacionales y para su implementación se tuvo la colaboración de la Unión Postal Universal y de la Unión Postal de las Américas, España y Portugal.

El uso del código postal es completamente gratuito, y para que los ciudadanos pueden acceder al sistema mediante el portal oficial existen tutoriales para aprender a utilizar la plataforma y conocer sus beneficios.

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Además, es una ventaja competitiva para el país en materia de logística urbana y rural, homologando a Panamá con los más altos estándares internacionales en este rubro.

José Francisco García, director de Instituto Nacional de Estadística y Censo, manifestó que el sistema permitirá la geolocalización inmediata de los lugares, integrando tecnología moderna con los estándares internacionales de códigos postales ya utilizados en otros países del mundo.

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Entre sus beneficios, García destacó una mayor precisión en las entregas, impulso al emprendimiento, reducción de errores y costos para empresas, y la organización total del territorio bajo un mismo esquema de alta utilidad estatal y para la empresa privada.

Avance se traducirá en incremento de ventas y crecimiento económico para el país, aseguran desde la mediana y pequeña empresa. (Imagen: Shutterstock)

Este avance representa un paso fundamental hacia la formalización de los servicios postales y la eficiencia en las comunicaciones del país, puntualizó.

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COTEL también anunció en marzo de este año la reactivación de los envíos a diversos destinos, entre ellos España, Francia, Italia, Alemania, Portugal, Bélgica y Gran Bretaña.

Se dijo que esta reactivación representa un paso importante en el proceso de modernización y ampliación de la red logística de la entidad.

De igual manera, la institución indicó que continúa trabajando en la optimización de sus procesos operativos y en la mejora de la atención al cliente, brindando asesoría personalizada a quienes deseen hacer uso de este servicio.