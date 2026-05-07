El rotundo cambio de look de Dani La Chepi: “Quizás quedo como Panam o Pampita”

La humorista mostró el paso a paso de su colocación de extensiones (Video: Instagram)

Dani La Chepi volvió a sorprender a sus seguidores con una de sus transformaciones más jugadas y divertidas. Con el humor y la autenticidad que la caracterizan, la actriz e influencer decidió compartir en sus redes sociales todo el proceso de su rotundo cambio de look, desde los miedos previos hasta el resultado final, en una aventura capilar repleta de ocurrencias y autocrítica.

La travesía comenzó con un video en el que La Chepi invitó a sus seguidores a acompañarla en esta nueva etapa. “Acompañame en esta aventura donde verás un cambio de look rotundo. Pasaremos de ser el loco Gatti o Paul Caniggia o el príncipe encantador de Shrek a no sabemos qué. Quizás quedo como Panam o Pampita”, bromeó, dejando en claro que el resultado era, en parte, un misterio hasta para ella misma.

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La transformación arrancó en la peluquería, donde Dani se mostró relajada pero expectante mientras la profesional comenzaba a aplicar el color. “¿Qué color es?”, preguntó, a lo que la peluquera respondió: “Caqui”. La Chepi, con la simpatía de siempre, no perdió la oportunidad de destacar uno de los detalles del proceso: las bolsitas para cubrir las patillas de los anteojos. “Esto es para ponerle a la gente miope como yo, para que vos puedas… estas ocho horas que estaré acá… ¿Para qué era?”, consultó, distraída, provocando la risa de todos. La respuesta fue simple: “Para que no se manchen las patillas”.

La jornada continuó con el clásico lavado de cabeza, un momento que, según confesó Dani, siempre le genera algo de temor. “Este momento me da un miedo”, dijo con el rostro entre divertido y nervioso, mientras la cámara captaba su expresión de expectativa total.

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La transformación capilar de La Chepi generó furor en redes, con elogios a su frescura y la espontaneidad de su contenido

En medio de la espera, la influencer no perdió su costumbre de hacer reír y aprovechó para pedirle a la estilista un favor extra mientras le colocaba las extensiones con hilo y aguja: “¿No me querés arreglar unos buzos que tengo todos agujereados?“. Luego, señaló, entre risas: ”Ya no soy el príncipe encantador. Bueno, estamos en proceso". Y, al final de ese video, exclamó: “Me creció el pelo de golpe, chicos. Entrás acá y te vas como Rapunzel”.

El proceso de la colocación de extensiones marcó un antes y un después en el look de La Chepi. “Mirá lo que me creció el pelo de golpe”, dijo, asombrada por el cambio. Entre risas, cantó “Flor que da fulgor”, la icónica canción de Enredados, en un guiño a su nueva melena al estilo Rapunzel.

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El resultado final fue un cabello largo, lacio, con un tono caqui muy natural y flequillo, que transformó por completo su imagen. Dani compartió su alegría en las redes, mostrando el antes y el después y luciendo una sonrisa radiante. “Estás acá con el pelo corto y salís… ¡Rapunzel!”, celebró, aún incrédula por la transformación que había logrado en una sola tarde.

El nuevo look de Dani La Chepi se viralizó por mostrar que la belleza también puede vivirse con alegría y autocrítica positiva

La reacción de sus seguidores no tardó en llegar. Los comentarios se llenaron de elogios y mensajes de asombro por el nuevo look, pero también de agradecimiento por la frescura y la sinceridad con la que Dani La Chepi vive cada proceso personal, incluso los más superficiales. Para muchos, su capacidad para reírse de sí misma y mostrar el detrás de escena de la belleza es parte de su mayor atractivo. “Nuestra Rapunzel argentina”, “Te queda increíble cualquier look, Dani” e “Increíble cambio, qué lookazo”, fueron algunos de los comentarios en su post.

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El cambio de look no solo fue un golpe de efecto visual, sino también una excusa para conectar desde la risa y la espontaneidad, dos marcas registradas de La Chepi. Como buena comunicadora digital, supo transformar una simple visita a la peluquería en contenido entretenido, cercano y empoderador.