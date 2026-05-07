El Salvador

Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

La jugadora de la Selección Femenil de El Salvador y figura del Atlas Femenil, despierta el interés de los dos grandes clubes capitalinos para reforzarlos en la próxima temporada de la Liga MX Femenil

Guardar
Google icon
Brenda Cerén, máxima figura de la Selección Femenil de El Salvador, recibe ofertas de Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil en la Liga MX Femenil. (Cortesía: La Selecta)
Brenda Cerén, máxima figura de la Selección Femenil de El Salvador, recibe ofertas de Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil en la Liga MX Femenil. (Cortesía: La Selecta)

Brenda Cerén, jugadora salvadoreña que se convirtió en una de las figuras más representativas de la Selección Femenil de El Salvador, la Selecta, y que lleva tres temporadas en la Liga MX Femenil, podría abandonar el Atlas Femenil al término de su contrato vigente, según los últimos reportes.

Todo parece indicar que su destino será continuar en el campeonato mexicano. Sin embargo, sobre el horizonte tendría dos propuestas interesantes. Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil se perfilan como los destinos que suenan con más fuerza para la próxima campaña, según reportó el periodista Bruno Hernández en su cuenta de X.

PUBLICIDAD

En este nuevo mercado de pases parece que la delantera tiene su futuro abierto en el mercado de transferencias. Cerén llegó al club tapatío tras forjarse como futbolista en su país, donde se formó en el CD Ópico y el Legends FC antes de consolidarse en Alianza Women entre 2017 y 2022. Su arribo a Guadalajara marcó un punto de inflexión en su carrera y abrió la puerta a otras compatriotas en el circuito mexicano.

Cruz Azul Femenil busca reforzarse y compite con Pumas Femenil por el fichaje de Cerén, según un periodista. (Cortesía: Bruna Hernández)
Cruz Azul Femenil busca reforzarse y compite con Pumas Femenil por el fichaje de Cerén, según un periodista. (Cortesía: Bruna Hernández)

Desde su debut con la Familia Rojinegra, la delantera de 27 años acumuló más de 100 partidos en la liga azteca y se ganó el afecto de la afición del Estadio Jalisco, escenario que ella misma describió como su favorito en todo México.

PUBLICIDAD

Una salida casi asegurada

Lo que parece ser un hecho es que Cerén estaría próxima a cambiar de aires, tal como lo confirmó el entrenador de la Selección Femenina de El Salvador, Eric Acuña.

Durante una entrevista en la Tribu FM, el estratega se refirió al futuro de Cerén. Ante consultas específicas sobre un posible cambio de equipo, el entrenador manifestó: “Próximamente en nuevo equipo”, pero evitó brindar detalles.

A pesar de la insistencia de los presentes preguntando si el traspaso se daría dentro del mismo país, reiteró: “No te puedo decir. Eso es algo que ella tiene que anunciar”. Subrayó que la decisión y el anuncio corresponden a la futbolista, destacando: “Ella lo tiene que anunciar ella”.

La posible transferencia de Brenda Cerén simboliza el auge de jugadoras salvadoreñas en el fútbol mexicano e impulsa el mercado de fichajes internacionales en la Liga MX Femenil. (Cortesía: Atlas Femenil)
La posible transferencia de Brenda Cerén simboliza el auge de jugadoras salvadoreñas en el fútbol mexicano e impulsa el mercado de fichajes internacionales en la Liga MX Femenil. (Cortesía: Atlas Femenil)

El próximo capítulo

De acuerdo con la información desde México, los dos destinos concretos para Cerén de cara al próximo torneo son Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil.

El interés de ambas instituciones capitalinas llega en un momento en que Cerén afronta el final de su vínculo contractual con el Atlas y evalúa las condiciones que le permitan seguir creciendo en una liga de alta competencia.

La decisión final sobre su próximo club podría definirse en las próximas semanas, antes del inicio del siguiente torneo de la Liga MX Femenil.

Más allá de los números y los contratos, Cerén se consolidó como un referente del fútbol femenino. Su trayectoria abrió camino y se transformó en fuente de inspiración para una generación de jóvenes salvadoreñas que ven en ella la prueba de que es posible competir al más alto nivel en el extranjero. Ese peso simbólico no es ajeno a la propia jugadora, quien asumió con naturalidad el rol de embajadora del fútbol femenino de su país.

