Costa Rica

Randall Zúñiga rompe el silencio tras ser destituido del OIJ: “El juicio legal cede ante la presión mediática”

El exdirector del Organismo de Investigación Judicial anunció que acudirá a la vía contencioso-administrativa para impugnar la decisión de Corte Plena, mientras asegura que nunca filtró información confidencial y que su salida no está vinculada a los casos mediáticos divulgados en los últimos meses

Guardar
Google icon
Randall Zúñiga aseguró que su destitución no está relacionada con los casos más mediáticos mencionados públicamente. Fuente: OIJ
Randall Zúñiga aseguró que su destitución no está relacionada con los casos más mediáticos mencionados públicamente. Fuente: OIJ

El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, aseguró que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar su nombramiento no está relacionada con las denuncias más mediáticas en su contra, como los señalamientos por presuntas violaciones sexuales o supuestas filtraciones de información judicial.

La reacción del exjerarca se dio horas después de que la Corte Plena avalara de forma unánime la recomendación emitida por la Inspección Judicial, tras un proceso disciplinario en su contra relacionado con aparentes faltas administrativas.

PUBLICIDAD

Mediante un extenso comunicado, Zúñiga cuestionó el fallo y afirmó que la resolución “pone a prueba la independencia judicial”.

“El juicio legal cede ante la presión mediática”, expresó.

PUBLICIDAD

Niega relación con casos más mediáticos

El exdirector del OIJ insistió en que la sanción impuesta por Corte Plena no guarda relación con los casos más conocidos públicamente durante los últimos meses.

Según explicó, dentro del procedimiento disciplinario no se discutieron los señalamientos difundidos en octubre de 2025 sobre presuntas violaciones sexuales, ni tampoco situaciones relacionadas con Kimberly Araya, Julieta Fernández, Nadia Peraza o los primos Barboza.

“Tampoco se discutió si se habían enviado fotografías de cadáveres o se hubiera alertado sobre allanamientos como se indicó en ese programa”, manifestó.

De acuerdo con Zúñiga, esos procesos continúan en otras vías y el juicio relacionado con esos señalamientos iniciará el próximo 25 de mayo del 2026.

“Solo sancionaron seis cargos”

En el comunicado, el exjerarca aseguró que durante la investigación disciplinaria se le trasladaron 50 cargos, aunque finalmente solo fue sancionado por seis.

Zúñiga defendió que nunca reveló información confidencial y afirmó que las conversaciones por las cuales fue sancionado hacían referencia a hechos que ya eran de conocimiento público.

“No se demostró que mi persona hubiera revelado información secreta, confidencial o desconocida públicamente de previo”, sostuvo.

Además, indicó que las conversaciones cuestionadas estaban relacionadas con información que previamente había sido divulgada por medios de comunicación o mediante vocerías institucionales.

“Lo que se sanciona, en esencia, es haber sostenido conversaciones privadas sobre hechos que ya habían sido comunicados públicamente”, añadió.

Para ejemplificar su posición, Zúñiga comparó el proceso disciplinario con un juicio penal.

“Esto es como si a una persona lo llevan a juicio por robo, como no logran encontrarlo culpable por esto, entonces lo condenan por evasión fiscal a pesar de que no formaba parte de la acusación”, expresó.

El exdirector del OIJ afirmó que nunca reveló información confidencial. Fuente: OIJ
El exdirector del OIJ afirmó que nunca reveló información confidencial. Fuente: OIJ

Acudirá a la vía contencioso-administrativa

El exdirector anunció que acudirá a la jurisdicción contencioso-administrativa para impugnar la decisión tomada por Corte Plena y solicitar una revisión del proceso.

Según afirmó, buscará que lo actuado sea analizado “con rigor técnico y jurídico”.

Zúñiga también cuestionó la manera en que el caso fue presentado ante la opinión pública y aseguró que existe una intención de afectar la independencia de la policía judicial.

“La institucionalidad democrática exige que las decisiones se adopten con base en prueba, legalidad y debido proceso, no por presión mediática ni por conveniencia coyuntural”, manifestó.

En la parte final de su pronunciamiento, lanzó una advertencia sobre el futuro de la institución.

“Existe una finalidad muy clara de debilitar la policía judicial y llevárselo al Ejecutivo”, concluyó.

