Tinelli, Messi, Moria, Lali y Del Moro en la “Met Gala argentina”: el viral con IA que arrasa en las redes

Santiago Alfonso Gorbalán Distilio, más conocido en las redes como Santiago Balosky, se volvió viral con sus creaciones. Usando inteligencia artificial puso a figuras populares de nuestro país en la gala fashion de Nueva York (Video: Instagram/ Santiagobalosky)

Si la Met Gala 2026 causó furor alrededor del mundo con los looks que las celebrities llevaron para la gala fashion de Nueva York, un influencer argentino llamado Santiago Gorbalán o Santiago Balosky en sus redes sociales, permitió que los famosos de nuestro país pudiesen pasearse por las escaleras del Museo Metropolitano de Arte con sus atuendos más extravagantes. Gracias a su talento con la inteligencia artificial, el fotógrafo y artista visual permitió que por la misma alfombra en la que desfilaron Lady Gaga y Madonna aparezcan figuras como Santiago del Moro, Graciela Alfano, Moria Casán, Marcelo Tinelli, Lionel Messi, Lali Espósito y más.

“Los argentinos mejor vestidos de la Met Gala 2026. Mención especial para Locomotora. ¿Cuál lookazo te gustó más?“, preguntó Balosky en uno de los videos que se volvió muy viral por su inventiva. ¿El resultado? Miles de comentarios y ”me gusta" destacando sus creaciones. El impacto fue tal que incluso los mismos famosos reaccionaron al verse protagonistas de forma ficticia del gran evento la moda que busca recaudar fondos para el museo.

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Marcelo Tinelli en toga con una capa inspirada en el Bailando (Instagram/ santiagobalosky)

Moria Casán, siempre impactante con un look futurista

Lionel Messi, un dios en la "Met Gala argentina" creada por Balosky

“Ja, ja, ja. ¡Gracias, Santi querido! ¡Sos CRACK mal!", comentó Marcelo Tinelli en la publicación, al igual que Cande Tinelli, encantada al ver a su padre vestido con una toga de estilo romano en negro y dorado con un estampado con referencias al Bailando de ShowMatch. “Morí”, le dedicó.

Graciela Alfano fue otra de las famosas que celebró la creación del influencer, quien le puso un atuendo inspirado en El nacimiento de Venus, la obra de Sandro Botticelli, en consonancia con la temática de este año en la Met Gala que fue “La moda es arte”. “Te amo”, le dejó Grace, encantada por verse con un escotazo, rodeada por perlas y una enorme concha de mar.

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El influencer Santiago Balosky se volvió viral gracias a sus creaciones con inteligencia artificial (Video: Instagram/ Santiagobalosky)

Santiago del Moro fue otro de los famosos en la “Met argentina”. “¡Ya tengo look para el Martín Fierro! Ja, ja. Sos crack”, felicitó el animador de Gran Hermano: Generación dorada al influencer jugando con la posibilidad de llevar un look parecido al de capa y traje oscuro con referencia al arte sacro europeo, especialmente a los vitrales de catedrales góticas y al “ojo que todo lo ve”. Marixa Balli festejó con emojis de aplausos su aparición con un vestido al cuerpo con cristales y perlas, que parecería tener referencia al Art Nouveau y a obras de artistas como como Gustav Klimt.

Santiago del Moro celebró la creación y hasta bromeó con la posibilidad de conducir los Premios Martín Fierro con ese look

Marixa Balli en la "Met Gala argentina"

"Te amo", le escribió Graciela Alfano al influencer al verse como la Venus de Botticelli

Por su parte, Lali Espósito lleva un vestido que parece tomar como referencia la iconografía del arte fantástico y elementos visuales de la serie Game of Thrones, así como ilustraciones y pinturas de fantasía épica con influencias medievales y góticas. La IA consiguió otra reunión que hoy parece impensada con Tini Stoessel, Emilia Mernes y María Becerra, juntas. A pura alta costura. las divas pop desfilaron con looks inspirados en la pintura neoclásica o barroca, con escenas similares a las de William-Adolphe Bouguereau o François Boucher.

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Mirtha Legrand y Susana Giménez, divas barrocas

La IA consiguió el reencuentro de María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel

Lali Espósito, a lo Game of Thrones

Las grandes divas, por supuesto, pisaron fuerte en esta “Met imaginaria”. Susana Giménez y Mirtha Legrand fueron diseñadas con vestidos de gran ornamentación, atuendos que aluden a la pintura renacentista y barroca, con referencias a la iconografía religiosa y los retratos nobiliarios. Mientras que Moria Casán luce despampanante, como siempre, con un vestido plateado y geométrico con un diseño que refleja la influencia del futurismo y el cubismo, movimientos artísticos de principios del siglo XX que exploran la geometría, el brillo metálico y la fragmentación de las formas.

Si Lionel Messi es un “Dios del fútbol”, tenía que verse como tal en el máximo evento fashion, en clave argenta: Leo lleva una túnica blanca y celeste estampada que simula mármol, junto a una corona de laureles dorados, destacando un cuerpo que parece pintado como escultura clásica. La referencia pictórica se sitúa en el arte clásico grecorromano, tanto en escultura como en frescos de dioses y atletas.

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Guido Kaczka, otro de los famosos elegidos

Chiche Gelblung y un look inspirado en “La noche estrellada” de Vincent van Gogh

Ricardo Fort no podría faltar en una Met Gala

Luis Ventura en la alfombra del Met

Alejandra "Locomotora" Oliveras es una de las figuras fetiche de Balosky, creador de memes y virales utilizando inteligencia artificial

Balosky eligió que Chiche Gelblung y Luis Ventura también reciba su invitación. Al primero lo vistió tomado por “La noche estrellada” de Vincent van Gogh y al conductor de Secretos verdaderos (América TV), casi como un icono religioso, evocando el arte bizantino de Constantinopla y Rávena.

Incluso Locomotora Oliveras y Ricardo Fort tuvieron su protagonismo. La boxeadora, que es otra de las personalidades fetiche del influencer, aparece vestida con un look con guiños al arte sacro católico, especialmente la Virgen de Guadalupe. Mientras que “El Comandante”, siempre barroco, no podía ser menos en su paso. Un lúdico homenaje para dos personalidades queridas y todavía vivas en su fuerza viral y en su presencia en las redes.

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Fotos: Instagram/ Santiagobalosky