Costa Rica celebró los Premios Nacionales de Cultura 2025: 24 artistas y agrupaciones fueron galardonadas

El Ministerio de Cultura y Juventud entregó los Premios Nacionales de Cultura 2025 reconociendo la excelencia en el sector cultural costarricense. Cortesía: Ministerio de Cultura

El Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica distinguió la trayectoria creativa y el compromiso comunitario de figuras y agrupaciones fundamentales en el quehacer cultural del país durante la ceremonia de los Premios Nacionales de Cultura 2025. Entre los galardonados de la velada, celebrada en el Teatro Nacional de Costa Rica, el artista guanacasteco Otto Apuy Sirias recibió el Premio Nacional de Cultura Magón. El acto institucional, ideado como punto de encuentro para el reconocimiento social de la cultura, refuerza la apuesta estatal por el arte y el patrimonio como pilares del desarrollo nacional.

En el evento, la organización resaltó la importancia de valorar la creación y la transmisión de saberes como herramientas insustituibles para fortalecer la identidad y cohesión del país.

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“Costa Rica no se define solo por lo que tiene, sino por lo que crea; porque la cultura no es un adorno, es la forma en que un país se reconoce, se piensa y decide su futuro.”, expresó Jorge Rodríguez Vives, ministro de Cultura y Juventud.

Premio Magón y la incidencia de Otto Apuy Sirias en la cultura nacional

El jurado otorgó el Premio Nacional de Cultura Magón, considerado el máximo honor cultural costarricense, a Otto Apuy Sirias por una obra reconocida por su “profundidad, consistencia y vigencia”, así como por el impacto sostenido en el pensamiento cultural y las manifestaciones artísticas del país, según señaló el Ministerio de Cultura y Juventud. La designación del artista guanacasteco se fundamenta en el reconocimiento de que su trabajo ha transformado la manera en que el arte se percibe y proyecta en la sociedad costarricense.

El máximo reconocimiento de la noche, el Premio Nacional de Cultura Magón, fue otorgado al artista guanacasteco Otto Apuy Sirias, en reconocimiento a la profundidad, consistencia y vigencia de su aporte al pensamiento cultural y a las manifestaciones artísticas del país.

En la edición 2025, los premios incluyeron distinciones relevantes en el amplio espectro cultural. El Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores fue otorgado al artesano y pescador bribri Florentino Hernández Hernández, quien suma más de cinco décadas dedicadas a la construcción tradicional de botes de palanca y motores fuera de borda, además de transmitir conocimientos ancestrales de la cultura bribri a nuevas generaciones.

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El Premio Nacional al Patrimonio Cultural Inmaterial Emilia Prieto Tugores distinguió al artesano y pescador tradicional indígena bribri Florentino Hernández Hernández,

Reconocimientos en artes, gestión y comunicación cultural

La lista de galardonados de los Premios Nacionales de Cultura 2025 abarca diversas disciplinas y expresiones. En artes audiovisuales, Juan Manuel Fernández Escoto fue distinguido por la producción El monaguillo, el cura y el jardinero, y Álvaro Torres Crespo como director de Ella se detiene a mirar. También se reconoció, en la categoría de guion, a Ernesto Valverde Villalobos y José Enrique Ulloa Bonilla por la serie 2/ Comic y la caricatura en Costa Rica.

En artes visuales, resultaron premiados Laura Astorga Monestel (bidimensional), José Daniel Gómez (tridimensional) y la dupla Aysha Morales y Lucía Levy por su archivo afrocentrado Conversaciones pendientes.

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La edición 2025 de los premios abarcó una amplia diversidad de disciplinas artísticas como artes visuales, audiovisuales, danza y teatro. Cortesía: Ministerio de Cultura

La danza y el teatro tuvieron representación destacada: Verónica Monestel Chaves fue distinguida por su interpretación en Los ingenuos, Vicky Cortés Ramos en la dirección de Su-venir y Gustavo Vargas Zamora por el diseño de iluminación en La piel que narra. En teatro, Gabriela Quirós obtuvo el reconocimiento por la dirección de I Love Franky, Sonia Suárez por el diseño de Corazón gaseado y Alice García por su actuación en La audición, de Chéjov.

Entre los reconocimientos a la gestión y promoción cultural destaca William Jiménez Araya, mientras que el Premio Nacional de Investigación Cultural Luis Ferrero Acosta fue para Roxana Hidalgo Xirinachs por el ensayo Arquitectas de la palabra. Praxis política de las trabajadoras domésticas.

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La actividad realizada en El Teatro Nacional contó con participaciones artísticas. Cortesía: Ministerio de Cultura

Literatura, música y periodismo en los Premios Nacionales de Cultura 2025

En música, el galardón a ejecución musical fue para Ricardo Alvarado Hernández por su trabajo en Trópico Timpani Concerto, de Daniel Quesada; en composición, obtuvo el premio Eddie Mora Bermúdez por Ecos del Guernica y la dirección musical recayó en Alejandro Gutiérrez Mena.

En el campo literario, los premiados fueron María Bonilla (ensayo), Antonio Yglesias (dramaturgia), José Ricardo Chaves (poesía), Rodolfo Arias Formoso (novela) e Isabel Gamboa Barbosa (cuento), de acuerdo con el Ministerio de Cultura y Juventud.

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El Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez se entregó al equipo de Interferencia de Radios UCR. En comunicación cultural, la Fundación SONAR recibió el Premio Joaquín García Monge.

El equipo de Interferencia de Radios UCR fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez por su trabajo en reportajes sobre denuncias y actos de acoso sexual por figuras del deporte costarricense. Cortesía: Interferencia UCR

El acto de premiación, concebido tanto para celebrar trayectorias como para propiciar nuevas perspectivas, reunió a artistas, investigadores, comunicadores y portadores de tradición, quienes compartieron una noche “cargada de emoción y reconocimiento”, según el Ministerio de Cultura y Juventud.

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