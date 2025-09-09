Salud

¿Ducha fría o caliente después de entrenar? Qué recomienda la ciencia para recuperarse mejor

La evidencia científica indica que las rutinas posteriores al ejercicio impactan en el rendimiento físico. Verywell Health destaca que la mejor estrategia varía según las metas y necesidades individuales

Por Martina Cortés Moschetti

La temperatura del agua tras el ejercicio influye en la recuperación muscular y el rendimiento físico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección entre ducha fría o caliente tras el ejercicio es una decisión habitual entre quienes desean optimizar su recuperación muscular y el rendimiento físico.

La temperatura del agua influye de manera distinta según los objetivos individuales de cada persona. De acuerdo con Verywell Health, el agua fría ayuda a minimizar el dolor muscular, mientras que el agua caliente puede favorecer el desempeño en entrenamientos subsiguientes.

Beneficios de la ducha fría tras el ejercicio

El agua fría aporta efectos concretos en la recuperación física. En primer lugar, ayuda a disminuir la inflamación y el dolor muscular, resultado especialmente útil luego de sesiones intensas de entrenamiento.

Asimismo, diversos estudios citados por Verywell Health han demostrado que el agua fría reduce la presencia de creatina quinasa y lactato. Ambos compuestos se acumulan en los músculos tras el ejercicio y están relacionados con el dolor muscular de aparición tardía.

El agua fría ayuda a reducir el dolor muscular y la inflamación después de entrenamientos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre otros beneficios potenciales asociados a la exposición al agua fría, la evidencia preliminar apunta a una mejor sensibilidad a la insulina, disminución de la grasa corporal, fortalecimiento inmunológico y mejoras en la salud cardiovascular.

Además, muchas personas reportan una sensación de energía renovada después de una ducha fría, sobre todo posterior a entrenamientos de alta exigencia.

Diversos estudios recientes respaldan los beneficios de la ducha fría tras el ejercicio. Por ejemplo, una investigación publicada en Frontiers in Physiology confirma que la exposición al agua fría después del entrenamiento reduce de manera significativa la percepción de dolor muscular de aparición tardía y acelera la recuperación. Este proceso, conocido como crioterapia, también ayuda a limitar la respuesta inflamatoria muscular.

Ducha caliente: efectos y ventajas para el rendimiento

La ducha caliente ofrece beneficios distintos, relevantes especialmente si se busca mejorar el rendimiento físico en la jornada siguiente o en sesiones múltiples el mismo día.

El agua caliente incrementa el flujo sanguíneo hacia los músculos, lo que puede favorecer una mejor recuperación muscular y aumentar las posibilidades de un mejor desempeño a corto plazo.

La ducha caliente favorece la recuperación muscular y mejora el desempeño en futuras sesiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health subraya que si se prevé una competición al día siguiente o varios entrenamientos en un mismo día, la ducha caliente puede ser la elección idónea. En el plano mental, el agua caliente suele proporcionar relajación y una sensación de calma, beneficios que impactan tanto en la salud física como emocional.

Un estudio citado por el medio recomienda una temperatura aproximada de 40 °C, aunque advierte evitar temperaturas excesivas para no generar efectos adversos.

Por su parte, la ducha caliente muestra ventajas orientadas a la recuperación y preparación para futuras sesiones de ejercicio. Una revisión sistemática destaca que la hidroterapia con agua caliente mejora la elasticidad muscular, incrementa la movilidad y reduce la rigidez tras esfuerzos de alta intensidad.

Estudios respaldan que la crioterapia con agua fría acelera la recuperación y limita la inflamación muscular ( Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a lo anterior, el agua caliente genera relajación, lo que puede favorecer el descanso y el bienestar mental, dos factores clave para una óptima recuperación física. Algunas investigaciones han evaluado el efecto de alternar agua fría y caliente en la recuperación post-entrenamiento.

Por otro lado, un estudio publicado en Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports sugiere que la combinación de ambos métodos puede potenciar los beneficios, ya que estimula la circulación sanguínea y maximiza la recuperación muscular.

¿Qué opción elegir? Criterios para la decisión

La elección ideal radica en las necesidades y objetivos de cada persona. Para quienes buscan reducir el dolor muscular y obtener una sensación revitalizante tras el ejercicio, el agua fría suele ser más conveniente.

La elección entre ducha fría o caliente depende de los objetivos personales y el tipo de entrenamiento realizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, quienes pretenden maximizar el rendimiento para próximas competencias o actividades, o necesitan recuperarse entre sesiones en un mismo día, encontrarán en el agua caliente una aliada eficaz.

Como resume Verywell Health: el agua fría ayuda a reducir dolor muscular e inflamación, mientras que el agua caliente tras el ejercicio podría mejorar el rendimiento físico en el día posterior.

Hábitos complementarios para una mejor recuperación post-entrenamiento

Independientemente de la temperatura del agua, existen prácticas recomendadas que potencian la recuperación tras la actividad física:

  • Fase de enfriamiento: finalizar el entrenamiento con movimientos de baja intensidad facilita el retorno a la calma.
  • Hidratación: es crucial reponer los líquidos perdidos para evitar deshidratación.
  • Nutrición adecuada: ingerir proteínas y, si corresponde, suplementos como la creatina, favorece la reparación muscular.
  • Descanso suficiente: permitir que los músculos se reparen y fortalezcan requiere de un sueño y recuperación adecuados.
Hábitos como la hidratación, la nutrición adecuada y el descanso son claves para una óptima recuperación post-entrenamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave está en combinar estas estrategias junto a la elección de la temperatura del agua, adaptándolas a las metas personales y la intensidad del entrenamiento.

