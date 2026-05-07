Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras

La tragedia golpeó a una familia del municipio de Belén Gualcho, en Ocotepeque, luego de confirmarse la muerte del pequeño Ricardo Noel García Cortez, de apenas dos años y dos meses de edad, quien sufrió graves quemaduras durante un incendio registrado en su vivienda.
Según relató su padre, Ricardo Noel García Corrales, el hecho ocurrió mientras la familia almorzaba dentro de la casa. En un momento, el menor se dirigió hacia uno de los cuartos y, segundos después, comenzaron a escuchar sus gritos.
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“Estábamos en la vivienda almorzando, él se fue para el cuarto y de repente escuchamos que él lloraba; yo salgo a la carrera y miro que el cuarto está en llamas”, narró el padre del pequeño.
Sin pensarlo dos veces, García Corrales ingresó entre las llamas para rescatar a su hijo, logrando sacarlo con vida de la habitación incendiada.
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La madre del menor, Norma Cortez, explicó que el incendio habría sido provocado por un corto circuito. La familia mantenía la esperanza de que el pequeño sobreviviera, pero las lesiones fueron mortales.
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