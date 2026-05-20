República Dominicana: Proponen reducir de 25 a 15 años el requisito para acceder a una pensión mínima garantizada

La reforma del sistema de pensiones en República Dominicana busca reducir de 25 a 15 años el requisito de aportes para obtener la pensión mínima garantizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre el sistema de pensiones en República Dominicana está en un momento clave. Actualmente, para acceder a una pensión que no caiga por debajo del piso mínimo, el requisito es haber cotizado durante 25 años, una condición que, para la mayoría de los trabajadores dominicanos, resulta complicado.

Frente a esta realidad, surge una propuesta concreta: bajar el umbral de 25 a 15 años de aportes para asegurar una pensión vitalicia, actualizada periódicamente por inflación. Esta medida busca ampliar la cobertura y ofrecer seguridad a más dominicanos que, por la naturaleza del mercado laboral, quedan fuera del sistema previsional. Si bien quienes logren mayor cantidad de años cotizados recibirán un monto más alto, el foco está en garantizar un ingreso básico a quienes no logran llegar al tope de años exigido actualmente.

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El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, defendió esta iniciativa durante su intervención en el programa radial “A Diario”, donde explicó que los diagnósticos realizados muestran que la mayoría de los trabajadores cotizan apenas cuatro de cada diez meses. Esto se debe a la alta itinerancia y a la informalidad del empleo en el país, lo que dificulta alcanzar los 25 años de aportes antes de la edad de retiro.

La propuesta de reducir de 25 a 15 años el requisito de cotización para acceder a una pensión mínima garantizada busca ampliar la seguridad social y dar cobertura a más trabajadores, en un contexto donde la mayoría no logra cumplir con el tiempo exigido por ley. (Cortesía: A Diario)

La propuesta contempla que la pensión mínima esté indexada a la inflación cada dos años, para que quienes accedan a ella no pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo. Además, se plantea que el porcentaje de aportes, actualmente en 9.97% del salario (con 2.87% aportado por el empleado y 7.10% por el empleador), aumente de forma gradual en un plazo de ocho años. De acuerdo con Torres, de implementarse ambas medidas, las pensiones podrían mejorar entre un 25% y un 50%.

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Los planes complementarios de pensiones

Otra arista relevante del debate es la modernización de los planes complementarios de pensiones, pensados para trabajadores independientes, freelancers y personas con ingresos variables. El objetivo es que estos fondos no permanezcan “congelados” hasta la jubilación, sino que los afiliados puedan utilizarlos en momentos claves de su vida. Entre los usos previstos destacan:

El pago inicial de la primera vivienda.

Gastos para la educación de los hijos

Emergencias médicas complejas

Torres destacó que los fondos depositados y los rendimientos generados en estos planes están exentos de impuestos, lo que representa un incentivo para el ahorro a largo plazo. Además, aclaró que esos retiros no afectarían los aportes obligatorios al sistema.

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El nuevo esquema facilitaría que los trabajadores independientes o con ingresos variables utilicen fondos complementarios para vivienda, educación y salud antes de la jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a la inversión de los fondos de pensiones, el superintendente detalló que en los últimos años se redujo la exposición a bonos estatales y aumentó la inversión en sectores como turismo e industrias, logrando una mejor rentabilidad. Todas estas inversiones requieren aprobación de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión (CCRyLI), que agrupa a la SIPEN, el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Seguros y representantes de los afiliados.

La actualización de la ley de seguridad social y las propuestas de reforma buscan responder a un mercado laboral cambiante, asegurar un piso mínimo de protección para los trabajadores y flexibilizar el uso de los ahorros previsionales, con el objetivo de que más dominicanos accedan a una jubilación digna.

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