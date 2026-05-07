Panamá

Voluntarios del Cuerpo de Paz se integran al programa de conservación ambiental en Panamá

A través de los años han trabajado junto a los panameños en áreas como la educación, salud, agricultura y oportunidades económicas

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Voluntarios del Cuerpo de Paz se integran al país para apoyar en labores de conservación del ambiente.
Voluntarios del Cuerpo de Paz se integran al país para apoyar en labores de conservación del ambiente.

Unos 26 nuevos voluntarios del Cuerpo de Paz se integran en Panamá al Programa de Conservación Ambiental Comunitaria, con el fin de trabajar junto a comunidades rurales del país en la promoción de prácticas sostenibles y la protección de los recursos naturales.

Esta es la nonagésima cuarta generación de voluntarios del Cuerpo de Paz que se integran en el país para apoyar en labores de conservación del ambiente, en un país donde la deforestación alcanza el 32% de su territorio.

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Zoraida Jiménez, de la Dirección Nacional de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente, destacó lo relevante de esta alianza y el impacto que tendrá en el voluntariado.

“Seremos testigos de un compromiso que trasciende fronteras, historia, idiomas y culturas. El Cuerpo de Paz no es solo un voluntariado, es la entrega genuina, la empatía en acción y la firme convicción de que el cambio verdadero se construye trabajando hombro a hombro con las comunidades”, manifestó.

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El Cuerpo de Paz es una agencia del gobierno estadounidense que trabaja para crear una red de servicio internacional compuesta por voluntarios, miembros de la comunidad, socios del país anfitrión y personal que están impulsados por la misión de paz y amistad mundial de la agencia.

Una mano sostiene un pequeño brote verde con raíces sobre tierra oscura y húmeda. Al fondo, un campo agrícola encharcado con restos de plantas.
Con un 34% de su territorio deforestado, Panamá implementa planes de reforestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de los años y por invitación de los gobiernos, los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajan generalmente junto a miembros de la comunidad en proyectos organizados en salud y bienestar juvenil, así como en desarrollo de liderazgo juvenil.

Mediante el servicio a la comunidad, los miembros de esta red desarrollan habilidades transferibles y perfeccionan competencias interculturales que los posicionan para ser la próxima generación de líderes mundiales.

Ory Abramowicz, subjefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, resaltó el valor del programa como un puente de cooperación internacional.

“El Cuerpo de Paz resalta lo mejor de nuestro país: patriotismo, servicio y contribuciones globales. En Panamá, los voluntarios han trabajado junto a los panameños enseñando, aprendiendo y creciendo juntos, fortaleciendo áreas como la educación, la salud, la agricultura y las oportunidades económicas”, afirmó.

Dirigiéndose a los nuevos voluntarios, el subjefe de Misión Adjunto de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá, sostuvo que “a través de sus acciones cumplirán la misión del Cuerpo de Paz de promover la paz, la amistad y el entendimiento multicultural. Permitan que esta experiencia los transforme y abracen la oportunidad de conocer Panamá a través de su gente”.

Primer plano de denso matorral de M-trees con raíces expuestas por erosión en suelo. Pasto ralo y árboles distantes bajo cielo nublado
La erosión amenaza parte del entorno ambiental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jiménez, de la Dirección Nacional de Cultura Ambiental del Ministerio de Ambiente, subrayó que los voluntarios serán agentes clave en el fortalecimiento de capacidades locales, la educación ambiental y el acompañamiento de iniciativas comunitarias orientadas a la conservación de la biodiversidad en provincias como Panamá Oeste, Herrera, Los Santos, Chiriquí y el inicio de acciones en Coclé.

“Ustedes serán portadores de conocimiento, pero también de esperanza; puentes entre culturas y facilitadores de oportunidades. Su labor será fundamental para impulsar una ciudadanía más consciente, participativa y comprometida con el cuidado de nuestros recursos naturales”, añadió.

La funcionaria agradeció a los voluntarios que culminan su servicio en comunidades como Paritilla y La Colorada, en la provincia de Los Santos, donde colaboraron en el desarrollo de iniciativas en esas localidades junto a los lugareños.

También ponderó la labor de los integrantes del Programa de Voluntarios Responde, desarrollado en conjunto entre miembros del Cuerpo de Paz y el Ministerio de Ambiente, con miras al fortalecimiento del voluntariado en Panamá.

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