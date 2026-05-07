Ataque a balazos en bar en Costa Rica deja dos muertos y un herido: una de las víctimas estaba embarazada

El ataque ocurrió dentro de un bar en el sector de El Cocal, en Puntarenas, la noche de este martes. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Valentyn Ogirenko

Un violento ataque a balazos dentro de un bar en el sector de El Cocal, en la provincia de Puntarenas, en Costa Rica, dejó como saldo dos personas fallecidas y un hombre herido la noche de este martes, en un hecho que es investigado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el incidente fue reportado alrededor de las 9:10 p.m., momento en el que varios testigos alertaron sobre una balacera dentro de un establecimiento comercial tipo bar en esa zona del Pacífico central.

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Según la reconstrucción inicial de los hechos, las víctimas se encontraban dentro del local cuando, en apariencia, dos hombres llegaron hasta el sitio e ingresaron al establecimiento, tras lo cual, por razones que aún no están claras, habrían comenzado a disparar contra las personas presentes.

Las víctimas mortales fueron identificadas con los apellidos Montiel, de 33 años, y Elizondo, de 28 años. El primero falleció en el sitio tras recibir dos impactos de bala en la cabeza y uno en el pecho, heridas que le causaron la muerte de forma inmediata.

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En el caso de Elizondo, la mujer sufrió una herida de bala en el abdomen, por lo que fue trasladada en condición crítica al Hospital Monseñor Sanabria. No obstante, pese a los esfuerzos del personal médico, fue declarada fallecida poco después de su ingreso.

Las autoridades indicaron además que la mujer aparentemente se encontraba en estado de gestación, un elemento que añade mayor gravedad y consternación al caso, tanto para las autoridades como para la comunidad.

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Una de las víctimas, de 28 años, habría estado en estado de gestación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el ataque, se habría producido un intercambio de disparos dentro del local, ya que, según las primeras versiones, una persona que se encontraba en el lugar habría intentado repeler la agresión utilizando un arma de fuego. Esta reacción habría provocado un enfrentamiento directo con los atacantes.

Tras el tiroteo, los sospechosos lograron huir del sitio, por lo que se mantiene un operativo para dar con su paradero. Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de los presuntos responsables ni si el hecho estaría vinculado con algún ajuste de cuentas u otro tipo de móvil criminal.

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Producto de este intercambio, un tercer hombre resultó herido por arma de fuego. Este fue trasladado a un centro médico para su atención, sin embargo, de acuerdo con el reporte preliminar, no presentaba lesiones de gravedad, por lo que se encuentra fuera de peligro.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial se apersonaron en la escena minutos después del incidente para realizar la inspección correspondiente. En el lugar, los investigadores recolectaron evidencia balística, entrevistaron a testigos y coordinaron el levantamiento de los cuerpos.

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Los restos de las víctimas fueron remitidos a la morgue judicial, donde se les practicará la autopsia de rigor como parte del proceso investigativo.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer el móvil del ataque y ubicar a los responsables. (Imagen ilustrativa) REUTERS/Juan Carlos Ulate

Este hecho vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por los niveles de violencia en zonas costeras, particularmente en puntos turísticos como Puntarenas, donde en los últimos meses se han registrado varios incidentes relacionados con armas de fuego.

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Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado con disputas entre grupos criminales, aunque recalcaron que todas las hipótesis se mantienen abiertas mientras avanza la investigación.

Por ahora, el caso continúa en desarrollo y el OIJ solicita la colaboración de la ciudadanía para brindar cualquier información que permita ubicar a los sospechosos.

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