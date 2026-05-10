Un aviso fúnebre y el mensaje para exponer a un emblema de Talleres: las burlas de Belgrano tras la histórica victoria en el clásico

Belgrano eliminó a Talleres tras imponerse 1-0 como visitante por los octavos de final del Torneo Apertura, un triunfo que generó repercusión entre los fanáticos en redes sociales por la polémica celebración de la cuenta oficial del Pirata. El club difundió una foto con formato de aviso fúnebre en la que simuló una despedida institucional a su rival, entre otras publicaciones para burlarse de su clásico tras la histórica victoria en el estadio Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa.

El mensaje publicado por Belgrano en X (antes Twitter) fue uno de los contenidos con mayor impacto, al referirse con frases irónicas: “Con profundo pesar despedimos a Club Atlético Talleres, quien dejó una huella imborrable en la categoría amateur del fútbol argentino”, e incluir expresiones como el “descanso eterno” del adversario y la firma “Tu papá, dueño del 68% de Córdoba, C.A.B.”.

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De inmediato, la publicación se viralizó entre fanáticos de Belgrano y Talleres, lo que abrió debate respecto a los límites de la provocación institucional, y recibió apoyos como críticas por el tono del mensaje. Los hinchas del equipo que dirige Rubén Zielinski celebraron la creatividad, mientras que seguidores del conjunto a cargo de Carlos Tevez cuestionaron si la burla excedió la rivalidad deportiva.

Una cargada de Belgrano se viraliza en redes, presentando un falso obituario del Club Atlético Talleres que lamenta la derrota del equipo en el clásico

Durante las horas posteriores al partido, Belgrano difundió otros contenidos irónicos en sus redes oficiales. Entre ellos se destacó un video donde Emiliano Rigoni es captado mirando a cámara y expresando, “Hace frío”, así como una imagen del estadio Mario Alberto Kempes en silencio, acompañada por la frase: “Te juro que tiene volumen”.

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Además, la cuenta oficial del club de Barrio Alberdi recuperó un antiguo posteo de Guido Herrera, arquero, capitán y emblema de Talleres expulsado en los minutos finales por un cruce con Lucas Passerini. El mensaje original que tiene fecha de 2013, cuando Herrera formaba parte de las inferiores de Belgrano, decía: “Qué lindo ganarle a las Gallinas... Vamooooss Belgranooo”, y fue compartido nuevamente tras la victoria pirata en Córdoba.

El tweet del arquero Guido Herrera donde celebra con euforia la victoria de Belgrano sobre Talleres en 2013

Belgrano cortó una sequía de 25 años sin victorias en el clásico cordobés. El único gol del encuentro fue obra de Francisco González Metilli, tras una jugada colectiva iniciada en un lateral, en apenas el segundo minuto del segundo tiempo. Esta victoria le permitió al equipo de Zielinski avanzar en la competencia y ahora enfrentará, como local, Unión de Santa Fe, que dio el golpe y venció 2-1 a Independiente Rivadavia en Mendoza.

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La magnitud histórica del triunfo de Belgrano se evidencia en el antecedente más cercano: el Pirata no superaba a su máximo rival desde 2001, cuando también ganó 1-0 en condición de local por el Torneo Apertura. Además, la derrota de Talleres marca el cierre de una racha de 13 clásicos oficiales sin perder ante el Pirata en campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino.

El desarrollo del clásico en el Kempes estuvo marcado por numerosos momentos de tensión. En el primer tiempo, Passerini empujó un balón a la red tras un rebote, pero la asistencia del VAR, encabezado por Hernán Mastrángelo, permitió al árbitro principal Darío Herrera anular el tanto por posición adelantada previa del propio Passerini. Así, el marcador se mantuvo igualado y la primera mitad mostró ocasiones claras en ambas áreas. Para Belgrano, Rigoni, González Metilli y Passerini protagonizaron ataques de peligro, mientras que Talleres respondió con remates de Franco Cristaldo, Rick y Augusto Schott, este último estrellando un disparo en el travesaño.

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Las cargadas de Belgrano a Talleres tras el triunfo en el clásico

El inicio del segundo tiempo significó el quiebre del partido. Tras un lateral ofensivo de Adrián Spörle, González Metilli habilitó a Passerini con un pase largo y corrió al área. Passerini controló el balón, aguantó la marca de Santiago Fernández y asistió de taco al volante, quien definió de primera ante la salida de Guido Herrera para el único tanto del duelo.

En el tramo final, la frustración de Talleres se profundizó con dos expulsiones. Alexandro Maidana vio la roja por una infracción sobre Zelarayán a 13 minutos del cierre, mientras que Herrera fue expulsado en tiempo agregado tras recibir la segunda tarjeta amarilla por un reclamo porque el 9 de Belgrano no se apuró a salir del campo para ser modificado. Frente a la ausencia de cambios, Ulises Ortegoza debió ocupar el lugar de arquero. Passerini también fue expulsado en el conjunto ganador.

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El próximo desafío de Belgrano será ante Unión de Santa Fe en cuartos de final, y el ganador tendrá acceso a las semifinales, previstas para el fin de semana siguiente. La definición del Torneo Apertura está agendada para el domingo 24 de mayo en el mismo estadio cordobés desde las 15.30.