El exjerarca aseguró que existe una intención de “debilitar la policía judicial”. Fuente: OIJ
El exjerarca aseguró que existe una intención de “debilitar la policía judicial”. Fuente: OIJ

Poder Judicial confirmó salida

La Corte Suprema de Justicia confirmó oficialmente la revocatoria del nombramiento de Randall Zúñiga como director del OIJ.

Mientras se realiza un nuevo concurso para designar al próximo jerarca de la institución, Michael Soto continuará como director interino.

Durante los últimos seis meses, Zúñiga permaneció suspendido con goce salarial mientras avanzaban las investigaciones administrativas en su contra.

Temas Relacionados

Costa RicaRandall ZúñigaOIJCorte PlenaPoder Judicial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

La administración encabezada por José Raúl Mulino fortalece su apoyo a la gestión de Rodrigo Paz mediante acciones diplomáticas en la OEA y promueve la estabilidad democrática en un escenario de creciente conflictividad social en el país andino

El gobierno de Panamá reitera respaldo a la institucionalidad en Bolivia

Presidente de la Cámara de Diputados destaca que el Congreso dominicano respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años de prisión

La nueva legislación sanciona con condenas más severas a quienes cometan feminicidio, incluyendo agravantes por reincidencia, vínculo familiar o desacato a órdenes, como parte de una estrategia legislativa frente al incremento de casos

Presidente de la Cámara de Diputados destaca que el Congreso dominicano respondió a feminicidios con penas de hasta 40 años de prisión

Autoridades decomisan 4 millones de lempiras en cargamento de marihuana vinculado a la MS en el norte de Honduras

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) decomisó el cargamento y capturó a tres supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha durante un operativo ejecutado en el norte del país, donde la droga era transportada en un compartimiento falso dentro de un vehículo.

Autoridades decomisan 4 millones de lempiras en cargamento de marihuana vinculado a la MS en el norte de Honduras

Bukele inaugura nueva sede de la Fiscalía: “El objetivo es convertir a El Salvador en un país de mayor ley y orden”

Durante el aco acto, el presidente de El Salvador señaló la intención de responder a un incremento en los procesos judiciales mediante la modernización de instalaciones y la incorporación de tecnología avanzada en la fiscalía salvadoreña

Bukele inaugura nueva sede de la Fiscalía: “El objetivo es convertir a El Salvador en un país de mayor ley y orden”

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

Las autoridades responden ante el incidente registrado en un punto fronterizo, luego de que una delegación salvadoreña intentara ingresar materiales educativos en comunidades limítrofes sin cumplir, según la Cancillería hondureña, con los procedimientos establecidos para el ingreso de personal militar extranjero

Gobierno de Honduras rechaza acusaciones y asegura que no impidió el ingreso de ayuda humanitaria procedente de El Salvador

TECNO

Meta AI en WhatsApp Web: cómo acceder y usar la función desde la computadora

Meta AI en WhatsApp Web: cómo acceder y usar la función desde la computadora

La nueva Gemini en el celular permitirá que hables con tu bandeja de entrada de Gmail

El nuevo avance de Japón que podría multiplicar por 1.000 la velocidad de las computadoras sin generar calor

Un cerebro robótico logra destreza humana y permite a los robots cocinar y tocar piano

La reacción de Elon Musk tras perder el juicio contra Sam Altman por el caso OpenAI

ENTRETENIMIENTO

Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el que hablarán sobre su vida y carrera

Los Jonas Brothers lanzarán su propio podcast en el que hablarán sobre su vida y carrera

‘The Mandalorian and Grogu’: estas son las primeras críticas de la película protagonizada por Pedro Pascal

Kylie Minogue revela que nunca se recuperó de su ruptura con Michael Hutchence: “He estado buscando algo así”

El creador de ‘Rick & Morty’ confirmó que la película de la serie está en desarrollo

Los conciertos gratuitos impulsan la vida cultural y el turismo en Nueva York

MUNDO

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

Zelensky anunció nuevos planes de ataque para junio contra objetivos en territorio ruso

El secreto detrás de la conservación de Leptis Magna, el tesoro romano que asombra al mundo

La oposición a la guerra en Irán suma apoyo en el Senado de Estados Unidos tras una votación clave

Las fuerzas armadas israelíes interceptaron la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

Jabalíes salvajes en Chernóbil: por qué son cada vez más radiactivos