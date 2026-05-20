El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

Panamá brinda apoyo diplomático al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia en medio de la crisis política y social. (Cortesía: Astrid Salazar)

En un contexto regional marcado por la inestabilidad, Panamá, bajo la presidencia de José Raúl Mulino, ha expresado su respaldo explícito al gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia y se convierte así en uno de los países que apoya de manera activa la institucionalidad en la nación sudamericana. La decisión panameña llega en momentos en que el país andino enfrenta protestas masivas, bloqueos viales y un aislamiento de regiones estratégicas, factores que elevan la presión sobre el Ejecutivo boliviano e incrementan la urgencia de soluciones diplomáticas inmediatas.

El mandatario panameño informó que ha solicitado un pronunciamiento en respaldo de la estabilidad social y política de Bolivia a través de la embajada de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Desde la sede de gobierno en La Paz, Rodrigo Paz calificó al movimiento opositor como el último coletazo de gente que promueve el caos y prometió que la pelea está dura, pero la vamos a sacar adelante.

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Más de 10 países han manifestado su respaldo al gobierno de Paz en lo que constituye un respaldo internacional significativo. El presidente Mulino atribuyó la crisis boliviana a lo que consideró una nueva arremetida de la izquierda radical y el narcotráfico, términos con los que buscó contextualizar el carácter y la magnitud de la coyuntura actual.

Las protestas masivas y los bloqueos de carreteras en Bolivia generan aislamiento en regiones estratégicas y afectan el abastecimiento. (Foto de archivo)

Las protestas en Bolivia provocan graves consecuencias para la movilidad y la economía

El país sudamericano vive cortes de sus principales carreteras que están afectando la circulación y el abastecimiento en departamentos clave como Cochabamba. Esta situación ha generado un aislamiento casi total de algunas regiones. Dificultando gravemente el tránsito de ciudadanos, la llegada de suministros y el funcionamiento regular de los servicios logísticos.

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En la ciudad de La Paz, la crisis se agrava con la concentración de marchas y enfrentamientos violentos en torno a la plaza Murillo, epicentro del poder ejecutivo y legislativo. En días recientes se han registrado saqueos, vandalismo y disturbios intensos durante las protestas, lo que llevó al gobierno a advertir que se ejecutarán órdenes de aprehensión contra los dirigentes acusados de promover acciones violentas. Numerosos sectores sociales, como campesinos, mineros, transportistas, maestros e indígenas, se han movilizado con la demanda unívoca de la renuncia del presidente Paz.

La escalada de violencia ha motivado a organismos internacionales a emitir alertas de viaje. Se recomienda evitar los desplazamientos no esenciales a Bolivia, y muchas aerolíneas y terminales terrestres operan de forma irregular. Tanto la venta de pasajes de autobús como las conexiones aéreas se encuentran sujetas a la evolución de la conflictividad, y regiones como el Chapare registran una presencia policial muy limitada junto con altos índices de criminalidad, de acuerdo con la información aportada por Infobae.

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La relación bilateral y respaldo institucional de Panamá

El apoyo expresado por Panamá a la institucionalidad boliviana no solo responde al escenario de crisis, sino que está enmarcado en una etapa de fortalecimiento y renovación bilateral. Ambos países cuentan con más de 80 años de relaciones diplomáticas, durante los cuales se han promovido acuerdos en comercio, integración turística, cooperación ambiental y seguridad.

El presidente José Raúl Mulino solicita respaldo internacional para Bolivia ante la OEA a través de la embajada panameña. REUTERS/Claudia Morales

En el terreno económico, la administración panameña impulsa su país como centro logístico clave para las exportaciones bolivianas hacia los mercados del Caribe, y ambos Estados participan en compromisos regionales como el Acuerdo Regional de Apertura de Mercados dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). El dinamismo del intercambio comercial ha sido documentado en periodos recientes, reforzando la posición de Panamá como socio estratégico.

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