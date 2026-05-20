Radioterapia corta e intensa, segura para pacientes con cáncer de próstata

MARTES 19 DE MAYO DE 2026 (HealthDay News) -- Un tratamiento de radioterapia más corto e intenso puede tratar el cáncer de próstata de forma segura, según un nuevo estudio.

Los hombres que recibieron dos dosis más altas de radiación tuvieron unos efectos secundarios similares a otros tratados con el ciclo estándar de cinco dosis, informaron los investigadores el domingo en una reunión de la Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología (ESTRO) en Estocolmo.

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El pequeño ensayo clínico piloto abre la puerta a una radioterapia segura y eficaz que se administra en un par de consultas, según los investigadores.

"Para los pacientes, un tratamiento de dos sesiones sería mucho menos disruptivo que las semanas de visitas diarias al hospital que tradicionalmente ha requerido la radioterapia", dijo la investigadora principal , la Dra. Sian Cooper, investigadora clínica en The Royal Marsden NHS Foundation Trust y en el Institute of Cancer Research de Londres. "Esta comodidad conlleva beneficios claros para el trabajo, el ocio, la vida familiar y los viajes."

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Para el ensayo clínico a pequeña escala, los investigadores reclutaron a 46 pacientes con cáncer de próstata que llevaban al menos seis meses en terapia hormonal.

Los médicos administraron a 24 pacientes las cinco dosis estándar durante dos semanas, mientras que 22 pacientes recibieron la misma dosis de radiación comprimida en dos sesiones durante ocho días.

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La radiación se administró mediante resonancia magnética para ayudar a los médicos a dirigirse con precisión a la próstata mientras protegían el tejido sano circundante, según los investigadores.

Los hombres de ambos grupos presentaron tasas similares de efectos secundarios urinarios y gastrointestinales tras su tratamiento de radioterapia hasta dos años después, según el estudio.

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Además, más hombres desarrollaron disfunción eréctil con el tratamiento de cinco dosis en comparación con el tratamiento de dosis - alrededor del 64% frente a aproximadamente el 40% a un año, y casi el 74% frente a un 46% a los dos años.

"Tras dos años, nuestros pacientes informaron de un cambio mínimo en su calidad de vida", dijo Cooper en un comunicado de prensa. "No hubo diferencia o una diferencia mínima en los efectos secundarios experimentados por los pacientes del grupo de dos dosis en comparación con el grupo estándar de cinco dosis."

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La radioterapia puede minimizar el riesgo de daño en la vejiga y disfunción eréctil en comparación con la cirugía para el cáncer de próstata, dijo Matthias Guckenberger, presidente de ESTRO y director de oncología radioterápica en el Hospital Universitario de Zúrich, en Suiza.

"Limitar el tratamiento a dos dosis es más cómodo para los pacientes, que necesitarían menos visitas hospitalarias, facilitando que quienes viven lejos de los centros de radioterapia completen su tratamiento", dijo Guckenberger en un comunicado de prensa.

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Sin embargo, no muchos hospitales cuentan con dispositivos de radioterapia que utilicen la resonancia magnética para dirigir el tratamiento con precisión, afirmó.

"Aunque la tecnología utilizada en este ensayo está actualmente disponible solo en un número limitado de centros especializados en todo el mundo, están creciendo rápidamente", dijo Guckenberger. "Estos resultados pueden ayudar a guiar cómo se utilizan y a entender si la radioterapia de dos sesiones debería convertirse en un nuevo estándar de atención."

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Se necesitan más estudios para ver si un curso de radioterapia más corto e intenso sería igual de eficaz contra el cáncer de próstata.

Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

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Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre la radioterapia para el cáncer de próstata.

FUENTE: Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología, comunicado de prensa, 17 de mayo de 2026