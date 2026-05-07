Los posibles dos destinos de la futbolista salvadoreña Brenda Cerén en México

Brenda Cerén, máxima figura de la Selección Femenil de El Salvador, recibe ofertas de Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil en la Liga MX Femenil. (Cortesía: La Selecta)

Brenda Cerén, jugadora salvadoreña que se convirtió en una de las figuras más representativas de la Selección Femenil de El Salvador, la Selecta, y que lleva tres temporadas en la Liga MX Femenil, podría abandonar el Atlas Femenil al término de su contrato vigente, según los últimos reportes.

Todo parece indicar que su destino será continuar en el campeonato mexicano. Sin embargo, sobre el horizonte tendría dos propuestas interesantes. Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil se perfilan como los destinos que suenan con más fuerza para la próxima campaña, según reportó el periodista Bruno Hernández en su cuenta de X.

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En este nuevo mercado de pases parece que la delantera tiene su futuro abierto en el mercado de transferencias. Cerén llegó al club tapatío tras forjarse como futbolista en su país, donde se formó en el CD Ópico y el Legends FC antes de consolidarse en Alianza Women entre 2017 y 2022. Su arribo a Guadalajara marcó un punto de inflexión en su carrera y abrió la puerta a otras compatriotas en el circuito mexicano.

Cruz Azul Femenil busca reforzarse y compite con Pumas Femenil por el fichaje de Cerén, según un periodista. (Cortesía: Bruna Hernández)

Desde su debut con la Familia Rojinegra, la delantera de 27 años acumuló más de 100 partidos en la liga azteca y se ganó el afecto de la afición del Estadio Jalisco, escenario que ella misma describió como su favorito en todo México.

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Una salida casi asegurada

Lo que parece ser un hecho es que Cerén estaría próxima a cambiar de aires, tal como lo confirmó el entrenador de la Selección Femenina de El Salvador, Eric Acuña.

Durante una entrevista en la Tribu FM, el estratega se refirió al futuro de Cerén. Ante consultas específicas sobre un posible cambio de equipo, el entrenador manifestó: “Próximamente en nuevo equipo”, pero evitó brindar detalles.

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A pesar de la insistencia de los presentes preguntando si el traspaso se daría dentro del mismo país, reiteró: “No te puedo decir. Eso es algo que ella tiene que anunciar”. Subrayó que la decisión y el anuncio corresponden a la futbolista, destacando: “Ella lo tiene que anunciar ella”.

La posible transferencia de Brenda Cerén simboliza el auge de jugadoras salvadoreñas en el fútbol mexicano e impulsa el mercado de fichajes internacionales en la Liga MX Femenil. (Cortesía: Atlas Femenil)

El próximo capítulo

De acuerdo con la información desde México, los dos destinos concretos para Cerén de cara al próximo torneo son Cruz Azul Femenil y Pumas Femenil.

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El interés de ambas instituciones capitalinas llega en un momento en que Cerén afronta el final de su vínculo contractual con el Atlas y evalúa las condiciones que le permitan seguir creciendo en una liga de alta competencia.

La decisión final sobre su próximo club podría definirse en las próximas semanas, antes del inicio del siguiente torneo de la Liga MX Femenil.

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Más allá de los números y los contratos, Cerén se consolidó como un referente del fútbol femenino. Su trayectoria abrió camino y se transformó en fuente de inspiración para una generación de jóvenes salvadoreñas que ven en ella la prueba de que es posible competir al más alto nivel en el extranjero. Ese peso simbólico no es ajeno a la propia jugadora, quien asumió con naturalidad el rol de embajadora del fútbol femenino de su país.