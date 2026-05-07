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Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras

Ricardito fue ingresado a la Fundación del Niño Quemado, donde recibió atención médica especializada; sin embargo, debido a la gravedad de las quemaduras, los médicos confirmaron su fallecimiento

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Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras
Ricardo García murió debido a las graves quemaduras sufridas en el incendio de su casa. (Foto: Redes sociales)

La tragedia golpeó a una familia del municipio de Belén Gualcho, en Ocotepeque, luego de confirmarse la muerte del pequeño Ricardo Noel García Cortez, de apenas dos años y dos meses de edad, quien sufrió graves quemaduras durante un incendio registrado en su vivienda.

Según relató su padre, Ricardo Noel García Corrales, el hecho ocurrió mientras la familia almorzaba dentro de la casa. En un momento, el menor se dirigió hacia uno de los cuartos y, segundos después, comenzaron a escuchar sus gritos.

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Familiares y vecinos describieron a los padres de Ricardo como personas luchadoras y serviciales.
Familiares y vecinos describieron a los padres de Ricardo como personas luchadoras y serviciales.
Ricardo Noel García Cortez permaneció bajo atención médica especializada antes de fallecer. (Foto: Redes sociales)
Ricardo Noel García Cortez permaneció bajo atención médica especializada antes de fallecer. (Foto: Redes sociales)
El incendio habría sido provocado por un corto circuito, según relataron familiares del niño. (Foto: Redes sociales)
El incendio habría sido provocado por un corto circuito, según relataron familiares del niño. (Foto: Redes sociales)
El Cuerpo de Bomberos investigará las causas exactas del incendio que cobró la vida del pequeño. (Foto: Redes sociales)
El Cuerpo de Bomberos investigará las causas exactas del incendio que cobró la vida del pequeño. (Foto: Redes sociales)
El menor fue trasladado de emergencia desde Ocotepeque hasta Tegucigalpa en helicóptero. (Foto: Redes sociales)
El menor fue trasladado de emergencia desde Ocotepeque hasta Tegucigalpa en helicóptero. (Foto: Redes sociales)

“Estábamos en la vivienda almorzando, él se fue para el cuarto y de repente escuchamos que él lloraba; yo salgo a la carrera y miro que el cuarto está en llamas”, narró el padre del pequeño.

Sin pensarlo dos veces, García Corrales ingresó entre las llamas para rescatar a su hijo, logrando sacarlo con vida de la habitación incendiada.

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Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras
La familia escuchó los gritos del pequeño segundos después de iniciado el fuego. (Foto: Redes sociales)
La comunidad de Belén Gualcho lamenta profundamente la muerte del niño de dos años. (Foto: Redes sociales)
La comunidad de Belén Gualcho lamenta profundamente la muerte del niño de dos años. (Foto: Redes sociales)
El padre del menor ingresó entre las llamas para rescatarlo con vida del cuarto incendiado. (Foto: Redes sociales)
El padre del menor ingresó entre las llamas para rescatarlo con vida del cuarto incendiado. (Foto: Redes sociales)

La madre del menor, Norma Cortez, explicó que el incendio habría sido provocado por un corto circuito. La familia mantenía la esperanza de que el pequeño sobreviviera, pero las lesiones fueron mortales.

Muere menor de dos años en voraz incendio en Honduras
La tragedia ha generado dolor e indignación entre los habitantes de Ocotepeque. (Foto: Redes sociales)
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