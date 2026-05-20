Ironman 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship generó ingresos por $5 millones

La actividad reunió a más de 1,500 atletas provenientes de 60 países. Cedida

La edición 2026 del IRONMAN 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship dejó resultados que trascienden lo deportivo, consolidándose como una plataforma estratégica para el turismo, la economía y el posicionamiento internacional de Panamá.

Tuvo un impacto económico estimado de $5 millones, generó más de 4,000 noches en hoteles, beneficiando a sectores clave como hotelería, gastronomía, transporte, comercio y serviciosturísticos.

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Celebrado el pasado 22 de marzo en la Calzada de Amador, la actividad reunió a más de 1,500 atletas provenientes de 60 países, posicionando a Panamá como uno de los principales puntos de encuentro del turismo deportivo en América Latina.

La información emanada de sus organizadores indica que de los 1,500 atletas registrados, 1,164 correspondieron a participantes internacionales, reflejando, según dijeron, el creciente posicionamiento de Panamá dentro del circuito global de turismo deportivo y competencias de resistencia. Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia fueron los países con mayor participación.

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Asimismo, la competencia movilizó a miles de visitantes internacionales, considerando que, en promedio, cada participante permanece entre cuatro y cinco noches en Panamá y viaja acompañado de dos o tres familiares o acompañantes, generando un importante flujo turístico durante el fin de semana del evento.

Rina Aguirre, directora del IRONMAN 70.3 Panamá Latin American TriClub Championship . Cedida

“El crecimiento sostenido que ha registrado el IRONMAN 70.3 Panamá demuestra cómo el deporte puede convertirse en una herramienta estratégica para atraer visitantes, dinamizar la economía y proyectar internacionalmente al país. Hoy Panamá se consolida como una sede relevante para el turismo deportivo y las competencias de alto nivel en la región”, destacó Rina Aguirre, directora de la carrera.

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Un crecimiento sostenido en la participación femenina dentro de la competencia, también reflejó la edición 2026. Actualmente, la participación masculina representa entre el 65% y 70% de los atletas inscritos, mientras que la femenina supera el 30%, posicionándose como la categoría de mayor crecimiento en los últimos años.

“Hace algunos años, la participación femenina apenas rondaba entre el 10% y 15%. Hoy supera el 30% y continúa creciendo gracias al impulso de iniciativas y programas que incentivan una mayor participación de mujeres en el deporte”, destacó Aguirre.

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Los organizadores manifestaron que la experiencia de los atletas también demostró altos niveles de satisfacción. Indicaron que las evaluaciones posteriores destacaron positivamente la organización, seguridad, logística y experiencia integral del evento, así como el entorno natural y el acompañamiento del público y voluntarios durante la competencia.

La seguridad, apuntaron, fue uno de los pilares de la organización, y este año el evento contó con el apoyo de más de 300 unidades de los estamentos, entre ellos la Policía Nacional y el Sistema Nacional de Protección Civil.

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Con la participación de más de 1,500 atletas, el brasileño Felipe Santos ganó el Ironman 70.3 de Panamá. EFE/ Carlos Lemos

Los resultados de satisfacción alcanzaron un 94% en la disciplina de natación (swim), 86% en ciclismo (bike) y 93% en running (run), reflejando una mejora significativa en la experiencia general de los participantes durante la edición 2026.

Asimismo, el 70% de los participantes manifestó su intención de regresar en la próxima edición, fortaleciendo el posicionamiento de Panamá dentro del circuito internacional de triatlón.

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Además del impacto turístico y económico, se detalló que el evento generó una amplia exposición mediática y digital a nivel nacional e internacional, respaldando el lugar de Panamá como sede de eventos deportivos de alto nivel y ampliando su visibilidad en medios y plataformas digitales de la región.

Desde 2022, bajo la organización de Razzpao Latam, el evento ha mantenido un crecimiento sostenido en participación y alcance internacional, consolidándose como una de las competencias deportivas más importantes de la región.

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