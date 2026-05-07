Crimen y Justicia

Cómo fue el crimen de Nora Dalmasso, que sigue impune tras casi 20 años

El caso conmocionó a Río Cuarto y a todo el país, y derivó en un jury contra tres fiscales que estuvieron al frente de la causa sin encontrar un culpable. La reconstrucción de lo ocurrido aquella madrugada, el hallazgo, las pruebas y los detalles de la investigación

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Collage que muestra el retrato de una mujer sonriente, un croquis de una escena de crimen, elementos de evidencia forense y una casa con tejado de tejas.
El crimen de Nora Dalmasso sigue impune tras casi 20 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crimen de Nora Dalmasso sacudió a la ciudad cordobesa de Río Cuarto y dio origen a una investigación sin resultados definitivos, que se extendió durante casi dos décadas. Ese derrotero, atravesado por errores, cambios de hipótesis y decisiones cuestionadas, fue revisado en un jury que terminó con la destitución de los fiscales que estuvieron al frente de la causa.

Todo comenzó el 25 de noviembre de 2006, la mujer de 51 años fue asesinada en su casa del barrio cerrado Villa Golf, en el sur de Córdoba, en un hecho que aún sigue sin condenados. El caso, rodeado de misterio y polémica, tuvo como protagonistas no solo a la víctima y su familia, sino también a trabajadores que estuvieron presentes en la vivienda en los días previos al homicidio.

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Nora era conocida por su vida social activa y su rutina meticulosa. El viernes anterior al crimen, almorzó con su madre, nadó en la pileta de su casa, realizó varias llamadas y por la noche asistió a una exposición de arte acompañada por sus suegros. Más tarde, se reunió con amigas en un club y, tras compartir la velada, regresó sola a su casa pasadas las 3 de la madrugada del sábado. A esa hora, respondió mensajes de texto, lo último que se supo de ella con vida.

La casa donde ocurrió el asesinato
La casa donde ocurrió el asesinato

Al día siguiente, el domingo 26 de noviembre, un vecino ingresó a la casa preocupado por la falta de noticias y halló el cuerpo de Nora en el dormitorio de su hija. La víctima estaba tendida boca arriba sobre la cama, desvestida y parcialmente cubierta por una sábana. El cinto de una bata de toalla le rodeaba el cuello, evidenciando que había sido estrangulada. La escena, según relataron los primeros policías y los agentes del FBI que luego analizaron el expediente, presentaba pocos signos de lucha, pero sí señales de un ataque sexual.

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Croquis y evidencias caso Nora Dalmasso
Un croquis de la escena del crimen
Croquis y evidencias caso Nora Dalmasso
Las referencias del croquis dibujado por el primer policía en llegar a la escena del hecho

El informe del FBI, elaborado tras una visita de agentes estadounidenses a Córdoba, reconstruyó con detalle la noche y el contexto del crimen. Según los expertos, Nora había llegado a su casa, se había bañado, quitado el maquillaje y preparado para dormir. Esto, según el análisis, demostraba que no esperaba recibir a nadie esa noche.

Además, la puerta principal de la vivienda estaba cerrada con llave y no presentaba señales de forzamiento. El informe remarcó que el asesino probablemente ingresó por una puerta trasera o un balcón del segundo piso, que podía haber quedado sin llave por las obras de refacción en la casa.

En los días previos al crimen, la vivienda de los Macarrón estaba en plena remodelación. Obreros y trabajadores, entre ellos el parquetista Roberto Bárzola, iban y venían por la propiedad.

Roberto Barzola, el nuevo acusado del crimen de Nora Dalmasso
El parquetista Roberto Bárzola, actual acusado del crimen

El FBI subrayó que la víctima había manifestado incomodidad ante la presencia de estos operarios y que incluso le había pedido a su esposo, Marcelo Macarrón, que no viajara ese fin de semana a Uruguay, donde el hombre fue para participar en un evento de golf. Los investigadores además remarcaron que uno de los trabajadores fue visto en la casa la mañana del sábado 25 y que otro llegó a alardear sobre un supuesto vínculo con Nora.

Croquis y evidencias caso Nora Dalmasso
Evidencias recolectadas en la casa de Nora Dalmasso

La autopsia y los peritajes forenses determinaron que Nora fue abusada sexualmente y luego estrangulada con el cinto de la bata. El cuerpo no tenía signos de defensa que indicaran una pelea prolongada, aunque sí presentaba hematomas y lesiones compatibles con maniobras de sometimiento. El informe del FBI fue categórico al afirmar que el móvil del asesinato fue sexual y que todo indicaba la acción de un solo atacante. Los objetos de valor, como la billetera con dinero en efectivo, el reloj Rolex y los anillos, quedaron intactos en la escena.

La investigación tuvo al principio como principales sospechosos a personas del entorno familiar y a trabajadores de la casa, pero con el tiempo la causa se desvió entre hipótesis y acusaciones cruzadas. Pasaron por el expediente el hijo de la víctima, Facundo Macarrón, el pintor Gastón Zárate y, finalmente, el propio viudo, Marcelo Macarrón. Todos fueron sobreseídos o absueltos.

Marcelo Macarrón y Nora
Marcelo Macarrón y Nora

Hoy, la causa sigue sin condenados. El parquetista Bárzola es el último señalado por la Justicia gracias a nuevas pruebas genéticas. Sin embargo, un fallo judicial dio por prescripta la acción penal en su contra, aunque la familia de Nora continúa peleando para revertir esa decisión.

Este miércoles los fiscales que condujeron la investigación fueron destituidos tras un jury que evaluó su desempeño.

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