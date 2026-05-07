Silvestre, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, brilló con su primera sesión de fotos como modelo

La conductora llegó con su hijo Silvestre, fruto de su vínculo con Gonzalo Valenzuela, y causó furor frente a las cámaras (Jaime Olivos)

A menos de un año de robarse las miradas en la alfombra roja de los Martín Fierro, Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela, volvió a sorprender en el mundo de la moda al dar su primer paso como modelo. El joven se lució en una sesión de fotos al aire libre donde desató todo su talento en las calles de Buenos Aires.

A través de sus storys de Instagram, el joven compartió parte del detrás de escena de su jornada. En la primera imagen que compartió con sus miles de seguidores, el joven se mostraba parado en la vereda mientras un compañero parecía explicarle los detalles del trabajo. A su alrededor se observaba una serie de edificios de arquitectura clásica de varios pisos, con balcones y ventanas de molduras claras. A su lado había una reja alrededor de un pequeño jardín, cerca de una parada de transporte público y un camión estacionado sobre la calle. El entorno tenía árboles con hojas verdes y algunas hojas caídas en el suelo.

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En ese contexto, Valenzuela lucía una chaqueta de estampado abstracto en tonos rojo, negro, blanco y azul, con un diseño que combinaba líneas y manchas irregulares. Debajo llevaba una camiseta negra con tiras cruzadas en el escote. Sus pantalones presentaban un patrón de rayas verticales en negro y blanco, sobre un fondo de manchas beige y marrón que evocaban un efecto desgastado o camuflado.

Además, el joven calzaba zapatillas deportivas negras con detalles blancos. Completa el conjunto con un gorro de punto celeste y un collar oscuro. Su expresión facial es seria y el entorno corresponde a la terraza exterior de un café, con luz diurna y mesas ocupadas en el fondo.

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Silvestre Valenzuela debuta como modelo y conquista con su estilo único (Instagram)

El hijo de Gonzalo Valenzuela se luce en su primer trabajo como modelo (Instagram)

El estilo de Silvestre Valenzuela revoluciona la escena joven de la moda argentina (Instagram)

Con 17 años, el mayor de los hermanos atraviesa la etapa final de la adolescencia. El primer hijo de la presentadora y el actor se encuentra en un momento de transición hacia la adultez, marcado por intereses propios y la construcción de su identidad. Vive en Chile junto a su padre, con quien comparte rutinas cotidianas y actividades familiares.

A finales de 2025, el joven se había robado todas las miradas en la gala de los Martín Fierro. El evento, en un lujoso hotel de Puerto Madero, no solo reconoció lo mejor de la televisión argentina, sino que sumó homenajes y emociones. Como suele ocurrir, la actriz acompañó a Mirtha Legrand y a su madre, Marcela Tinayre en una de las noches más especiales para el clan. Pero esta edición sumó un invitado que, hasta el momento, había manejado un perfil discretísimo: Silvestre, el hijo mayor de Juana y el actor chileno Gonzalo Valenzuela. Con sus 17 años, el joven asistió por primera vez a la ceremonia más importante de la industria televisiva, causando impacto tanto en la alfombra roja como en la mesa familiar, cuando APTRA distinguió la trayectoria de La Chiqui.

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Silvestre Valenzuela, el hijo de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela tuvo su debut como modelo

A lo largo de la noche, las cámaras de transmisión varias veces posaron sobre la mesa de los Legrand, pero la mirada cómplice y la sonrisa tímida de Silvestre no pasaron desapercibidas. Sentado junto a Juana, el joven lució un look formal, pero con detalles juveniles: saco azul largo, pantalones de vestir, camisa blanca, corbata estampada azul y blanca, cinturón marrón y zapatillas urbanas. El detalle más comentado fue, sin dudas, el pequeño colgante de Stitch, el entrañable personaje de la película Lilo y Stitch, que llevó en su cinto, fusionando la elegancia con su costado lúdico y personal.

La presencia de Silvestre se viralizó de inmediato en las redes sociales. Memes, elogios y mensajes conquistaron los timelines apenas minutos después de que su imagen se multiplicara en pantalla. “Enamorada del hijo de Juana”; “Necesito que averigüen el Instagram ya”; “Qué facha tiene Silvestre”; “Silvestre es la mezcla perfecta de Juana Viale y Gonzalo Valenzuela”; “Es un calco de su papá”; “Ese chico nos dejó a todos enamorados”, fueron apenas algunas de las frases que se destacaron en X y otras plataformas, confirmando que el adolescente se volvió la revelación inesperada de la gala.

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