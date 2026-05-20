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El enojo de Georgina Barbarossa por el Martín Fierro que ganó Wanda Nara: “No voy a ir más, me parece una falta de respeto”

Tras la victoria de la animadora de MasterChef Celebrity como Mejor Conductora, la animadora de A La Barbarossa hizo público su enojo con APTRA y expresó que no piensa volver a la premiación

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Georgina Barbarossa expresó su enojo tras la victoria de Wanda Nara como Mejor Conductora en los Premios Martín Fierro (Video: Radio Rivadavia)

Georgina Barbarossa no guardó silencio. Al día siguiente de la 54° entrega de los Premios Martín Fierro, la conductora de A La Barbarossa de Telefe salió al aire con la bronca a flor de piel y lanzó una frase que recorrió todos los programas: “No voy a ir más a los Martín Fierro, me parece una falta de respeto”. El motivo fue el triunfo de Wanda Nara en la terna de Mejor Conductora, que dejó afuera a figuras como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y la propia Georgina.

La noche de la ceremonia ya había dejado señales de lo que vendría. Cuando se anunció el nombre de Wanda Nara como ganadora, la cámara encontró a Barbarossa con una expresión que no necesitó palabras: “Otra vez”, se leía en su cara. Su hijo, presente en la gala, acompañó el gesto con un movimiento de dedo índice que los usuarios de X interpretaron de inmediato como un señalamiento de robo. El periodista Leo Arias fue uno de los primeros en publicar el momento: “Mucho malestar en el entorno de Georgina con APTRA, sienten que ayer era la noche para ganar después de 26 años conduciendo“.

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La molestia de Barbarossa con la decisión de APTRA y Telefe marcó un fuerte contrapunto en la gala de los Martín Fierro (PRENSA TELEFE)

Al día siguiente, ya en su programa, Barbarossa fue más directa. “Estaba medio enculada porque no había ganado el premio. Yo pensé que como le dieron el del programa a Vero, me iban a dar el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy conduciendo y creo que me lo merecía. Así que dije ‘otra vez’. Quería irme y llegar a casa", relató sin filtros ante sus compañeros.

Luego, en un ida y vuelta con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, Barbarossa dejó en claro que su enojo no apuntaba a la ganadora sino a quienes tomaron la decisión. “No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. Yo estoy enojada con Aptra y con la gente de Telefe“, dijo. Y fue más lejos: “Hace 27 años empecé a conducir, vengo del teatro, y en estos cinco años conduzco con mucho éxito y rating. La gente nos elige”. La conductora remarcó el esfuerzo que le demanda el trabajo frente a cámara, dado que no es periodista de formación: “Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”.

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La reacción del hijo de Georgina Barbarossa fue interpretada en redes sociales como señal de descontento y sorpresa tras el anuncio (Prensa TELEFE)

El trasfondo del enojo tiene historia. El año anterior, la conductora ya había protagonizado una situación similar al quedar fuera de la nominación en la misma categoría. En esta edición, además de perder la terna individual, su programa tampoco se llevó el premio en su categoría, que fue para Cortá por Lozano. Hasta ahora, Georgina Barbarossa no tiene un Martín Fierro como conductora.

Por otro lado, lejos de cualquier clima de tensión, Moria Casán, una de las grandes candidatas y reconocida por su frontalidad, sorprendió a todos con su actitud. Fiel a su estilo, la diva aplaudió con entusiasmo y hasta se permitió reír al ver que su predicción se cumplía, tal como había anticipado en su propio programa. Su gesto, lejos de la falsa cordialidad o la incomodidad, fue una muestra genuina de deportividad y buen humor.

A pocos metros, la mesa de Verónica Lozano y el equipo de Cortá por Lozano (Telefe) vivió su propio instante de complicidad. Lozano, acostumbrada a las cámaras y a los vaivenes de las premiaciones, mantuvo una sonrisa y aplaudió a Wanda desde el primer momento, animando también a sus compañeros a sumarse a la celebración. Pamela David y Karina Mazzocco, desde sus respectivas mesas, también se sumaron a los aplausos hasta que Wanda subió al escenario para recibir el premio.

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