Google icon

Temas Relacionados

Liga MX FemenilCruz Azul FemenilTransferencias JugadorasFútbol FemeninoEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La inversión pública planificada para 2027 en Guatemala contemplaría 2,587 obras con un presupuesto superior a 4,453 millones de quetzales

La distribución presupuestaria propuesta asigna recursos superiores y un número elevado de obras a esta zona, tras el análisis presentado en la Comisión de Análisis de Presupuesto y Política Fiscal del CONADUR

La inversión pública planificada para 2027 en Guatemala contemplaría 2,587 obras con un presupuesto superior a 4,453 millones de quetzales

Rodrigo Chaves se despidió de la presidencia de Costa Rica entre lágrimas, mariachis y ovaciones: “No se deshicieron de mí”

El mandatario cerró su última conferencia de prensa convertido en un acto político y emocional en Casa Presidencial, rodeado de ministros, diputados oficialistas, policías, pescadores, indígenas, educadores y simpatizantes

Rodrigo Chaves se despidió de la presidencia de Costa Rica entre lágrimas, mariachis y ovaciones: “No se deshicieron de mí”

La Asamblea de El Salvador aprobará reformas electorales que modifican representación de la diáspora

Diputados darán luz verde a los cambios constitucionales que establecen por primera vez circunscripciones y escaños para salvadoreños en el exterior

La Asamblea de El Salvador aprobará reformas electorales que modifican representación de la diáspora

La República Dominicana da inicio al recorrido nacional de la antorcha para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El acto inaugural marcó el comienzo de la ruta conmemorativa que recorre toda la geografía nacional como símbolo de unidad y difusión de valores asociados a la historia deportiva del país

La República Dominicana da inicio al recorrido nacional de la antorcha para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

En Panamá circula la variante de hantavirus que no se transmite de persona a persona, afirman las autoridades de Salud

Entre 2000 y 2025 en el país se han registrado 450 casos de la enfermedad, con 64 defunciones

En Panamá circula la variante de hantavirus que no se transmite de persona a persona, afirman las autoridades de Salud

TECNO

El mito de las “contraseñas seguras”: por qué no protegen de los ataques con IA y robos de información

El mito de las “contraseñas seguras”: por qué no protegen de los ataques con IA y robos de información

¿Dejar el cargador siempre conectado es malo? El daño real que sufre la batería de tu portátil

En plena ceremonia de graduación, un joven mostró como usó ChatGPT para aprobar sus exámenes

Anthropic sella acuerdo con Google y compromete hasta USD 200 mil millones en infraestructura cloud

1 de cada 10 colombianos usa la PC del trabajo para ver contenido para adultos: estas son las consecuencias

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck por 50 millones de dólares

Jennifer Lopez vuelve a poner en venta la mansión de Beverly Hills que compartió con Ben Affleck por 50 millones de dólares

‘Euphoria’: la coordinadora de intimidad de la serie afirma que los actores fueron “presionados” a la vulnerabilidad en el rodaje

Los Wayans adelantaron una nueva entrega: White Chicks 2 existe, pero hay una condición

La mujer con la que A$AP Rocky habló en la Met Gala es en realidad amiga de Rihanna

Así fueron las últimas horas de Sid Vicious antes de morir por una sobredosis de heroína en medio de su juicio por homicidio

MUNDO

Militares de distintos países buscan a dos soldados estadounidenses desaparecidos en la costa de Marruecos

Militares de distintos países buscan a dos soldados estadounidenses desaparecidos en la costa de Marruecos

Francia acerca su portaaviones al estrecho de Ormuz mientras negocia una misión naval con más de 50 países

Ucrania mira más allá y ya planifica el próximo invierno, que será crucial en la guerra con Rusia

Israel interceptó un dron tras una nueva oleada de ataques de Hezbollah contra sus posiciones fronterizas

Un edificio que parece una nave espacial, 40.000 obras y George Lucas: qué se sabe del nuevo museo de Los Ángeles